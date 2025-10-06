Wählen Sie den richtigen Preis für Ihr Unternehmen
Wählen Sie die, für Sie passende Option
Monatlich
Jährlich
bis zu 16 % sparen
Anzahl der Benutzer:
Essentials
Benutzer/Monat
- Unbegrenzte eingehende Gespräche
- Inklusive 100 Gesprächsminuten für ausgehende nationale und EU-weite Gespräche in Fest- und Mobilfunknetze pro Benutzer
- Mobile und Desktop-Apps (iOS® und Android™)
- Team-Messaging
- Dokumentenfreigabe
- Anrufprotokolle
- 24/7-Kundensupport
Standard
Benutzer/Monat
Alles in Essentials PLUS
- Inklusive 500 Gesprächsminuten für ausgehende nationale und EU-weite Gespräche in Fest- und Mobilfunknetze pro Benutzer*
- On-Demand-Anrufaufzeichnung
- Videokonferenzen mit bis zu 100 Teilnehmern
- Internet-Fax
- Unbegrenzte Audiokonferenzschaltung
- Mehrstufiges IVR
- Meetingdauer von bis zu 24 Stunden
- Quality-of-Service-Berichte
- Gängige Integrationen, einschließlich Office 365, G-Suite, Slack und mehr
*Upgrade auf unbegrenzte nationale abgehende Anrufe für 12 € pro Benutzer/Monat
am beliebtesten
Premium
Benutzer/Monat
Alles in Standard PLUS
- Inklusive 1000 Gesprächsminuten für ausgehende nationale und EU-weite Gespräche in Fest- und Mobilfunknetze pro Benutzer*
- Automatische Gesprächsaufzeichnung
- Videokonferenzen mit bis zu 200 Teilnehmern
- Single Sign-On
- Verwaltung und Management mehrerer Standorte
- Bis zu 8-stellige Nebenstellen mit Standortcodes
- Hot Desking
- Erweiterte Anrufabwicklung, einschließlich Flüstern, Aufschalten und mehr
- Benutzerdefinierte Rollen und Berechtigungen
- Gängige CRM-Integrationen in Salesforce, Zendesk und mehr
- Branchenspezifische Integration mit Canvas, Smarsh und vieles mehr
- Entwicklerplattform und benutzerdefinierte Integrationen
*Upgrade auf unbegrenzte nationale abgehende Anrufe für 12 € pro Benutzer/Monat
Ultimate
Benutzer/Monat
Alles in Premium PLUS
- Inklusive 2000 Gesprächsminuten für ausgehende nationale und EU-weite Gespräche in Fest- und Mobilfunknetze pro Benutzer*
- Gerätestatusberichte
- Gerätestatuswarnungen
- Unbegrenzter Speicherplatz
*Upgrade auf unbegrenzte nationale abgehende Anrufe für 12 € pro Benutzer/Monat
Produktmerkmale
Add-Ons
Zusätzliche lokale Nummern
3 €
Pro Benutzer/Monat
Internationale virtuelle Nummern
3,99 €
Pro Benutzer/Monat
Zusätzliche gebührenfreie internationale Telefonnummern
9,99 €
Pro Monat
Avaya Cloud Office Rooms einrichten
€36
Je Raum/Monat
