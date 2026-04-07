Avaya Nexus™: Die Kommunikationsplattform für kritische Infrastrukturen.
Eine sichere und ausfallsichere Sprachinfrastruktur für Unternehmen, bei denen Ausfallzeiten schwerwiegende Folgen haben.
Ausfallsichere Kommunikation für kritische Infrastrukturen
Im Gesundheitswesen, bei der öffentlichen Sicherheit, in der Energieversorgung, im Finanzsektor, in Behörden und in der Industrie ist Sprachkommunikation die Grundlage für Sicherheit und Geschäftskontinuität. Diese Umgebungen erfordern deterministische Zuverlässigkeit, Governance und Integrationsfunktionen, die weit über die Möglichkeiten gängiger Kollaborationsplattformen hinausgehen.
Avaya Nexus™ modernisiert die Unternehmens-Sprachkommunikation, ohne einen kompletten Systemaustausch zu erzwingen. So bleiben die operative Kontrolle und bestehende Infrastrukturinvestitionen erhalten. Gleichzeitig wird eine Cloud-native Architektur mit Null-Ausfallzeiten eingeführt, die speziell für regulierte und risikoreiche Umgebungen entwickelt wurde.
Die Kommunikationslandschaft hat sich gewandelt.
Die Zusammenarbeit in Unternehmen hat sich hin zu Cloud-nativen Best-of-Breed-Plattformen verlagert. Für viele Organisationen funktioniert dieses Modell. Umgebungen, die auf kritischer Sprachinfrastruktur basieren, unterliegen jedoch anderen Anforderungen. Kommunikationssysteme müssen auch bei eingeschränkter Verfügbarkeit oder Lastspitzen kontinuierliche Verfügbarkeit, Priorisierung und koordinierte Reaktion gewährleisten.
Gleichzeitig steigen die Anforderungen an kritische Kommunikationsinfrastruktur. Sprachsysteme werden zunehmend in Automatisierung, Compliance-Workflows und KI-gestützte Prozesse integriert, wodurch Resilienz und Governance zu grundlegenden Faktoren werden.
Für regulierte Organisationen bleibt die Anforderung unverändert: Die Kommunikation muss unter allen Bedingungen sicher, verfügbar und betrieblich kontrollierbar sein.
Avaya Nexus™ wurde speziell entwickelt, um diese Anforderungen auf Infrastrukturebene zu erfüllen.
"Die Aufrechterhaltung staatlicher Dienstleistungen hängt von einer Vielzahl ausfallsicherer und sicherer Kommunikationssysteme ab – von der Bearbeitung von Sozialleistungen bis zur Koordination von Notfallmaßnahmen. Wir sind stolz darauf, mit einem Branchenführer wie Avaya zusammenzuarbeiten, der mit seinen Innovationen die Grundlage dafür schafft, dass unsere wichtigsten Verbindungen für Regierung und Öffentlichkeit genau dann zuverlässig und stabil funktionieren, wenn sie am dringendsten benötigt werden."
Michael Hanke Abteilungsleiter Telekommunikationsbetrieb, US-Einwanderungs- und Zollbehörde
Was ist kritische Kommunikationsinfrastruktur?
Mit der zunehmenden Diversifizierung der Zusammenarbeit in Unternehmen gewinnt kritische Sprachinfrastruktur immer mehr an Bedeutung.
Kritische Kommunikationsinfrastruktur ist die moderne Weiterentwicklung der Unternehmens-Sprachkommunikation für Umgebungen, die keine Ausfälle tolerieren.
Sie ist darauf ausgelegt, Folgendes zu unterstützen:
- Unterbrechungsfreie Kommunikation in geschäftskritischen Umgebungen
- Hohe Verfügbarkeit auch bei Spitzenlast und eingeschränkten Bedingungen
- Kontrollierte Bereitstellung gemäß den Anforderungen an Datenresidenz und Datensouveränität
- Zertifizierte Sicherheit, Compliance und Identitätsmanagement
- Integration in operative Systeme, einschließlich Benachrichtigungen, Workflows und Funkkommunikation
- Moderne, Cloud-native Skalierbarkeit ohne Beeinträchtigung bestehender Infrastrukturinvestitionen
In diesen Umgebungen ist Sprache keine Zusatzfunktion, sondern ein integraler Bestandteil der Infrastruktur.
Der Standard für kritische Kommunikationsinfrastrukturen
Avaya Nexus™ setzt mit vier grundlegenden Funktionen neue Maßstäbe für kritische Kommunikationsinfrastrukturen: hohe Ausfallsicherheit, umfassende Sicherheit und Compliance, flexible Einsatzmöglichkeiten und einfache Integration.
Für Umgebungen, in denen die Kommunikation absolut zuverlässig sein muss
Avaya Nexus™ wurde speziell entwickelt für:
- Leitstellen und Notfalleinsätze
- Gesundheitswesen und Kliniken
- Energieversorgung und Infrastruktur
- Industrie und Fertigung
- Sicherheits- und Verschlusseinrichtungen
- Finanz- und Versicherungsbranche
- Große Campusgelände und Transportsysteme
Diese Umgebungen benötigen mehr als nur Standard-Telefonie. Sie brauchen eine ausfallsichere Infrastruktur.
Kritische Kommunikationslösungen lassen sich nicht auf Standardplattformen integrieren. Sie müssen von Grund auf auf Zuverlässigkeit, Governance und Kontrolle ausgelegt sein.
"Die Stärkung resilienter Kommunikationskapazitäten ist unerlässlich, um die Kontinuität des Betriebs kritischer Infrastrukturen zu gewährleisten."
US-Energieministerium, Resiliente Kommunikationssysteme, 2025
Die architektonischen Grundlagen kritischer Kommunikationsinfrastrukturen
In regulierten und risikoreichen Umgebungen muss die Kommunikationsinfrastruktur drei unverzichtbare Kriterien erfüllen: Zuverlässigkeit, Governance und kontrollierte Modernisierung. Avaya Nexus™ wurde entwickelt, um diese Anforderungen durch eine moderne, unterbrechungsfreie Architektur zu erfüllen.
Wenn Kommunikation die Grundlage für lebensrettende Maßnahmen, Notfallreaktionen oder die Aufrechterhaltung des Betriebs bildet, ist Verfügbarkeit Infrastruktur – keine optionale Funktion.
Avaya Nexus™ ist für einen unterbrechungsfreien Betrieb konzipiert und umfasst:
- Bereitstellungsmodelle mit mehreren Verfügbarkeitszonen
- Knotenausfallsicherung und Ausfallsicherheit von Zweigstellen
- Redundante Sitzungsverwaltung und Serviceisolation
- Kontinuierlicher Betrieb während Wartungsarbeiten und Upgrades
Denn in unternehmenskritischen Umgebungen darf die Verbindung nicht ausfallen.
Da Sprachdaten zunehmend in Compliance-Dokumentationen, Analysen und KI-gestützte Workflows einfließen, wird die Signalintegrität zu einem wichtigen Governance-Thema.
Avaya Nexus™ priorisiert die kontrollierte, qualitativ hochwertige Sprachaufzeichnung durch:
- Verschlüsselte Signalisierung und Medien (TLS/SRTP)
- Zentralisiertes Identitäts- und Zugriffsmanagement (Keycloak-basiertes IAM, SSO, MFA)
- Rollenbasierte Zugriffskontrolle und Verwaltung des Zertifikatslebenszyklus
- Auditfähige Protokollierung und Überwachung
Sprache ist nicht mehr nur Kommunikation – sie ist ein wichtiger Nachweis für operative Prozesse.
Regulierte Organisationen können sich keine grundlegenden Architekturänderungen leisten.
Avaya Nexus™ bietet eine Cloud-native, containerbasierte Microservices-Architektur.
Die Referenzarchitektur umfasst:
- Kubernetes-basierte Container-Orchestrierung
- Hochleistungsfähiges SIP-Routing mit Kamailio
- Orchestrierung von Session-Services
- Ausfallsichere und hochverfügbare Datenebene MariaDB
- API-gesteuerte Interoperabilität zwischen Kollaborations-, Benachrichtigungs-, Funk- und Workflow-Systemen
Flexible Bereitstellungsmöglichkeiten unterstützen dedizierte Cloud- und On-Premises-Hyperscaler-Umgebungen. Dies ermöglicht die Modernisierung unter Einhaltung regulatorischer Vorgaben und Datenschutzbestimmungen.
Avaya Nexus™ ist als Weiterentwicklung von Avaya Aura® konzipiert und bewahrt dessen Kernelemente. Avaya Aura® Communication Manager (CM), Avaya Enablement Services, Avaya Session Border Controller System Manager und Session Manager bleiben integraler Bestandteil der Lösung.
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Sicherheit, Compliance und Zertifizierungen
Avaya Nexus™ erfüllt die strengen regulatorischen und Sicherheitsstandards regulierter und unternehmenskritischer Umgebungen.
Verschlüsselung
TLS-verschlüsselte Signalisierung und SRTP-gesicherte Medien
Identitäts- und Zugriffsmanagement
Single Sign-On (SSO), Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), rollenbasierte Zugriffskontrolle
Zertifikatsverwaltung
Zentrale Verwaltung des Zertifikatslebenszyklus
Audit und Monitoring
Protokollierung, Monitoring und auditfähige Betriebskontrollen
Bereitstellungssicherheit
Unterstützung von Datensouveränität und kontrollierten Bereitstellungsumgebungen
Betriebssicherheit
Architektur ohne Ausfallzeiten mit Redundanz und Failover-Design
Für Avaya Aura-Umgebungen mit kritischer Sprachinfrastruktur
Avaya Aura setzt seit Langem Maßstäbe für ausfallsichere Unternehmens-Sprachlösungen.
Avaya Nexus™ baut auf dieser Grundlage auf und bietet Avaya Aura-Umgebungen mit erhöhten Infrastrukturanforderungen, darunter eine Architektur ohne Ausfallzeiten, erweiterte Compliance-Zertifizierungen und Cloud-native Erweiterbarkeit, abgestimmt auf moderne Infrastrukturstrategien.
“Unified Comunications: Nicht alle Arbeitsplätze sind gleich” mit Patrick Dennis, CEO von Avaya
Erfahren Sie, wie Unified Communications sich weiterentwickelt und damit einen entscheidenden Beitrag zum Wohlergehen unserer Gemeinschaften leistet.
Häufig gestellte Fragen zu Avaya Nexus™ und kritischer Kommunikationsinfrastruktur
Was ist kritische Kommunikationsinfrastruktur?
Kritische Kommunikationsinfrastruktur bezeichnet eine sichere und ausfallsichere Sprachinfrastruktur für Umgebungen, in denen Kommunikationsverfügbarkeit, -verwaltung und operative Kontrolle unerlässlich sind. Im Gegensatz zu allgemeinen Unified-Communications-Plattformen ist Avaya Nexus™ speziell für die Unterstützung von Sicherheitsmaßnahmen, Notfallreaktionen, Compliance-konformen Abläufen und Geschäftskontinuität konzipiert.
Was macht Kommunikationssysteme „geschäftskritisch“?
Geschäftskritische Kommunikationssysteme müssen auch in Notfällen, bei Spitzenlast oder Infrastrukturausfällen funktionsfähig bleiben. Sie unterstützen häufig den Betrieb im Gesundheitswesen, die Leitstelle für öffentliche Sicherheit, die Versorgungswirtschaft, die Einhaltung von Finanzvorschriften, Sicherheitseinrichtungen und andere sicherheitsrelevante Bereiche.
Worin unterscheidet sich Avaya Nexus™ von herkömmlichen UC-Plattformen?
Herkömmliche UC-Plattformen sind typischerweise auf Produktivität und integrierte Kollaborationsfunktionen optimiert. Avaya Nexus™ hingegen ist für regulierte und sicherheitskritische Umgebungen konzipiert, die unterbrechungsfreie Verfügbarkeit, souveräne Bereitstellung, die Einhaltung von Compliance-Anforderungen sowie die Integration in umfassendere Kollaborations-Ökosysteme und operative Systeme wie Benachrichtigungs-, Workflow- und Funksysteme erfordern.
Ist Avaya Nexus™ eine Kollaborationsplattform?
Nein. Avaya Nexus™ ist eine moderne, offene Sprachinfrastruktur, die für die Integration mit Kollaborationsplattformen wie Microsoft Teams, Zoom und anderen Drittanbieteranwendungen entwickelt wurde. Sie bietet einen robusten, unternehmensweit kontrollierten Sprachkern und ermöglicht es Organisationen gleichzeitig, die besten Kollaborationstools auszuwählen.
Unterstützt Avaya Nexus™ den unterbrechungsfreien Betrieb?
Ja. Avaya Nexus™ ist dank Redundanz, Failover-Architektur und Bereitstellungsmodellen mit mehreren Verfügbarkeitszonen für den unterbrechungsfreien Betrieb ausgelegt. Die Plattform gewährleistet einen kontinuierlichen Betrieb auch bei Wartungsarbeiten, Störungen oder Lastspitzen.
Welche Bereitstellungsoptionen unterstützt Avaya Nexus™?
Avaya Nexus™ unterstützt flexible Bereitstellungsmodelle, darunter dedizierte Cloud- und On-Premises-Umgebungen über Hyperscaler wie Azure, GCP, AWS und OCI-Konfigurationen. Diese Flexibilität ermöglicht es Unternehmen, regulatorische, physische Sicherheits- und Datenresidenzanforderungen zu erfüllen und gleichzeitig die für geschäftskritische Sprachkommunikation erforderliche Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit zu gewährleisten.
Auch die operative Transparenz verbessert sich parallel zur Architektur. Das Health Status Dashboard bietet detaillierte Einblicke in den Zustand der Plattform und die Servicequalität und unterstützt so eine proaktive Überwachung und das Vertrauen in die Infrastruktur.
Welche Sicherheitsfunktionen sind in Avaya Nexus™ integriert?
Zu den Sicherheitsfunktionen gehören:
- Verschlüsselte Signalisierung und Medienübertragung mittels TLS und SRTP
- Zentralisierte Identitäts- und Zugriffsverwaltung mit SSO und MFA
- Rollenbasierte Zugriffskontrolle
- Zentralisiertes Zertifikatslebenszyklusmanagement
- Audit-Protokollierung und -Überwachung unterstützen die Einhaltung von Compliance-Vorgaben
Unterstützt Avaya Nexus™ regionale oder nationale Bereitstellungsanforderungen?
Ja. Avaya Nexus™ unterstützt Modelle, die den regionalen Anforderungen an Datenresidenz und Datensouveränität entsprechen. Unternehmen können die Lösung in kontrollierten Umgebungen bereitstellen, die den lokalen regulatorischen Vorgaben genügen.
Wie skalierbar ist Avaya Nexus™?
Avaya Nexus™ ist für die Skalierung in großen, verteilten Unternehmensumgebungen konzipiert. Seine containerbasierte Microservices-Architektur unterstützt hohe Parallelität, geografische Verteilung und Performance-Anforderungen auf Enterprise-Niveau.
Wie unterstützt Avaya Nexus™ Avaya Aura-Kunden?
Avaya Nexus™ bietet einen Modernisierungspfad für ausgewählte Aura-Umgebungen mit erhöhten Infrastrukturanforderungen. Es ist als Weiterentwicklung von Avaya Aura® konzipiert und bewahrt dabei wichtige Elemente. Avaya Aura® Communication Manager (CM), Avaya Enablement Services und Avaya Session Border Controller bleiben integraler Bestandteil der Lösung, während gleichzeitig eine Cloud-native, containerbasierte Architektur eingeführt wird.
Welcher Zusammenhang besteht zwischen Avaya Infinity™ und Avaya Nexus™?
Avaya Infinity™ und Avaya Nexus™ bilden gemeinsam das Rückgrat der Kommunikationsstrategie der nächsten Generation von Avaya. Avaya Infinity™ bietet eine einheitliche, Cloud-native Orchestrierungsplattform, die digitale, Sprach- und KI-Kanäle verbindet, während Avaya Nexus™ die geschäftskritische Sprachschicht mit unübertroffener Präzision, Ausfallsicherheit und Compliance unterstützt. Zusammen bieten sie eine skalierbare, zukunftssichere Lösung für Unternehmen, die Innovation und Zuverlässigkeit gleichermaßen benötigen.
Welche Rolle spielt KI in Avaya Nexus™?
Avaya Nexus™ ermöglicht KI-gestützte Arbeitsabläufe, indem es Sprachqualität, Verfügbarkeit und Governance für Funktionen wie Transkription, Übersetzung und Stichworterkennung priorisiert.
Warum ist Sprachverständlichkeit in regulierten Umgebungen wichtig?
Da Sprachaufnahmen zunehmend in KI-gestützte Transkriptions-, Analyse- und Automatisierungsprozesse einfließen, beeinflusst die Audioqualität direkt die Genauigkeit, Nachvollziehbarkeit und Betriebssicherheit der nachgelagerten Prozesse. Klare Sprachaufnahmen reduzieren Risiken und verbessern die Workflow-Performance.
Ressourcen für regulierte Branchen
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Was macht Kommunikation unternehmenskritisch?
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Der Weg von Avaya Aura zu unternehmenskritischer Sprachkommunikation
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Die neue Notwendigkeit für kritische Kommunikation
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Modernisierung geschäftskritischer Kommunikation mit Avaya Nexus™
Wenn Kommunikation die Grundlage für Lebenssicherheit, Compliance oder Betriebskontinuität bildet, darf sie nicht als optionale Ebene betrachtet werden.
Avaya Nexus™ wurde für Organisationen entwickelt, in denen Kommunikation einfach funktionieren muss.