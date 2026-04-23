Consulenza personalizzata
Fissa un appuntamento con un esperto per conoscere più da vicino l'infrastruttura di comunicazione critica di nuova generazione.
Lo standard per la comunicazione vocale mission critical
Avaya Nexus™ offre un'infrastruttura di comunicazione critica alle organizzazioni in cui la voce è alla base di sicurezza, continuità operativa e attività in ambienti regolamentati.
Avaya Nexus™ poggia sul solido fondamentato degli ambienti Avaya Aura e introduce un'architettura moderna e cloud native con l'obiettivo di garantire sistemi di comunicazione sicuri e resilienti, senza stravolgere l'infrastruttura esistente.
- Affidabilità senza compromessi
Massima continuità operativa con un'architettura moderna, creata per una comunicazione senza fermi operativi.
- Modernizzazione senza stravolgimenti
Ambiente di comunicazione potenziato, senza ricorrere a una sostituzione integrale dell'infrastruttura.
- Sicurezza, governance e conformità garantite
Rischi ridotti e fiducia superiore nel tuo ambiente regolamentato. A fronte di un uso sempre maggiore della voce come fonte di dati per l'IA e i workflow di conformità, è fondamentale preservarne l'integrità.
Avaya Nexus™ si rivolge soprattutto alle organizzazioni che operano nei seguenti settori:
- Ambienti sanitari e clinici
- Sicurezza pubblica e gestione delle emergenze
- Servizi pubblici e infrastruttura energetica
- Servizi finanziari e istituti regolamentati
- Grandi campus universitari e sistemi di trasporto
Richiedi una demo personalizzata
Come funziona?
1. Compila il modulo con i tuoi dati personali.
2. Un esperto Avaya ti contatterà per fissare un appuntamento.
3. Partecipa a una demo virtuale, creata su misura per il tuo ambiente.