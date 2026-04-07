Die Zusammenarbeit in Unternehmen hat sich hin zu Cloud-nativen Best-of-Breed-Plattformen verlagert. Für viele Organisationen funktioniert dieses Modell. Umgebungen, die auf kritischer Sprachinfrastruktur basieren, unterliegen jedoch anderen Anforderungen. Kommunikationssysteme müssen auch bei eingeschränkter Verfügbarkeit oder Lastspitzen kontinuierliche Verfügbarkeit, Priorisierung und koordinierte Reaktion gewährleisten.

Gleichzeitig steigen die Anforderungen an kritische Kommunikationsinfrastruktur. Sprachsysteme werden zunehmend in Automatisierung, Compliance-Workflows und KI-gestützte Prozesse integriert, wodurch Resilienz und Governance zu grundlegenden Faktoren werden.

Für regulierte Organisationen bleibt die Anforderung unverändert: Die Kommunikation muss unter allen Bedingungen sicher, verfügbar und betrieblich kontrollierbar sein.

Avaya Nexus™ wurde speziell entwickelt, um diese Anforderungen auf Infrastrukturebene zu erfüllen.