Zudem bündelt die GELSENWASSER AG unter ihrem Dach mehr als 80 Beteiligungsgesellschaften, die vielfältige Dienstleistungen z. B. für Infrastruktur, erneuerbare Energien und digitale Netze anbieten. „Reibungslose Kommunikationsprozesse sind deshalb für uns seit jeher ein wesentlicher Erfolgsfaktor“, sagt Jörg Florian-Koppenhöhl, Projektleiter bei der GELSENWASSER AG.

Die Grundlage für die ausfallsichere Kommunikation schafft eine IP-basierte Lösung auf Basis von Avaya Aura sowie einem redundant ausgelegten Avaya Collaboration Pod, mit dem die Gelsenwasser-Standorte per Media Gateways verbunden sind. Kommunizierten die 35 Niederlassungen zwischen Altenberge und Bad Oeynhausen früher über eigene Telefonanlagen, laufen heute sämtliche Gespräche über die beiden Avaya Pod Fx-Server in den Gelsenwasser-Rechenzentren in Herne und Gelsenkirchen.

„Das vereinfacht den Betrieb und erhöht die Stabilität“, sagt der Projektleiter. Denn wo dezentrale Kommunikationsserver bislang eine verlässliche Steuerung ein- und ausgehender Telefonate erschwerten, sorgen heute zwei Amtsleitungen mit jeweils 500 Kanälen für maximale Transparenz und zuverlässige Erreichbarkeit. „Fällt ein Server aus, übernimmt automatisch der zweite“, erklärt Florian-Koppenhöhl. Selbst für den enorm unwahrscheinlichen Fall, dass einmal beide Rechenzentren nicht erreichbar sein könnten, hat sein Team vorgesorgt: „Sollten alle Stricke reißen, können die Standorte im Handumdrehen wieder auf dezentrale Amtsleitungen umsteigen“, verweist der Projektleiter auf die in den Verbund eingebundenen Notämter und Satelliten-Telefone.