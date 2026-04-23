Consulenza personalizzata

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Fissa un appuntamento con un esperto per conoscere più da vicino l'infrastruttura di comunicazione critica di nuova generazione.

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Lo standard per la comunicazione vocale mission critical

Avaya Nexus™ offre un'infrastruttura di comunicazione critica alle organizzazioni in cui la voce è alla base di sicurezza, continuità operativa e attività in ambienti regolamentati.

Avaya Nexus™ poggia sul solido fondamentato degli ambienti Avaya Aura e introduce un'architettura moderna e cloud native con l'obiettivo di garantire sistemi di comunicazione sicuri e resilienti, senza stravolgere l'infrastruttura esistente.

  • Affidabilità senza compromessi 
    Massima continuità operativa con un'architettura moderna, creata per una comunicazione senza fermi operativi.
  • Modernizzazione senza stravolgimenti 
    Ambiente di comunicazione potenziato, senza ricorrere a una sostituzione integrale dell'infrastruttura.
  • Sicurezza, governance e conformità garantite 
    Rischi ridotti e fiducia superiore nel tuo ambiente regolamentato. A fronte di un uso sempre maggiore della voce come fonte di dati per l'IA e i workflow di conformità, è fondamentale preservarne l'integrità.

Avaya Nexus™ si rivolge soprattutto alle organizzazioni che operano nei seguenti settori:

  • Ambienti sanitari e clinici
  • Sicurezza pubblica e gestione delle emergenze
  • Servizi pubblici e infrastruttura energetica
  • Servizi finanziari e istituti regolamentati
  • Grandi campus universitari e sistemi di trasporto

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Come funziona?

1. Compila il modulo con i tuoi dati personali.
2. Un esperto Avaya ti contatterà per fissare un appuntamento.
3. Partecipa a una demo virtuale, creata su misura per il tuo ambiente.

https://www.avaya.com/it/products/nexus-critical-communications-infrastructure/request-preview-ty/ 26GLO_MCCI_DCNT_NEXAURA 26GLO_MCCI_DCNT_NEXAURA Abbiamo ricevuto la tua richiesta. https://www.avaya.com/it/blogs/avaya-aura-to-mission-critical-voice/ Grazie per l'interesse! Un esperto Avaya verificherà i tuoi dati e ti contatterà a breve per fissare un appuntamento. Nell'attesa, abbiamo pensato che potrebbe interessarti questo articolo sull'evoluzione dell'architettura da Avaya Aura® all'infrastruttura di comunicazione critica Avaya Nexus™. Nexus Conferma di ricezione della tua richiesta di demo personalizzata di Avaya Nexus™ Leggi l'articolo Invia