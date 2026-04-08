Avaya anuncia la plataforma de voz de misión crítica Avaya Nexus™ para comunicaciones críticas en industrias altamente reguladas

A medida que las organizaciones reafirman su preferencia por estrategias locales e híbridas, Avaya Nexus™ ofrece comunicaciones seguras y sin tiempo de inactividad para entornos que incluyen gobierno, atención médica, servicios financieros y servicios de emergencia.

Morristown, N. J., 18 de marzo de 2026. Avaya, líder mundial en soluciones de software empresarial, anunció hoy Avaya Nexus™, creada para una fiabilidad ininterrumpida, una claridad de la voz de alta fidelidad y una seguridad reforzada para organizaciones en entornos de misión crítica donde el tiempo de inactividad de las comunicaciones de voz no es una opción. Avaya Nexus™ está diseñada para cumplir con estrictos requisitos gubernamentales y respaldar las necesidades de industrias reguladas o de alta seguridad, incluyendo atención médica, servicios financieros y servicios de emergencia. Va más allá de lo que las plataformas de colaboración de uso general están diseñadas para ofrecer, con una infraestructura de voz segura y una integración más amplia del ecosistema mediante una arquitectura nativa de la nube y flexibilidad de implementación.

Según Frost & Sullivan, a casi dos tercios de las empresas les sigue preocupando la confiabilidad, la seguridad y el cumplimiento. Como resultado, la mitad de todos los responsables de la toma de decisiones de TI y telecomunicaciones ahora clasifican estos factores entre sus principales criterios al seleccionar a proveedores de comunicaciones y colaboración. Los datos de la encuesta también muestran que el 83 % de las empresas esperan conservar parte de su infraestructura de comunicaciones en las instalaciones hasta 2028, impulsado, en gran medida, por estrictos requisitos de seguridad, confiabilidad y cumplimiento.

“Con los desafíos macroeconómicos y geopolíticos actuales, las organizaciones están priorizando el control y la soberanía de los datos”, indicó Elka Popova, vicepresidenta de Trabajo Conectado y miembro sénior de Frost & Sullivan. “El mercado de UC también está madurando y se está comoditizando. En este entorno, las organizaciones priorizan la seguridad, la confiabilidad y el cumplimiento para garantizar el rendimiento constante de su infraestructura de comunicaciones de misión crítica. Avaya está aprovechando su probado legado de voz empresarial para ofrecer una plataforma sin tiempo de inactividad para industrias reguladas, alineándose directamente con la mayor necesidad de una infraestructura confiable y resiliente.

Avaya se está diferenciando al abordar las necesidades especializadas de infraestructura de misión crítica de industrias reguladas, incluyendo la atención médica, los servicios de emergencia (despacho de seguridad pública), los servicios financieros, los servicios públicos y el gobierno y la defensa. Avaya Nexus™ sirve como base soberana para organizaciones que requieren capacidades “seguras”, “dedicadas” y “aisladas” de una solución altamente resiliente.

Cerrar la brecha entre la confiabilidad en las instalaciones y la modernización de la IA

Avaya está aprovechando su legado de voz de décadas, junto con principios arquitectónicos modernos y abiertos, para garantizar soluciones ágiles, resilientes y escalables y ofrecer una arquitectura abierta lista para la integración. Este enfoque permite una implementación flexible tanto en la nube como en entornos en las instalaciones.

“Para los sectores más críticos del mundo, una llamada interrumpida no es solo un inconveniente; es una crisis”, afirmó Senior Tony Lama, Vice President and General Manager of Software de Avaya. “Avaya Nexus™ no es una migración forzada, es una evolución. Estamos brindando a las empresas la alta confiabilidad en la que han confiado durante décadas, ahora optimizada para un futuro nativo de la nube e impulsado por la IA”.

A diferencia de las suites de colaboración estándar, Avaya Nexus™ utiliza API para conectar la voz con sistemas de notificación, radios y flujos de trabajo de megafonía para que las organizaciones puedan modernizarse sin sacrificar el control operativo que requieren sus entornos críticos de comunicaciones de voz. Sirve como base para integrar servicios avanzados como la IA para la detección de palabras clave y acciones en tiempo real, la autenticación y el análisis de voz, y la transcripción y la traducción instantáneas, así como para aportar un nuevo valor a los flujos de trabajo de misión crítica.

Capacidades clave de Avaya Nexus™

Con Avaya Nexus™, las empresas pueden esperar los siguientes beneficios:

Capacidades Ventaja estratégica Aplicaciones Fiabilidad siempre activa Diseñada para cero tiempo de inactividad y resiliencia de nivel de operador para admitir un servicio ininterrumpido. Centros de comando, despacho de seguridad pública y operaciones clínicas críticas. Modernización con control Facilita el avance técnico nativo de la nube mientras mantiene el hardware y los flujos de trabajo existentes. Empresas que buscan evitar los costos de “desmantelar y reemplazar” al actualizar la infraestructura. Claridad de voz de alta fidelidad Ofrece la señal de alta calidad necesaria para transcripciones y traducciones precisas, análisis y mantenimiento de registros impulsados por IA. Entornos regulados donde el valor de la IA depende del registro preciso de datos. Seguridad mejorada Cuenta con soporte certificado para implementaciones seguras, dedicadas, aisladas, cifradas y segmentadas por roles. Organizaciones y agencias con requisitos estrictos de soberanía y seguridad de los datos.



Disponibilidad de Avaya Nexus™

La disponibilidad de Avaya Nexus™ está prevista para el cuarto trimestre de 2026 con soporte para Azure Cloud, implementaciones locales y Google Cloud Platform.

Perspectivas de clientes y socios

“En Alliance Technology Group, nuestra misión es garantizar que las agencias del sector público tengan las herramientas más confiables disponibles para servir a sus comunidades”, aseguró Bob King, vicepresidente ejecutivo de Alliance Technology Group. “Hemos sido socios de Avaya desde hace mucho tiempo porque sus soluciones de comunicación están diseñadas para las demandas de alto riesgo del trabajo gubernamental, tanto ahora como en el futuro, donde la seguridad y el tiempo de actividad no son negociables. Al combinar las soluciones comprobadas de Avaya con nuestra profunda comprensión de los requisitos del sector público, proporcionamos a las agencias gubernamentales la infraestructura estable y segura que necesitan para mantenerse conectadas con los ciudadanos que dependen de ellas”.

“La continuidad de los servicios gubernamentales depende de una serie de comunicaciones resilientes y seguras, desde el procesamiento de beneficios hasta la coordinación de la logística de emergencia”, afirmó Michael Hanke, jefe de sección de Operaciones de Telecomunicaciones, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. “Estamos orgullosos de asociarnos con un pilar de la industria como Avaya, que lidera con la innovación necesaria para garantizar que nuestras conexiones más críticas para la misión sean confiablemente consistentes para el gobierno y el público cuando más se necesitan”.

“Durante décadas, las instituciones más esenciales del país han confiado en Avaya y Hayes para impulsar sus operaciones más críticas”, apuntó Karen Shiver, directora ejecutiva de Hayes. “Esa lealtad nos la ganamos cada día. Al combinar la infraestructura de alto riesgo de Avaya con nuestros servicios gestionados, no solo estamos modernizando la tecnología, sino que estamos honrando el compromiso a largo plazo que hemos asumido con la estabilidad y el éxito de nuestros clientes, garantizando que tengan la agilidad para prosperar en las próximas décadas”.

“El éxito de los combatientes de EE. UU. en el campo de batalla depende de comunicaciones resilientes, seguras y efectivas de misión crítica para apoyar operaciones vitales y letales mientras están desplegados y en entornos de combate”, afirmó Randy Freeman, director de Comunicaciones Interiores, Marina de EE. UU. “Es fundamental que todas las soluciones tecnológicas en el campo cuenten con soporte confiable, eficiente y con una capacidad de respuesta rápida por parte del proveedor de backend para la logística, la cadena de suministro y el mantenimiento, lo que garantiza el éxito de las operaciones de misión crítica las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La Comunidad de la Flota de Superficie de la Marina de EE. UU. se enorgullece de asociarse con Avaya para satisfacer nuestras necesidades de comunicaciones de misión crítica. La innovación de Avaya garantiza que nuestras conexiones de misión más crítica estén disponibles para los combatientes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, especialmente cuando más se necesitan”.



Recursos adicionales

