Solicita una vista previa de Avaya Nexus™

Avaya Nexus™ ofrece infraestructura de comunicaciones críticas para organizaciones en las que la voz respalda la seguridad de las personas, la continuidad operativa y las operaciones reguladas.

Avaya Nexus™, desarrolada a partir de la base comprobada de los entornos Avaya Aura, presenta una arquitectura moderna y nativa en la nube diseñada para admitir comunicaciones seguras y resilientes, manteniendo, al mismo tiempo, las inversiones existentes en infraestructura.