カスタマイズされたブリーフィング

Avaya Nexus™ の製品プレビューをリクエストする

アバイアの専門家に相談して、重要なコミュニケーションインフラの新しい標準について確認します。

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ミッションクリティカルな音声の標準

Avaya Nexus™ は、音声が生命の安全、運用の継続性、規制対象の業務を支える組織向けに、重要なコミュニケーションインフラを提供します。

実績ある Avaya Aura の環境の基盤の上に構築された Avaya Nexus™ は、既存のインフラへの投資を維持しながら、安全で回復力のあるコミュニケーションをサポートするように設計された最新のクラウドネイティブアーキテクチャを導入します。

  • 常に途切れることのない信頼性を提供
    ダウンタイムゼロのコミュニケーション用に設計された最新のアーキテクチャを使用して、継続的な運用をサポートします。
  • 既存のインフラを維持しながら近代化を実現
    大規模なインフラの交換を強制することなく、コミュニケーション環境を拡張します。
  • セキュリティ、ガバナンス、コンプライアンスの要件をサポート
    リスクを軽減し、規制された環境下で自信を持って運用できます。音声が AI とコンプライアンスのワークフローを供給する運用上の証拠となるにつれ、その完全性が重要になります。

Avaya Nexus™ を評価する組織は、多くの場合、次のような環境で運用されています:

  • 医療システムおよび臨床環境
  • 公共の安全および緊急業務
  • ユーティリティおよびエネルギーインフラ
  • 金融サービスおよび規制対象企業
  • 大規模なキャンパスおよび交通システム

製品のプレビューをリクエストする

その仕組みは次のとおりです。

1. 詳細の共有。

2. アバイアの専門家が、都合のよい時間をスケジュールするようご連絡いたします。

3. お客様の環境に合わせた仮想製品プレビューに参加してください。

https://www.avaya.com/jp/products/nexus-critical-communications-infrastructure/request-preview-ty/ 26GLO_MCCI_DCNT_NEXAURA 26GLO_MCCI_DCNT_NEXAURA リクエストを受信しました https://www.avaya.com/jp/blogs/avaya-aura-to-mission-critical-voice/ ご興味いただきありがとうございます。アバイアの専門家がお客様の情報を確認し、ブリーフィングのスケジュールを調整するために近日中にご連絡を差し上げます。それまでの間、このリソースが役立つかもしれません。Avaya Aura® から Avaya Nexus™ で導入された重要なコミュニケーションインフラの枠組みへのアーキテクチャの進化について説明しています。 Nexus Avaya Nexus™ の製品プレビューリクエスト ブログを読む 提出する