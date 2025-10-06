Wählen Sie den richtigen Preis für Ihr Unternehmen

Essentials

11,99
Benutzer/Monat

  • Unbegrenzte eingehende Gespräche
  • Inklusive 100 Gesprächsminuten für ausgehende nationale und EU-weite Gespräche in Fest- und Mobilfunknetze pro Benutzer
  • Mobile und Desktop-Apps (iOS® und Android™) 
  • Team-Messaging
  • Dokumentenfreigabe
  • Anrufprotokolle
  • 24/7-Kundensupport
Standard

17,99
Benutzer/Monat

Alles in Essentials PLUS

  • Inklusive 500 Gesprächsminuten für ausgehende nationale und EU-weite Gespräche in Fest- und Mobilfunknetze pro Benutzer*
  • On-Demand-Anrufaufzeichnung
  • Videokonferenzen mit bis zu 100 Teilnehmern
  • Internet-Fax
  • Unbegrenzte Audiokonferenzschaltung
  • Mehrstufiges IVR
  • Meetingdauer von bis zu 24 Stunden
  • Quality-of-Service-Berichte
  • Gängige Integrationen, einschließlich Office 365, G-Suite, Slack und mehr

*Upgrade auf unbegrenzte nationale abgehende Anrufe für 12 € pro Benutzer/Monat

Premium

23.99
Benutzer/Monat

Alles in Standard PLUS

  • Inklusive 1000 Gesprächsminuten für ausgehende nationale und EU-weite Gespräche in Fest- und Mobilfunknetze pro Benutzer*
  • Automatische Gesprächsaufzeichnung
  • Videokonferenzen mit bis zu 200 Teilnehmern
  • Single Sign-On
  • Verwaltung und Management mehrerer Standorte
  • Bis zu 8-stellige Nebenstellen mit Standortcodes
  • Hot Desking
  • Erweiterte Anrufabwicklung, einschließlich Flüstern, Aufschalten und mehr
  • Benutzerdefinierte Rollen und Berechtigungen
  • Gängige CRM-Integrationen in Salesforce, Zendesk und mehr
  • Branchenspezifische Integration mit Canvas, Smarsh und vieles mehr
  • Entwicklerplattform und benutzerdefinierte Integrationen

*Upgrade auf unbegrenzte nationale abgehende Anrufe für 12 € pro Benutzer/Monat

Ultimate

34,99
Benutzer/Monat

Alles in Premium PLUS

  • Inklusive 2000 Gesprächsminuten für ausgehende nationale und EU-weite Gespräche in Fest- und Mobilfunknetze pro Benutzer*
  • Gerätestatusberichte
  • Gerätestatuswarnungen
  • Unbegrenzter Speicherplatz

*Upgrade auf unbegrenzte nationale abgehende Anrufe für 12 € pro Benutzer/Monat

Essentials

Standard

Premium

Ultimate

Produktmerkmale

Geschäftliche Telefonnummern und kostenlose Nummern

Eine geschäftliche Telefonnummer für Anrufe, Team-Messaging und Videokonferenzen.<br>Jeder Benutzer erhält eine dedizierte Telefonnummer ohne zusätzliche Kosten.

Inklusive eingehender Gespräche

Gilt nicht für virtuelle und gebührenfreie Telefonnummern

Inklusive Inlands- und EU-weiter Auslandsgespräche pro Benutzer

Inklusive Gesprächsminuten für ausgehende Gespräche pro Benutzer. Die inkludierten Gesprächsminuten aller Benutzer werden zusammenfasst und stehen allen Benutzern eines Kontos zur Verfügung. Ausgehende Anrufe sind auf Deutschland, Frankreich, die Niederlande, Großbritannien, die Schweiz, Irland, Spanien, Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, Belgien, Österreich, Portugal, Italien, Israel, Litauen, Luxemburg, die Tschechische Republik, Rumänien, Polen, die Slowakei, Ungarn, Kroatien und Südafrika beschränkt. Gesprächsminuten für Mobilfunk sind für diese Länder nicht verfügbar: Tschechische Republik, Ungarn, Israel, Slowakei.

Visuelle Voicemail

Sie können Voicemail-Nachrichten ganz einfach in einer Liste auf Ihrem Bildschirm anzeigen, sodass Sie die Liste durchsuchen können, um die Nachricht zu finden, die Sie hören möchten, unabhängig davon, wo sie in der Liste steht.

Team-Messaging

Arbeiten Sie effektiver mit Kollegen, Kunden und Auftragnehmern zusammen, mit Team-Messaging, Aufgabenzuweisung, Kalenderfreigabe und mehr. Nutzen Sie auch sofort einsatzbereite Integrationen mit Jira, Asana, Box, G-Drive, OneDrive und mehr.

Add-Ons

Zusätzliche lokale Nummern

Ab 3 € pro Benutzer/Monat

3 €

Pro Benutzer/Monat

Internationale virtuelle Nummern

Ab 3,99 € pro Benutzer/Monat

3,99 €

Pro Benutzer/Monat

Zusätzliche gebührenfreie internationale Telefonnummern

Ab 9,99 € pro Monat + 16,99 € einmalige Gebühr

9,99 €

Pro Monat

Avaya Cloud Office Rooms einrichten

€36 je Raum/Monat oder €360 jährlich

€36

Je Raum/Monat

