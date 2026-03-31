Fordern Sie eine Produktvorschau von Avaya Nexus™ an.

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Sprechen Sie mit einem Avaya-Experten und entdecken Sie den neuen Standard für kritische Kommunikationsinfrastrukturen.
Der Standard für unternehmenskritische Sprachkommunikation
Avaya Nexus™ bietet eine kritische Kommunikationsinfrastruktur für Organisationen, in denen Sprachkommunikation die Sicherheit von Menschenleben, die Betriebskontinuität und regulierte Abläufe unterstützt.
Aufbauend auf der bewährten Basis von Avaya Aura-Umgebungen, bietet Avaya Nexus™ eine moderne, Cloud-native Architektur für sichere und ausfallsichere Kommunikation unter Erhalt bestehender Infrastrukturinvestitionen.
- Ständige Verfügbarkeit
Unterstützen Sie den kontinuierlichen Betrieb mit einer modernen Architektur für unterbrechungsfreie Kommunikation.
- Modernisieren Sie Ihre bestehende Infrastruktur
Erweitern Sie Ihre Kommunikationsumgebung, ohne einen umfassenden Infrastrukturaustausch zu erzwingen.
- Erfüllen Sie Sicherheits-, Governance- und Compliance-Anforderungen
Reduzieren Sie Risiken und agieren Sie souverän in Ihrem regulierten Umfeld. Da Sprachkommunikation zunehmend als operativer Nachweis für KI- und Compliance-Workflows dient, ist ihre Integrität von entscheidender Bedeutung.
Organisationen, die Avaya Nexus™ evaluieren, sind häufig in folgenden Bereichen tätig:
- Gesundheitswesen und klinische Umgebungen
- Öffentliche Sicherheit und Notfalldienste
- Energieversorgung und Infrastruktur
- Finanzdienstleistungen und regulierte Unternehmen
- Große Campusgelände und Verkehrssysteme
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So funktioniert es:
1. Teilen Sie uns Ihre Daten mit.
2. Ein Avaya-Experte kontaktiert Sie, um einen passenden Termin zu vereinbaren.
3. Nehmen Sie an einer virtuellen Produktvorschau teil, die auf Ihre Umgebung zugeschnitten ist.