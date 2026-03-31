Fordern Sie eine Produktvorschau von Avaya Nexus™ an.

Avaya Nexus™ bietet eine kritische Kommunikationsinfrastruktur für Organisationen, in denen Sprachkommunikation die Sicherheit von Menschenleben, die Betriebskontinuität und regulierte Abläufe unterstützt.

Aufbauend auf der bewährten Basis von Avaya Aura-Umgebungen, bietet Avaya Nexus™ eine moderne, Cloud-native Architektur für sichere und ausfallsichere Kommunikation unter Erhalt bestehender Infrastrukturinvestitionen.