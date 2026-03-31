Avaya kündigt Avaya Nexus™ an, die Kommunikationsplattform für kritische Infrastrukturen

Avaya Nexus™ bietet die Lösung für die wachsende Nachfrage nach On-Premises- und Hybrid-Strategien und liefert sichere, ausfallsfreie Kommunikation für Behörden, das Gesundheitswesen, den Finanzsektor und Notfalldienste.

Morristown, N.J. – 18. März 2026 – Avaya, ein führender Anbieter von Unternehmenssoftwarelösungen, hat Avaya Nexus™ angekündigt. Die Plattform wurde für permanente Betriebssicherheit („Always-on“), höchste Sprachqualität und gehärtete Sicherheit für Unternehmen in unternehmenskritischen Umgebungen entwickelt, in denen Ausfälle der Sprachkommunikation keine Option sind. Avaya Nexus™ ist darauf ausgelegt, die strengen Anforderungen von Regierungsbehörden zu erfüllen und die Bedürfnisse regulierter oder hochsicherer Branchen wie dem Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen und Rettungsdiensten zu unterstützen. Die Plattform geht über das hinaus, was allgemeine Collaboration-Plattformen leisten können, und bietet eine sichere Sprachinfrastruktur sowie eine breitere Ökosystem-Integration durch eine cloud-native Architektur und flexible Bereitstellungsoptionen.

Laut Frost & Sullivan haben fast zwei Drittel der Unternehmen weiterhin mit Herausforderungen in den Bereichen Zuverlässigkeit, Sicherheit und Compliance zu kämpfen. Infolgedessen stufen die Hälfte aller IT- und Telekommunikationsentscheider diese Faktoren als ihre wichtigsten Kriterien bei der Auswahl von Kommunikations- und Collaboration-Anbietern ein. Umfragedaten zeigen zudem, dass 83 % der Unternehmen erwarten, bis 2028 einen Teil ihrer Kommunikationsinfrastruktur lokal (On-Premises) zu betreiben, was hauptsächlich auf strenge Sicherheits-, Zuverlässigkeits- und Compliance-Anforderungen zurückzuführen ist.

„Angesichts der aktuellen makroökonomischen und geopolitischen Herausforderungen priorisieren Unternehmen die Kontrolle und Souveränität ihrer Daten“, sagt Elka Popova, Connected Work Vice President und Senior Fellow bei Frost & Sullivan. „Der UC-Markt wird zudem reifer und stärker zur Massenware. In diesem Umfeld legen Unternehmen Wert auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Compliance, um die konsistente Leistung ihrer unternehmenskritischen Kommunikationsinfrastruktur zu gewährleisten. Avaya nutzt seine bewährte Expertise im Bereich der Unternehmenskommunikation, um eine ausfallsfreie Plattform für regulierte Branchen bereitzustellen und damit direkt auf den gestiegenen Bedarf an vertrauenswürdiger, resilienter Infrastruktur zu reagieren.“

Avaya differenziert sich, indem es die spezialisierten Anforderungen an unternehmenskritische Infrastrukturen in regulierten Branchen wie dem Gesundheitswesen, Rettungsdiensten (Leitstellen der öffentlichen Sicherheit), Finanzdienstleistungen, öffentlichen Versorgungsbetrieben sowie Behörden und dem Verteidigungssektor adressiert. Avaya Nexus™ dient als souveräne Grundlage für Organisationen, die „sichere“, „dedizierte“ und „isolierte“ Funktionalitäten von einer hochgradig ausfallsicheren Lösung benötigen.

Die Lücke zwischen lokaler Zuverlässigkeit und KI-Modernisierung schließen

Avaya nutzt seine jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Sprachkommunikation sowie moderne, offene Architekturprinzipien, um agile, ausfallsichere und skalierbare Lösungen zu gewährleisten und eine integrationsbereite, offene Architektur zu liefern. Dieser Ansatz ermöglicht eine flexible Bereitstellung sowohl in Cloud- als auch in On-Premises-Umgebungen.

„Für die kritischsten Sektoren der Welt ist ein unterbrochener Anruf nicht nur eine Unannehmlichkeit – es ist eine Krise“, sagt Tony Lama, Senior Vice President und General Manager of Avaya Software. „Avaya Nexus™ ist keine erzwungene Migration; es ist eine Evolution. Wir geben Unternehmen die hohe Zuverlässigkeit, der sie seit Jahrzehnten vertrauen, jetzt optimiert für eine cloud-native, KI-gesteuerte Zukunft.“

Im Gegensatz zu Standard-Collaboration-Suiten nutzt Avaya Nexus™ APIs, um die Sprachkommunikation mit Benachrichtigungssystemen, Funkgeräten und Paging-Workflows zu verbinden. So können Unternehmen modernisieren, ohne die operative Kontrolle zu opfern, die ihre kritischen Sprachkommunikationsumgebungen erfordern. Die Plattform dient als Grundlage für die Integration fortschrittlicher Dienste wie KI zur Echtzeit-Erkennung von Schlüsselwörtern und Aktionen, zur Stimmauthentifizierung und -analyse, zur sofortigen Transkription und Übersetzung und schafft so einen neuen Mehrwert für unternehmenskritische Arbeitsabläufe.

Hauptmerkmale von Avaya Nexus™

Mit Avaya Nexus™ können Unternehmen Folgendes erwarten:

Leistungsmerkmal Strategischer Vorteil Anwendungsbereiche Permanente Betriebssicherheit Entwickelt für einen ausfallsfreien Betrieb und Ausfallsicherheit auf Carrier-Niveau zur Unterstützung eines ununterbrochenen Dienstes. Leitstellen, öffentliche Sicherheitsdienste und kritische klinische Abläufe. Kontrollierte Modernisierung Ermöglicht den cloud-nativen technischen Fortschritt unter Beibehaltung bestehender Hardware und Arbeitsabläufe. Unternehmen, die die Kosten eines kompletten Austauschs ("Rip-and-Replace") bei der Modernisierung ihrer Infrastruktur vermeiden möchten. Detailgetreue Sprachklarheit Liefert die hohe Signalqualität, die für präzise KI-gesteuerte Transkription und Übersetzung, Analysen und Protokollierung erforderlich ist. Regulierte Umgebungen, in denen der Mehrwert von KI von präzisen Eingabedaten abhängt. Gehärtete Sicherheit Bietet zertifizierte Unterstützung für sichere, dedizierte, isolierte, verschlüsselte und rollensegmentierte Bereitstellungen. Organisationen und Behörden mit strengen Anforderungen an Datensouveränität und Sicherheit.

Verfügbarkeit von Avaya Nexus™

Die Verfügbarkeit von Avaya Nexus™ ist für das 4. Quartal 2026 geplant, mit Unterstützung für Azure Cloud, lokale Bereitstellungen und die Google Cloud Platform.

Zusätzliche Ressourcen