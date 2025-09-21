Eine Lösung für alle Ihre Kommunikationsanforderungen: Sie müssen keine PBX-Hardware vor Ort installieren oder warten - Sie nutzen sie, wir verwalten sie für Sie. Verbinden Sie Ihre Büro-, remote- und mobilen Mitarbeiter mit einem einzigen System. Verpassen Sie nie einen Anruf. Arbeiten Sie von überall und auf jedem Gerät zusammen.