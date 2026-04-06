カスタマイズされたブリーフィング
Avaya Nexus™ の製品プレビューをリクエストする
アバイアの専門家に相談して、重要なコミュニケーションインフラの新しい標準について確認します。
ミッションクリティカルな音声の標準
Avaya Nexus™ は、音声が生命の安全、運用の継続性、規制対象の業務を支える組織向けに、重要なコミュニケーションインフラを提供します。
実績ある Avaya Aura の環境の基盤の上に構築された Avaya Nexus™ は、既存のインフラへの投資を維持しながら、安全で回復力のあるコミュニケーションをサポートするように設計された最新のクラウドネイティブアーキテクチャを導入します。
- 常に途切れることのない信頼性を提供
ダウンタイムゼロのコミュニケーション用に設計された最新のアーキテクチャを使用して、継続的な運用をサポートします。
- 既存のインフラを維持しながら近代化を実現
大規模なインフラの交換を強制することなく、コミュニケーション環境を拡張します。
- セキュリティ、ガバナンス、コンプライアンスの要件をサポート
リスクを軽減し、規制された環境下で自信を持って運用できます。音声が AI とコンプライアンスのワークフローを供給する運用上の証拠となるにつれ、その完全性が重要になります。
Avaya Nexus™ を評価する組織は、多くの場合、次のような環境で運用されています:
- 医療システムおよび臨床環境
- 公共の安全および緊急業務
- ユーティリティおよびエネルギーインフラ
- 金融サービスおよび規制対象企業
- 大規模なキャンパスおよび交通システム
製品のプレビューをリクエストする
その仕組みは次のとおりです。
1. 詳細の共有。
2. アバイアの専門家が、都合のよい時間をスケジュールするようご連絡いたします。
3. お客様の環境に合わせた仮想製品プレビューに参加してください。