Avaya Nexus™ の製品プレビューをリクエストする

Avaya Nexus™ は、音声が生命の安全、運用の継続性、規制対象の業務を支える組織向けに、重要なコミュニケーションインフラを提供します。

実績ある Avaya Aura の環境の基盤の上に構築された Avaya Nexus™ は、既存のインフラへの投資を維持しながら、安全で回復力のあるコミュニケーションをサポートするように設計された最新のクラウドネイティブアーキテクチャを導入します。