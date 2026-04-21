Avaya, partenaire de la transformation de la Relation Client à l'ère de l'IA Agentique
Avaya à l'événement IMA & AFRC : de l'expérimentation à la performance, l'IA Agentique passe à l'échelle
Le 20 mai 2026, l’écosystème de la relation client a rendez-vous à la Caisse des Dépôts pour un événement fondateur. En partenariat avec l’IMA (Innovation Makers Alliance) et l’AFRC (Association Française de la Relation Client), Avaya est fier de participer à cette journée stratégique dédiée à l’impact de l’intelligence artificielle agentique.
L'heure n'est plus à l'expérimentation, mais au déploiement à grande échelle. Venez découvrir comment Avaya apporte des réponses concrètes aux défis de cette nouvelle ère et transforme la promesse de l'IA agentique en résultats mesurables.
Répondre aux grandes questions de l'IA Agentique
L'événement soulève les questions que tous les leaders se posent. Voici comment la plateforme Avaya Infinity y répond.
1. Quels cas d’usage créateurs de valeur ?
Notre réponse : Allez au-delà des chatbots. Avec Avaya Infinity, nous orchestrons des agents IA autonomes pour des parcours complets (self-service, proactivité) et nous "augmentons" vos conseillers avec l'Agent Assist pour les cas complexes. La valeur est double : efficacité opérationnelle et expertise humaine préservée.
2. Quels impacts mesurables (ROI, satisfaction) ?
Notre réponse : La performance est notre boussole. Avaya Infinity est conçu pour générer un ROI rapide en réduisant les coûts opérationnels jusqu'à 30%. Grâce à l'orchestration via le protocole MCP, nous améliorons la résolution au premier contact et la satisfaction client (CSAT) en assurant une expérience sans couture.
3. Comment combiner intelligemment l’IA
et l’humain ?
Notre réponse : Notre philosophie n'est pas le remplacement, mais la collaboration "homme-machine". Avaya Infinity agit comme un chef d'orchestre intelligent, qui route chaque interaction vers la meilleure ressource – IA ou humaine – en fonction du contexte et de l'intention. L'IA gère le transactionnel, l'humain se concentre sur le relationnel.
4. Comment transformer sans déshumaniser ?
Notre réponse : En utilisant l'IA pour renforcer l'empathie. En libérant les agents des tâches répétitives, nous leur donnons le temps et les outils (via l'Agent Assist) pour gérer les conversations à forte valeur ajoutée avec plus de personnalisation et d'écoute. L'IA devient un moteur d'humanisation de la relation client.
Retrouvez notre vision lors de l'événement
Ne manquez pas notre intervention qui illustrera comment la plateforme Avaya Infinity permet ce passage à l'échelle de manière pragmatique et rentable, en s'intégrant à vos systèmes existants.
Informations pratiques
- Événement : L'impact de l'intelligence artificielle agentique sur la transformation de la relation client
- Date : Mercredi 20 mai 2026
- Lieu : Caisse des Dépôts, Paris
- Organisateurs : IMA (Innovation Makers Alliance) & AFRC (Association Française de la Relation Client)
Inscrivez-vous
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Pour en savoir plus sur cet événement :