Avaya lancia Avaya Nexus™: la piattaforma vocale mission critical per la comunicazione nei settori critici e altamente regolamentati

Mentre le organizzazioni riconfermano una preferenza per strategie on-premise e ibride, Avaya Nexus™ garantisce sistemi di comunicazione sicuri e senza fermi operativi per gli ambienti critici come pubblica amministrazione, sanità, finanza e servizi di emergenza.

Morristown, N.J., 18 marzo 2026 – Avaya, leader globale nelle soluzioni software enterprise, ha annunciato oggi l'introduzione di Avaya Nexus™: una piattaforma pensata per garantire la massima continuità operativa, chiarezza vocale ad alta fedeltà e sicurezza rafforzata alle organizzazioni che operano in ambienti mission critical in cui non sono ammesse interruzioni nella comunicazione vocale. Avaya Nexus™ nasce per soddisfare i rigorosi requisiti normativi e supportare le esigenze dei settori regolamentati o ad alta sicurezza, tra cui sanità, servizi finanziari e di emergenza. Grazie a un'infrastruttura vocale sicura e a un'integrazione più ampia dell'ecosistema tramite un'architettura cloud native e una distribuzione flessibile, Avaya Nexus™ offre molto di più delle piattaforme di collaborazione a uso generale.

La società di consulenza Frost & Sullivan rileva che quasi due terzi delle aziende fa ancora fatica a gestire le sfide legate ad affidabilità, sicurezza e conformità normativa. Il risultato è che il 50% dei responsabili IT e delle telecomunicazioni attribuisce a questi aspetti una rilevanza centrale al momento della selezione dei fornitori di soluzioni di comunicazione e collaborazione. Sempre da questo sondaggio emerge un altro dato importante: l'83% delle aziende conta di mantenere una parte della propria infrastruttura di comunicazione on-premise fino al 2028, principalmente in ragione dei rigorosi requisiti in materia di sicurezza, affidabilità e conformità.

"Alla luce delle attuali sfide macroeconomiche e geopolitiche, le organizzazioni danno la priorità al controllo e alla sovranità dei dati", commenta Elka Popova, Vice President Connected Work e Senior Fellow di Frost & Sullivan. "Si aggiunge poi il fatto che il mercato UC sta diventando sempre più maturo e standardizzato. Ciò fa sì che le organizzazioni puntino su sicurezza, affidabilità e conformità per garantire prestazioni costanti dell'infrastruttura di comunicazione mission critical. Forte di un'esperienza e know-how comprovati nell'ambito della comunicazione vocale enterprise, Avaya è in grado di offrire una piattaforma senza fermi operativi ai settori regolamentati, rispondendo così alla crescente domanda di infrastrutture affidabili e resilienti".

Avaya si contraddistingue per il suo focus sulle esigenze specifiche di infrastruttura mission critical dei settori regolamentati, tra cui sanità, servizi di emergenza (gestione della sicurezza pubblica), servizi finanziari, servizi pubblici, energia e difesa. Avaya Nexus™ rappresenta una base sovrana per le organizzazioni che hanno bisogno di una soluzione altamente resiliente con funzionalità "sicure", "dedicate" e "isolate".

L'affidabilità on-premise incontra la modernizzazione guidata dall'IA



Forte di un'esperienza decennale consolidata nella comunicazione vocale e di principi architetturali moderni e aperti, Avaya offre soluzioni agili, resilienti e scalabili, oltre a un'architettura aperta e integrabile. In questo modo, assicura una distribuzione flessibile sia in ambienti cloud che on-premise.

"Nei settori più critici al mondo, una chiamata interrotta non è un semplice inconveniente, ma una crisi", dichiara Tony Lama, Senior Vice President e General Manager di Avaya Software. "Avaya Nexus™ non rappresenta una migrazione forzata, ma un'evoluzione. Le organizzazioni potranno contare sull'elevata affidabilità che ci contraddistingue da decenni, ottimizzata per un futuro cloud native e guidato dall'IA.

A differenza delle suite di collaborazione standard, Avaya Nexus™ si avvale delle API per connettere la voce a sistemi di notifica, radio e workflow per chiamate. Il vantaggio per le organizzazioni? La possibilità di modernizzarsi senza dover rinunciare al controllo operativo richiesto dagli ambienti di comunicazione vocale critica. Avaya Nexus™ funge da base per l'integrazione di servizi avanzati, come l'IA, per il rilevamento in tempo reale di parole chiave e azioni, l'autenticazione e l'analisi vocale, la trascrizione e la traduzione istantanee, apportando nuovo valore ai workflow mission critical.

Le funzionalità principali di Avaya Nexus™



Cosa offre Avaya Nexus™?

Funzionalità Vantaggio strategico Applicazioni Affidabilità senza compromessi Massima continuità operativa e resilienza carrier-grade Centri di comando, coordinamento della sicurezza pubblica e gestione delle operazioni cliniche critiche Modernizzazione senza stravolgimenti Evoluzione tecnologica cloud native mantenendo hardware e workflow esistenti Aziende che vogliono aggiornare l'infrastruttura, evitando i costi per la sostituzione integrale Chiarezza vocale ad alta fedeltà Segnale di alta qualità necessario per trascrizioni, traduzioni, analisi e registrazione dei dati basate sull'IA e ad alta precisione Ambienti regolamentati in cui la qualità dell'IA si basa sulla precisione dei dati in ingresso Sicurezza rafforzata Supporto certificato per distribuzioni sicure, dedicate, isolate, crittografate e segmentate per ruolo Imprese e istituzioni con standard rigorosi in termini di sovranità dei dati e sicurezza

Da quando è disponibile Avaya Nexus™?



Avaya Nexus™ è disponibile a partire dal quarto trimestre del 2026, con supporto per Azure Cloud, distribuzioni locali e Google Cloud Platform.

Cosa dicono clienti e partner

"La missione di Alliance Technology Group è fornire agli enti pubblici gli strumenti più affidabili per operare al servizio delle proprie comunità", commenta Bob King, EVP, Alliance Technology Group. "Avaya è un partner affidabile e di lungo periodo poiché le sue soluzioni di comunicazione sono pensate per le esigenze critiche, presenti e future, del settore pubblico, dove sicurezza e operatività non sono negoziabili. Uniamo le comprovate soluzioni Avaya con le nostre profonde conoscenze dei requisiti dell'amministrazione pubblica per fornire agli enti pubblici l'infrastruttura stabile e sicura di cui hanno bisogno per mantenere un contatto diretto con i cittadini e le loro esigenze".

"Sistemi di comunicazione sicuri e resilienti sono alla base della continuità dei servizi pubblici, che vanno dalla gestione dei servizi territoriali al coordinamento della logistica in caso di emergenza", afferma Michael Hanke, Section Chief, Telecomunicazioni, U.S. Immigration and Customs Enforcement. "Siamo orgogliosi di collaborare con Avaya, leader consolidato del settore che, con le sue innovazioni, garantisce un'affidabilità costante delle nostre connessioni più mission critical sia a livello istituzionale che pubblico".

"Le principali istituzioni del nostro Paese ormai da decenni si affidano a Avaya e Hayes per le operazioni più critiche", dichiara Karen Shiver, CEO di Hayes. "Questa lealtà va riconquistata ogni giorno. Combinando i nostri servizi con l'infrastruttura critica di Avaya, non ci limitiamo a modernizzare la tecnologia, bensì onoriamo l'impegno a lungo termine che abbiamo assunto nei confronti dei nostri clienti per garantire loro la stabilità e l'agilità necessarie per un successo duraturo".

"Il successo delle operazioni militari dell'esercito statunitense dipende da comunicazioni mission critical resilienti, sicure ed efficaci nelle zone d'intervento", spiega Randy Freeman, Interior Communications Director, U.S. Navy Shipboard. "È fondamentale che qualsiasi soluzione tecnologica impiegata disponga di un supporto del fornitore backend affidabile, efficiente e reattivo per logistica, supply chain e manutenzione, al fine di garantire il successo delle operazioni mission critical 24/7. La U.S. Navy Surface Fleet è orgogliosa di collaborare con Avaya per le proprie esigenze di comunicazione ad alta criticità. L'innovazione di Avaya garantisce alle nostre forze armate le connessioni mission critical di cui hanno bisogno, 24/7, soprattutto nei momenti più critici".

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