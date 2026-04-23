Avaya Nexus™ offre un'infrastruttura di comunicazione critica alle organizzazioni in cui la voce è alla base di sicurezza, continuità operativa e attività in ambienti regolamentati.

Avaya Nexus™ poggia sul solido fondamentato degli ambienti Avaya Aura e introduce un'architettura moderna e cloud native con l'obiettivo di garantire sistemi di comunicazione sicuri e resilienti, senza stravolgere l'infrastruttura esistente.