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Discutez avec un expert Avaya pour découvrir la nouvelle norme en matière d'infrastructures de communications critiques.

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La référence en matière de voix pour les missions critiques

Avaya Nexus™ fournit une infrastructure de communications critiques aux organisations où la voix est essentielle à la sécurité des personnes, à la continuité des opérations et aux activités réglementées.

S'appuyant sur la plateforme éprouvée des environnements Avaya Aura, Avaya Nexus™ propose une architecture moderne cloud native, conçue pour garantir des communications sécurisées et résilientes tout en préservant les investissements existants dans l'infrastructure.

  • Une disponibilité permanente
    Assurez la continuité de vos opérations grâce à une architecture moderne conçue pour des communications sans interruption.
  • Modernisez tout en préservant votre infrastructure existante
    Étendez votre environnement de communication sans nécessiter de remplacement massif de l'infrastructure.
  • Répondez aux exigences de sécurité, de gouvernance et de conformité
    Réduisez les risques et opérez en toute confiance dans votre environnement réglementé. La voix étant de plus en plus utilisée comme preuve opérationnelle pour alimenter l'IA et les processus de conformité, son intégrité est cruciale.

Les organisations qui évaluent Avaya Nexus™ opèrent souvent dans des environnements tels que :

  • Systèmes de santé et environnements cliniques
  • Sécurité publique et opérations d'urgence
  • Services publics et infrastructures énergétiques
  • Services financiers et entreprises réglementées
  • Grands campus et systèmes de transport

Demandez un aperçu du produit

Voici comment procéder :

1. Laissez-nous vos coordonnées.

2. Un expert Avaya vous contactera pour convenir d’un rendez-vous.

3. Participez à un aperçu virtuel du produit, adapté à votre environnement.

https://www.avaya.com/fr/products/nexus-critical-communications-infrastructure/request-preview-ty/ 26GLO_MCCI_DCNT_NEXAURA 26GLO_MCCI_DCNT_NEXAURA Votre demande a bien été reçue. https://www.avaya.com/fr/blogs/avaya-aura-to-mission-critical-voice/ Merci de votre intérêt. Un expert Avaya examinera votre demande et vous contactera prochainement pour planifier une présentation. En attendant, ce contenu pourrait vous être utile. Elle explique l'évolution architecturale d'Avaya Aura® vers l'infrastructure de communications critiques introduite avec Avaya Nexus™. Nexus Demande d'aperçu du produit Avaya Nexus™ Lire le blog Soumettre