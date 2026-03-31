Individuelle Präsentation

Fordern Sie eine Produktvorschau von Avaya Nexus™ an.

Sprechen Sie mit einem Avaya-Experten und entdecken Sie den neuen Standard für kritische Kommunikationsinfrastrukturen.

preview a product

Der Standard für unternehmenskritische Sprachkommunikation

Avaya Nexus™ bietet eine kritische Kommunikationsinfrastruktur für Organisationen, in denen Sprachkommunikation die Sicherheit von Menschenleben, die Betriebskontinuität und regulierte Abläufe unterstützt.

Aufbauend auf der bewährten Basis von Avaya Aura-Umgebungen, bietet Avaya Nexus™ eine moderne, Cloud-native Architektur für sichere und ausfallsichere Kommunikation unter Erhalt bestehender Infrastrukturinvestitionen.

  • Ständige Verfügbarkeit
    Unterstützen Sie den kontinuierlichen Betrieb mit einer modernen Architektur für unterbrechungsfreie Kommunikation.
  • Modernisieren Sie Ihre bestehende Infrastruktur 
    Erweitern Sie Ihre Kommunikationsumgebung, ohne einen umfassenden Infrastrukturaustausch zu erzwingen.
  • Erfüllen Sie Sicherheits-, Governance- und Compliance-Anforderungen
    Reduzieren Sie Risiken und agieren Sie souverän in Ihrem regulierten Umfeld. Da Sprachkommunikation zunehmend als operativer Nachweis für KI- und Compliance-Workflows dient, ist ihre Integrität von entscheidender Bedeutung.

Organisationen, die Avaya Nexus™ evaluieren, sind häufig in folgenden Bereichen tätig:

  • Gesundheitswesen und klinische Umgebungen
  • Öffentliche Sicherheit und Notfalldienste
  • Energieversorgung und Infrastruktur
  • Finanzdienstleistungen und regulierte Unternehmen
  • Große Campusgelände und Verkehrssysteme

Fordern Sie Ihre Produktvorschau an

So funktioniert es:

1. Teilen Sie uns Ihre Daten mit.
2. Ein Avaya-Experte kontaktiert Sie, um einen passenden Termin zu vereinbaren.
3. Nehmen Sie an einer virtuellen Produktvorschau teil, die auf Ihre Umgebung zugeschnitten ist.

https://www.avaya.com/de/products/nexus-critical-communications-infrastructure/request-preview-ty/ 26GLO_MCCI_DCNT_NEXAURA 26GLO_MCCI_DCNT_NEXAURA Ihre Anfrage ist eingegangen. https://www.avaya.com/de/blogs/avaya-aura-to-mission-critical-voice/ Vielen Dank für Ihr Interesse. Ein Avaya-Experte wird Ihre Angaben prüfen und sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um einen Termin für Ihre Präsentation zu vereinbaren. In der Zwischenzeit könnte Ihnen diese Ressource hilfreich sein. Sie erläutert die architektonische Weiterentwicklung von Avaya Aura® zum Framework für kritische Kommunikationsinfrastrukturen, das mit Avaya Nexus™ eingeführt wurde. Nexus Ihre Anfrage zur Avaya Nexus™-Produktvorschau Blog lesen Produktvorschau anfordern