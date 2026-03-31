Avaya Nexus™ fournit une infrastructure de communications critiques aux organisations où la voix est essentielle à la sécurité des personnes, à la continuité des opérations et aux activités réglementées.

S'appuyant sur la plateforme éprouvée des environnements Avaya Aura, Avaya Nexus™ propose une architecture moderne cloud native, conçue pour garantir des communications sécurisées et résilientes tout en préservant les investissements existants dans l'infrastructure.