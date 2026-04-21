Le 20 mai 2026, l’écosystème de la relation client a rendez-vous à la Caisse des Dépôts pour un événement fondateur. En partenariat avec l’IMA (Innovation Makers Alliance) et l’AFRC (Association Française de la Relation Client), Avaya est fier de participer à cette journée stratégique dédiée à l’impact de l’intelligence artificielle agentique.

L'heure n'est plus à l'expérimentation, mais au déploiement à grande échelle. Venez découvrir comment Avaya apporte des réponses concrètes aux défis de cette nouvelle ère et transforme la promesse de l'IA agentique en résultats mesurables.