Avaya Cloud Office Funktionen
Entdecken Sie Zusammenarbeit mit einem Klick.
Nehmen Sie über einen Browser oder eine App an einem virtuellen Meeting für Hunderte von Teilnehmern teil. Es ist eine zentrale Anlaufstelle für die gemeinsame Nutzung von Dateien, das Verfolgen von Aufgaben, Besprechungen und mehr.
Arbeiten Sie einfach mit Cloud-Anrufen, -Messaging und -Faxen in HD-Qualität, die von jedem Standort aus, auf einem Mobiltelefon oder Desktop, gleich funktionieren.
Verfolgen Sie die Leistung mit benutzerfreundlichen, integrierten Reporting-Tools oder erstellen Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Dashboards.
Arbeiten Sie mit den Tools, die Sie bereits verwenden. Das Unternehmen unterstützt mehr als 100 Integrationen, einschließlich Salesforce, Office 365, G Suite und mehr.
Müssen Sie global werden?
Erweitern Sie die gleichen Kommunikationsmöglichkeiten auf mehr als 40 Länder weltweit.
Besseres Telefonieren in Microsoft Teams.
Fügen Sie die zuverlässigen und leistungsstarken cloudbasierten Anruffunktionen von Avaya Cloud Office nahtlos in Microsoft Teams ein.
FAQ – Häufig gestellte Fragen
Was ist Avaya Cloud Office?
Avaya Cloud Office ist ein cloudbasiertes Kommunikationssystem mit den folgenden auf Unternehmen zugeschnittene Funktionen: Sprachaufnahme, Video, IM/Messaging, Meetings, Konferenzen und Zusammenarbeit. Mit Avaya Cloud Office können Sie alle Ihre Mitarbeiter, ob im Büro, mobil oder aus der Ferne, ganz einfach mit einem einzigen System verbinden, unabhängig von ihrem Standort.
Wo ist Avaya Cloud Office verfügbar?
Avaya Cloud Office ist in 15 Abrechnungsländern verfügbar:
- Nordamerika: USA, Kanada
- Europa: Großbritannien, Irland, Portugal, Spanien, Frankreich, Deutschland, Belgien, Niederlande, Österreich, Italien, Schweiz
- Asien-Pazifik: Australien, Singapur
Wenn Sie Avaya Cloud Office in einem der oben genannten Abrechnungsländer abonnieren, können Sie Ihre globale Reichweite mit der Global Office-Funktion auf über 40 Länder ausweiten. Sie erhalten dieselbe großartige all-in-one Lösung für Anrufe, Meetings und Messaging auf einer einzigen globalen Rechnung in der Währung Ihres Abrechnungslandes. Außerdem können Sie virtuelle Nummern, entweder lokal oder gebührenfrei, für eingehende Anrufe in über 100 Ländern einrichten.
Was sind die Vorteile von Avaya Cloud Office?
Eine Lösung für alle Ihre Kommunikationsanforderungen: Sie müssen keine PBX-Hardware vor Ort installieren oder warten - Sie nutzen sie, wir verwalten sie für Sie. Verbinden Sie Ihre Büro-, remote- und mobilen Mitarbeiter mit einem einzigen System. Verpassen Sie nie einen Anruf. Arbeiten Sie von überall und auf jedem Gerät zusammen.
Sind alle meine Anrufe mit Avaya Cloud Office sicher?
Ja. Avaya Cloud Office verwendet Verschlüsselung zum Schutz Ihrer täglichen Geschäftskommunikation, um eine sichere Sprachübertragung zwischen Endpunkten im Netzwerk zu gewährleisten, einschließlich Tischtelefonen, Konferenztelefonen und der Avaya Cloud Office Mobil- und Desktop-App.
Gibt es Möglichkeiten, um sicherzustellen, dass Avaya Cloud Office die beste Lösung für mein Unternehmen ist?
Kunden haben eventuell die Möglichkeit, sich an einem Proof of Concept zu beteiligen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Avaya Vertriebsteam.
Welche Funktionen sind in Avaya Cloud Office enthalten?
Avaya Cloud Office bietet eine umfangreiche Auswahl an Funktionen für Ihre Kommunikationslösung. Sie erhalten in einem kompletten System zu einem niedrigen Preis alles, was Sie brauchen, einschließlich Sprache, Video, IM/Messaging, Online-Meetings und Konferenzschaltung, mehrere Nebenstellen, automatische Vermittlung, Anrufweiterleitung und mehr.
Was ist Avaya Cloud Office Phone for Desktop?
Avaya Cloud Office Phone Desktop ist die sogenannte Collaboration-App von Avaya für Ihren Desktop-PC und für Macintosh. Mit dieser All-in-One-Anwendung können Sie all Ihre Sprachanrufe und Textnachrichten von einer einzigen App aus ausführen. Web- und Videokonferenzschaltungen werden über einen browsergestützten Web Client ermöglicht, der weltweit zur Verfügung steht.
Kann ich Avaya Cloud Office Mobile Apps mit meinem Dienst nutzen?
Ja. Alle Avaya Cloud Office Kunden können die mobile App ohne zusätzliche Kosten verwenden. Die App bietet Zugriff auf Ihre gesamte Avaya Cloud Office-Kommunikationslösung. Die App kann vom iOS App Store und Google Play Store heruntergeladen werden.
Wie lange dauert die Aktivierung von Avaya Cloud Office?
Ihr Konto und Ihre Telefonnummer werden sofort aktiviert und Ihre Telefone werden je nach Versandart in 5 bis 7 Werktagen ankommen.
Welche Arten von Berichten können generiert werden?
Mit Avaya Cloud Office können Sie Berichte mit historischen Anrufdaten erstellen, z.B. Anzahl von eingehenden und ausgehenden Anrufen, die Gesamtanzahl der Anrufe, Informationen über verpasste/angenommene Anrufe, durchschnittliche Anrufe pro Tag/pro Benutzer, Zeiten und mehr.
Welche Avaya Endgeräte sind mit Avaya Cloud Office kompatibel?
Die IP-Telefone der Avaya J100-Serie (J139, J159, J179, J189 und J100-Erweiterungsmodul) und das Avaya Conference Phone B199 werden unterstützt. Es sind weitere Endgeräte geplant, um zusätzliche Desktop- und Konferenztelefone einzubeziehen.
Sprechen Sie mit uns
Ein Experte für Avaya-Lösungen wird Sie bezüglich Avaya Cloud Office kontaktieren.