Informe personalizado

Solicita una vista previa de Avaya Nexus™

Contacte a un experto de Avaya para conocer el nuevo estándar de infraestructura de comunicaciones críticas.

preview a product

El estándar para la voz de misión crítica

Avaya Nexus™ ofrece infraestructura de comunicaciones críticas para organizaciones en las que la voz respalda la seguridad de las personas, la continuidad operativa y las operaciones reguladas.

Avaya Nexus™, desarrolada a partir de la base comprobada de los entornos Avaya Aura, presenta una arquitectura moderna y nativa en la nube diseñada para admitir comunicaciones seguras y resilientes, manteniendo, al mismo tiempo, las inversiones existentes en infraestructura.

  • Ofrezca fiabilidad siempre activa
    Respalde la continuidad de las operaciones con una arquitectura moderna diseñada para comunicaciones sin tiempos de inactividad.
  • Modernice la infraestructura manteniendo la existente
    Amplíe su entorno de comunicaciones sin el reemplazo obligado de infraestructura a gran escala.
  • Respalde los requisitos de seguridad, gobernanza y cumplimiento
    Reduzca los riesgos y lleve a cabo las operaciones con confianza en su entorno regulado. La voz se está convirtiendo cada vez más en una prueba operativa que alimenta los flujos de trabajo de IA y de cumplimiento, por lo que su integridad es fundamental.

Las organizaciones que evalúan Avaya Nexus™ suelen operar en entornos como estos:

  • Sistemas de atención médica y entornos clínicos
  • Seguridad pública y operaciones de emergencia
  • Infraestructura de servicios públicos y energía
  • Servicios financieros y empresas reguladas
  • Campus de gran envergadura y sistemas de transporte

Solicita una vista previa de su producto

Conozca cómo funciona:

1. Comparta sus datos.
2. Un experto de Avaya se comunicará con usted para acordar un horario apropiado.
3. Participe en una vista previa virtual del producto adaptada a su entorno.

https://www.avaya.com/es/products/nexus-critical-communications-infrastructure/request-preview-ty/ 26GLO_MCCI_DCNT_NEXAURA 26GLO_MCCI_DCNT_NEXAURA Hemos recibido su solicitud https://www.avaya.com/es/blogs/avaya-aura-to-mission-critical-voice/ Gracias por su interés. Un experto de Avaya revisará su información y se comunicará con usted en breve para programar una demostración. Mientras tanto, puede que este recurso le resulte valioso. Allí se explica la evolución arquitectónica de Avaya Aura® al marco de infraestructura de comunicaciones críticas introducido con Avaya Nexus™. Nexus Su solicitud de vista previa de Avaya Nexus™ Lea el blog Enviar