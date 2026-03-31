Demandez un aperçu du produit Avaya Nexus™
Discutez avec un expert Avaya pour découvrir la nouvelle norme en matière d'infrastructures de communications critiques.
La référence en matière de voix pour les missions critiques
Avaya Nexus™ fournit une infrastructure de communications critiques aux organisations où la voix est essentielle à la sécurité des personnes, à la continuité des opérations et aux activités réglementées.
S'appuyant sur la plateforme éprouvée des environnements Avaya Aura, Avaya Nexus™ propose une architecture moderne cloud native, conçue pour garantir des communications sécurisées et résilientes tout en préservant les investissements existants dans l'infrastructure.
- Une disponibilité permanente
Assurez la continuité de vos opérations grâce à une architecture moderne conçue pour des communications sans interruption.
- Modernisez tout en préservant votre infrastructure existante
Étendez votre environnement de communication sans nécessiter de remplacement massif de l'infrastructure.
- Répondez aux exigences de sécurité, de gouvernance et de conformité
Réduisez les risques et opérez en toute confiance dans votre environnement réglementé. La voix étant de plus en plus utilisée comme preuve opérationnelle pour alimenter l'IA et les processus de conformité, son intégrité est cruciale.
Les organisations qui évaluent Avaya Nexus™ opèrent souvent dans des environnements tels que :
- Systèmes de santé et environnements cliniques
- Sécurité publique et opérations d'urgence
- Services publics et infrastructures énergétiques
- Services financiers et entreprises réglementées
- Grands campus et systèmes de transport
Demandez un aperçu du produit
Voici comment procéder :
1. Laissez-nous vos coordonnées.
2. Un expert Avaya vous contactera pour convenir d’un rendez-vous.
3. Participez à un aperçu virtuel du produit, adapté à votre environnement.