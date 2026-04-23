Il percorso da Avaya Aura a un'architettura voce mission critical

La comunicazione vocale mission critical opera in ambienti in cui un'interruzione della comunicazione può avere gravi conseguenze operative, normative o di sicurezza. In tali contesti, la voce non è un mero canale di collaborazione. È la componente centrale dell'infrastruttura organizzativa.

Per decenni, Avaya Aura ha fornito proprio questa base, garantendo una comunicazione vocale enterprise resiliente alle organizzazioni che dipendono da una continuità delle prestazioni, anche sotto pressione. Aura rappresenta ancora oggi una solida piattaforma di comunicazione unificata, che supporta ogni giorno le aziende, in modo affidabile, con funzionalità avanzate di chiamata, messaggistica, collaborazione e controllo operativo.

Le nuove frontiere della comunicazione

Le piattaforme di comunicazione unificata di solito integrano voce, video, messaggistica e collaborazione in un unico ambiente. Qui, però, la voce rischia di essere solo una delle tante funzioni all'interno di una suite di collaborazione più ampia. In un mercato sempre più competitivo a livello di prezzi e funzionalità, spesso i fornitori rischiano di trascurare i principi cardine della comunicazione vocale enterprise, quali stabilità, affidabilità, scalabilità e sicurezza.

Questo modello funziona perfettamente per molte organizzazioni, ma negli ambienti in cui un'interruzione della comunicazione può rivelarsi disastrosa a livello operativo, la voce non può essere trattata come un elemento accessorio.

I sistemi sanitari, gli istituti finanziari, gli enti pubblici e le altre organizzazioni regolamentate dipendono da sistemi di comunicazione ad alta disponibilità e controllo operativo, sempre e comunque. In questi ambienti, i sistemi di comunicazione devono essere progettati sulla base di standard specifici e di elementi centrali, quali resilienza, governance e affidabilità.

Avaya Aura continua a servire con efficacia un'ampia gamma di ambienti enterprise. Questo percorso di modernizzazione, invece, è pensato proprio per le organizzazioni con requisiti superiori in termini di affidabilità e conformità normativa.

In una recente video intervista, il CEO di Avaya Patrick Dennis spiega che Avaya continua a basarsi sulla consolidata affidabilità di Avaya Aura, introducendo le funzionalità di nuova generazione di Avaya Nexus™ a supporto del futuro della comunicazione vocale mission critical.

Perché si sono inaspriti i requisiti di comunicazione mission critical?

Le organizzazioni che operano in ambienti critici, come la sanità, la finanza o il settore energetico, devono fare i conti con esigenze sempre più elevate. In questi contesti, in cui un'interruzione della comunicazione può rilevarsi disastrosa, i sistemi voce devono garantire una resilienza e un'affidabilità costanti. Gli enti pubblici e le organizzazioni per la sicurezza pubblica operano in ambienti in cui la continuità delle comunicazioni sostiene direttamente i servizi essenziali e la risposta coordinata alle emergenze. I requisiti da rispettare sono:

Residenza e sovranità dei dati

Maggiore controllo normativo e della conformità

Resilienza in caso di picchi improvvisi della domanda e condizioni subottimali

Continuità durante le fasi di manutenzione e di stress operativo

Chiarezza vocale a supporto dei workflow di conformità e dei processi basati sull'IA

A fronte di un uso sempre maggiore della voce come fonte di dati per trascrizioni, analisi e automazione, la chiarezza e la disponibilità del segnale audio non rappresentano solo metriche delle prestazioni, ma anche requisiti di governance.

Avaya Nexus™: l'evoluzione di Avaya Aura

Per i nostri clienti, Avaya Nexus™ rappresenta l'evoluzione, una strategia mirata per apportare i vantaggi di un'architettura moderna e cloud native alla piattaforma di comunicazione più affidabile al mondo. Quali sono i vantaggi concreti?

Conservazione dell'infrastruttura core: continui a usare gli endpoint e i gateway Avaya Aura già in uso. Avaya Nexus™ modernizza l'infrastruttura core senza una sostituzione integrale costosa e stravolgente dell'intero ecosistema.

Affidabilità e sicurezza superiori con Avaya Nexus™: l'architettura containerizzata introdotta con Avaya Nexus™, insieme alla gestione centralizzata dei certificati tramite Keycloak, rafforza la resilienza del sistema e il livello di sicurezza dell'infrastruttura vocale.

Controllo operativo costante: Avaya Nexus™ consente alle organizzazioni di modernizzarsi secondo le proprie tempistiche e modalità, sia in un ambiente on-premise che cloud dedicato, senza rinunciare al controllo enterprise richiesto per le operazioni mission critical.

Avaya Nexus™ conserva le solide fondamenta di Aura e rafforza l'architettura per le organizzazioni con standard rigorosi in termini di affidabilità, conformità normativa o sovranità.

La piattaforma Avaya Nexus™ offre anche la possibilità di definire una strategia di comunicazione che combina il meglio dei due mondi. Le organizzazioni possono mantenere la suite di collaborazione cloud preferita per i lavoratori della conoscenza, affiancandola a una piattaforma vocale dedicata, sicura e affidabile a supporto delle operazioni critiche.

Architettura potenziata per la comunicazione vocale mission critical

Avaya Nexus™ applica principi moderni alla comunicazione vocale enterprise, mantenendo il modello operativo di cui le organizzazioni si fidano e puntando sulla modernizzazione dell'architettura core.

Quali novità introduce Avaya Nexus™?

Architettura cloud native e containerizzata: progettata per una maggiore resilienza, una gestione semplificata del ciclo di vita e una scalabilità dinamica in linea con i requisiti di performance mission critical.

Massima continuità operativa: modelli di distribuzione ad alta disponibilità multi-zona e configurazione failover, concepiti per garantire un servizio continuo durante le fasi di manutenzione, i picchi improvvisi della domanda o le interruzioni parziali.

Governance centralizzata di certificati e identità: la gestione delle identità e degli accessi basata su Keycloak rafforza l'autenticazione, la gestione del ciclo di vita dei certificati e i controlli basati sui ruoli.

Misure integrate di rafforzamento della sicurezza: incluse analisi statica e valutazioni di sicurezza per rafforzare la sicurezza dell'infrastruttura vocale.

Modernizzazione ad alta flessibilità

Gli ambienti di comunicazione vocale mission critical non operano tutti secondo gli stessi requisiti di distribuzione. Gli obblighi normativi, i requisiti di residenza dei dati e i vincoli di sicurezza fisica variano a seconda del settore e dell'area geografica. La modernizzazione deve rispettare tutte queste realtà.

Avaya Nexus™ nasce proprio per garantire questa flessibilità nella distribuzione. Le organizzazioni possono modernizzarsi on-premise o in un ambiente cloud dedicato tramite infrastruttura hyperscale, in linea con i propri requisiti di governance, conformità normativa e sicurezza enterprise.

Questa flessibilità consente alle organizzazioni di soddisfare i requisiti normativi, di sicurezza fisica e di residenza dei dati, garantendo al contempo la disponibilità e la resilienza che una soluzione di comunicazione voce mission critical deve assicurare.

La comunicazione vocale come infrastruttura

Per gli ambienti di comunicazione vocale mission critical non basta espandere le funzionalità. C'è bisogno di resilienza a livello infrastrutturale, governance e controllo operativo al fine di garantire disponibilità costante e conformità normativa.

Avaya Aura continua a servire in modo efficace una serie di ambienti enterprise diversi. Avaya Nexus™, invece, è pensata per le organizzazioni con requisiti superiori in termini di affidabilità, conformità normativa o sovranità, in cui la voce opera come infrastruttura di comunicazione critica e non sono ammessi fermi operativi.

Per gli ambienti in cui la comunicazione è alla base di sicurezza, continuità e responsabilità operativa, la modernizzazione deve essere disciplinata e guidata dall'infrastruttura.

Scopri di più sull'infrastruttura di comunicazione critica Avaya Nexus™