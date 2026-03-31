Der Weg von Avaya Aura zu unternehmenskritischer Sprachkommunikation

Unternehmenskritische Sprachkommunikation wird in Umgebungen eingesetzt, in denen ein Kommunikationsausfall betriebliche, regulatorische oder sicherheitsrelevante Konsequenzen hat. In diesen Bereichen ist Sprache nicht nur ein einfacher Collaboration-Kanal. Sie ist der Kernbestandteil der Unternehmensinfrastruktur.

Seit Jahrzehnten bildet Avaya Aura dieses Fundament und liefert eine ausfallsichere Sprachkommunikation auf Unternehmensniveau für Organisationen, die auf eine konstante Leistung unter Druck angewiesen sind. Aura dient weiterhin als robuste Unified-Communications-Plattform und unterstützt umfassende Anruffunktionen, Messaging, Collaboration und die operative Kontrolle, auf die sich Unternehmen täglich verlassen.

Die sich wandelnde Kommunikationslandschaft

Unified-Communications-Plattformen bündeln typischerweise Sprache, Video, Messaging und Collaboration in einer einzigen Umgebung. In diesem Modell kann Sprache jedoch zu einer weiteren Funktion innerhalb einer breiteren Collaboration-Suite werden. Da Anbieter über den Preis und die Funktionsgleichheit konkurrieren, können die Kernprinzipien der Stabilität, Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit von Unternehmenssprache vernachlässigt werden.

Dieses Modell funktioniert für viele Unternehmen hervorragend. Aber in Umgebungen, in denen ein Kommunikationsausfall ein schwerwiegendes betriebliches Ereignis darstellt, kann Sprache nicht als bloßes Ankreuzfeld behandelt werden.

Gesundheitssysteme, Finanzinstitute, Regierungsbehörden und andere regulierte Organisationen sind auf eine Kommunikation angewiesen, die kontinuierlich verfügbar bleibt und unter operativer Kontrolle steht. In diesen Umgebungen muss die Kommunikation nach einem anderen Standard konzipiert werden – einem, bei dem Ausfallsicherheit, Governance und Zuverlässigkeit die Grundlage bilden.

Während Avaya Aura weiterhin eine breite Palette von Unternehmensumgebungen effektiv bedient, ist dieser Modernisierungspfad speziell für Organisationen mit erhöhten Anforderungen an Zuverlässigkeit und Regulatorik konzipiert.

In einem kürzlich geführten Videointerview erklärt Avaya CEO Patrick Dennis, wie Avaya weiterhin auf der bewährten Zuverlässigkeit von Avaya Aura aufbaut und die Next-Gen-Funktionen von Avaya Nexus™ einführt, um die Zukunft der unternehmenskritischen Sprachkommunikation zu unterstützen.

Warum die Anforderungen an unternehmenskritische Sprachkommunikation gestiegen sind

Organisationen im Gesundheitswesen, im Finanzsektor, bei Versorgungsunternehmen und in anderen kritischen Infrastrukturen unterliegen gestiegenen Erwartungen. In diesen Umgebungen ist ein Kommunikationsausfall katastrophal, und die Sprachkommunikation muss ausfallsicher und zuverlässig bleiben. Regierungsbehörden und Organisationen der öffentlichen Sicherheit arbeiten unter den gleichen Anforderungen, bei denen die Kontinuität der Kommunikation direkt wesentliche Dienste und eine koordinierte Reaktion unterstützt. Sie benötigen:

Garantierte Datenlokalität und Einhaltung der Datensouveränität

Erweiterte regulatorische und Compliance-Prüfungen

Ausfallsicherheit bei Spitzennachfrage und unter erschwerten Bedingungen

Kontinuität während Wartungsarbeiten und betrieblicher Belastung

Sprachklarheit zur Unterstützung von Compliance-Workflows und KI-gestützten Prozessen

Da Sprache die Grundlage für Transkription, Analytik und Automatisierung bildet, sind Klarheit und Verfügbarkeit nicht nur Leistungsmetriken, sondern auch Governance-Anforderungen.

Avaya Nexus™ entwickelt das Aura-Fundament weiter

Für unsere Kunden stellt Avaya Nexus™ die Evolution dar – eine gezielte Strategie, um die Vorteile einer modernen, cloud-nativen Architektur auf die weltweit vertrauenswürdigste Kommunikationsplattform zu übertragen. Dieser Weg bietet klare Vorteile:

Wichtige Investitionen schützen – Nutzen Sie Ihre vorhandenen Avaya Aura-Endgeräte und -Gateways weiter. Avaya Nexus™ modernisiert den Kern, ohne einen kostspieligen und störenden Komplettaustausch („Rip and Replace“) Ihres gesamten Ökosystems zu erfordern.

– Nutzen Sie Ihre vorhandenen Avaya Aura-Endgeräte und -Gateways weiter. Avaya Nexus™ modernisiert den Kern, ohne einen kostspieligen und störenden Komplettaustausch („Rip and Replace“) Ihres gesamten Ökosystems zu erfordern. Zuverlässigkeit und Sicherheit mit Avaya Nexus™ verbessern – Die durch Avaya Nexus™ eingeführte containerisierte Architektur stärkt zusammen mit der zentralen Zertifikatsverwaltung über Keycloak die Systemresilienz und härtet die Sicherheitsarchitektur Ihrer Sprachinfrastruktur.

– Die durch Avaya Nexus™ eingeführte containerisierte Architektur stärkt zusammen mit der zentralen Zertifikatsverwaltung über Keycloak die Systemresilienz und härtet die Sicherheitsarchitektur Ihrer Sprachinfrastruktur. Operative Kontrolle beibehalten – Avaya Nexus™ ermöglicht es Unternehmen, nach ihren eigenen Bedingungen und Zeitplänen zu modernisieren, sei es On-Premises oder in einer dedizierten Cloud, ohne die für unternehmenskritische Abläufe erforderliche unternehmerische Kontrolle aufzugeben.

Avaya Nexus™ bewahrt das zuverlässige Fundament von Aura und stärkt die Architektur für Organisationen mit strengen Anforderungen an Zuverlässigkeit, Regulatorik oder Souveränität.

Die Avaya Nexus™-Plattform bietet auch die Möglichkeit, eine Kommunikationsstrategie zu entwickeln, die das Beste aus beiden Welten vereint. Unternehmen können ihre bevorzugte Cloud-Collaboration-Suite für Wissensarbeiter beibehalten, während sie kritische Betriebsabläufe mit einer dedizierten, gehärteten und weltweit bewährten Sprachplattform untermauern.

Die Architektur für unternehmenskritische Sprachkommunikation stärken

Avaya Nexus™ wendet moderne Prinzipien auf die Unternehmenssprache an, behält aber das Betriebsmodell bei, dem Organisationen vertrauen, und konzentriert die Modernisierung auf die Kernarchitektur. Die Plattform führt ein:

Eine cloud-native, containerisierte Architektur – Entwickelt, um die Ausfallsicherheit zu verbessern, das Lifecycle-Management zu vereinfachen und eine dynamische Skalierbarkeit zu unterstützen, die auf unternehmenskritische Leistungsanforderungen abgestimmt ist.

– Entwickelt, um die Ausfallsicherheit zu verbessern, das Lifecycle-Management zu vereinfachen und eine dynamische Skalierbarkeit zu unterstützen, die auf unternehmenskritische Leistungsanforderungen abgestimmt ist. Architekturziele für einen ausfallsfreien Betrieb – Bereitstellungsmodelle über mehrere Verfügbarkeitszonen und ein für Failover ausgelegtes Design sind darauf ausgelegt, einen kontinuierlichen Dienst während Wartungsarbeiten, bei Spitzennachfrage oder bei Teilausfällen aufrechtzuerhalten.

– Bereitstellungsmodelle über mehrere Verfügbarkeitszonen und ein für Failover ausgelegtes Design sind darauf ausgelegt, einen kontinuierlichen Dienst während Wartungsarbeiten, bei Spitzennachfrage oder bei Teilausfällen aufrechtzuerhalten. Zentrale Zertifikats- und Identitäts-Governance – Das auf Keycloak basierende Identitäts- und Zugriffsmanagement stärkt die Authentifizierung, die Verwaltung des Zertifikatslebenszyklus und die rollenbasierte Zugriffskontrolle.

– Das auf Keycloak basierende Identitäts- und Zugriffsmanagement stärkt die Authentifizierung, die Verwaltung des Zertifikatslebenszyklus und die rollenbasierte Zugriffskontrolle. Integrierte Initiativen zur Sicherheitshärtung – Einschließlich statischer Analysen und Sicherheitsbewertungen, um die Sicherheitsarchitektur der Sprachinfrastruktur zu verstärken.

Modernisierung nach Ihren Bedingungen

Unternehmenskritische Sprachumgebungen arbeiten nicht alle unter den gleichen Bereitstellungsanforderungen. Regulatorische Verpflichtungen, Vorgaben zur Datenlokalität und physische Sicherheitsbeschränkungen variieren je nach Branche und Geografie. Die Modernisierung muss diese Realitäten respektieren.

Avaya Nexus™ ist darauf ausgelegt, eine flexible Bereitstellung zu unterstützen. Organisationen können On-Premises oder in einer dedizierten Cloud-Umgebung über eine Hyperscaler-Infrastruktur modernisieren und sich dabei an ihren Governance-, Compliance-Anforderungen und Unternehmenssicherheitsrichtlinien ausrichten.

Diese Flexibilität ermöglicht es Organisationen, strenge Anforderungen an Datenlokalität und -souveränität zu erfüllen und gleichzeitig die Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit zu wahren, die von unternehmenskritischer Sprachkommunikation erwartet wird.

Sprache ist Infrastruktur

Unternehmenskritische Sprachumgebungen erfordern mehr als nur eine Funktionserweiterung. Sie erfordern Ausfallsicherheit auf Infrastrukturebene, Governance und operative Kontrolle, die für kontinuierliche Verfügbarkeit und die Einhaltung regulatorischer Vorgaben ausgelegt sind.

Avaya Aura bedient weiterhin effektiv eine breite Palette von Unternehmensumgebungen. Avaya Nexus™ wurde speziell für Organisationen mit erhöhten Anforderungen an Zuverlässigkeit, Regulatorik oder Souveränität entwickelt, bei denen Sprache als kritische Kommunikationsinfrastruktur fungiert und Ausfallzeiten nicht akzeptabel sind.

Für Umgebungen, in denen die Kommunikation die Grundlage für Lebenssicherheit, Kontinuität und Rechenschaftspflicht bildet, muss die Modernisierung diszipliniert und infrastrukturgetrieben sein.

Erfahren Sie mehr über die kritische Kommunikationsinfrastruktur von Avaya Nexus™