Einfache Erweiterung mit Global Office
Nutzen Sie robuste Cloudtelefonanlagen-Funktionen in über 40 Ländern. Sie können auch kostengünstige regionale und internationale Tarife nutzen, die alle in einer einzigen Rechnung in lokaler Währung zusammengefasst sind.
Breite Abdeckung
Unterstützen Sie internationale oder in mehreren Ländern verteilte Teams und Kunden.
Gateway-Lösungen
Erweitern Sie Ihre Kapazitäten mit unseren Gateway-Lösungen auf China und die Philippinen.
Internationale, lokale Rufnummern
Mit lokalen Ortsrufnummern sind Sie für Ihre Kunden kostengünstig erreichbar. Rufen Sie Ihre Kunden über eine ausgehende lokale Nummer an.
Optionen nach Land anzeigen
Argentinien
Australien
Belgien
Brasilien
Chile
China (Gateway)
Costa Rica
Deutschland
Dänemark
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Großbritannien
Hongkong
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Kolumbien
Kroatien
Litauen
Luxemburg
Mexiko
Neuseeland
Niederlande
Norwegen
Österreich
Peru
Philippinen (Gateway)
Polen
Portugal
Puerto Rico
Rumänien
Schweden
Schweiz
Singapur
Slowakei
Slowenien
Spanien
Südafrika
Südkorea
Taiwan (Global Office Premium)
Tschechische Republik
Ungarn
Vereinigte Staaten
Algerien
Angola
Argentinien
Australien
Bahamas
Bahrain
Barbados
Belgien
Benin
Bolivien
Bosnien-Herzegowina
Botswana
Brasilien
Brunei Darussalam
Bulgarien
Burkina Faso
Chile
Costa Rica
Deutschland
Dominikanische Republik
Dänemark
El Salvador
Equador
Estland
Finnland
Frankreich
Französisch Guinea
Georgien
Ghana
Grenada
Griechenland
Großbritannien
Guadalupe
Hongkong
Indien
Indonesien
Irland
Island
Israel
Italien
Jamaika
Japan
Jordanien
Kambodscha
Kanada
Kasachstan
Katar
Kenia
Kirgisien
Kolumbien
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Macao
Malaysia
Malta
Mexiko
Monaco
Neuseeland
Niederlande
Niederländische Antillen
Nigeria
Norwegen
Österreich
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Philippinen
Polen
Portugal
Puerto Rico
Reunion
Rumänien
Russland
Saint Pierre und Miquelon
Saudi-Arabien
Schweden
Schweiz
Serbien
Singapur
Slowakei
Slowenien
Spanien
Sri Lanka
Südafrika
Südkorea
Tadschikistan
Taiwan
Tansania
Thailand
Trinidad und Tobago
Tschechische Republik
Tunesien
Türkei
Uganda
Ukraine
Ungarn
Uruguay
Venezuela
Vereinigte Arabische Emirate
Vereinigte Staaten
Vietnam
Weißrussland
Zypern
Ägypten
Alle geschäftlichen Anforderungen erfüllen
Mehrere Sprachen
Passen Sie Ihre Benutzer-/ Kontosprachen und lokale regionale Formate an. Richten Sie mehrsprachige IVRs und Sprachbegrüßungen ein.
Pläne für internationale Anrufe
- Fügen Sie Ihrem Konto Guthaben hinzu und zahlen Sie bei Bedarf. Nicht verwendete Guthaben, die für ausgehende Anrufe bestimmt sind, werden auf den nächsten Monat übertragen, bis sie nach einem Jahr ablaufen.
- Nutzen Sie ermäßigte internationale Minutenpakete, die Ihren Anrufanforderungen entsprechen.
Eine Rechnung, eine Währung
Traditionell bedeutet die globale Präsenz, mehrere Serviceanbieter zu haben und hohe Komplexität bei der Zusammenfassung der Telefoniekosten. Global Office vereinfacht die Abrechnung für multinationale Unternehmen.