Solicita una vista previa de Avaya Nexus™

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El estándar para la voz de misión crítica
Avaya Nexus™ ofrece infraestructura de comunicaciones críticas para organizaciones en las que la voz respalda la seguridad de las personas, la continuidad operativa y las operaciones reguladas.
Avaya Nexus™, desarrolada a partir de la base comprobada de los entornos Avaya Aura, presenta una arquitectura moderna y nativa en la nube diseñada para admitir comunicaciones seguras y resilientes, manteniendo, al mismo tiempo, las inversiones existentes en infraestructura.
- Ofrezca fiabilidad siempre activa
Respalde la continuidad de las operaciones con una arquitectura moderna diseñada para comunicaciones sin tiempos de inactividad.
- Modernice la infraestructura manteniendo la existente
Amplíe su entorno de comunicaciones sin el reemplazo obligado de infraestructura a gran escala.
- Respalde los requisitos de seguridad, gobernanza y cumplimiento
Reduzca los riesgos y lleve a cabo las operaciones con confianza en su entorno regulado. La voz se está convirtiendo cada vez más en una prueba operativa que alimenta los flujos de trabajo de IA y de cumplimiento, por lo que su integridad es fundamental.
Las organizaciones que evalúan Avaya Nexus™ suelen operar en entornos como estos:
- Sistemas de atención médica y entornos clínicos
- Seguridad pública y operaciones de emergencia
- Infraestructura de servicios públicos y energía
- Servicios financieros y empresas reguladas
- Campus de gran envergadura y sistemas de transporte
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