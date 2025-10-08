Einfache Erweiterung mit Global Office

Nutzen Sie robuste Cloudtelefonanlagen-Funktionen in über 40 Ländern. Sie können auch kostengünstige regionale und internationale Tarife nutzen, die alle in einer einzigen Rechnung in lokaler Währung zusammengefasst sind.

Breite Abdeckung

Unterstützen Sie internationale oder in mehreren Ländern verteilte Teams und Kunden.

Gateway-Lösungen

Erweitern Sie Ihre Kapazitäten mit unseren Gateway-Lösungen auf China und die Philippinen.

Internationale, lokale Rufnummern

Mit lokalen Ortsrufnummern sind Sie für Ihre Kunden kostengünstig erreichbar. Rufen Sie Ihre Kunden über eine ausgehende lokale Nummer an.

Alle geschäftlichen Anforderungen erfüllen

Mehrere Sprachen

Passen Sie Ihre Benutzer-/ Kontosprachen und lokale regionale Formate an. Richten Sie mehrsprachige IVRs und Sprachbegrüßungen ein.

Pläne für internationale Anrufe

  • Fügen Sie Ihrem Konto Guthaben hinzu und zahlen Sie bei Bedarf. Nicht verwendete Guthaben, die für ausgehende Anrufe bestimmt sind, werden auf den nächsten Monat übertragen, bis sie nach einem Jahr ablaufen.
  • Nutzen Sie ermäßigte internationale Minutenpakete, die Ihren Anrufanforderungen entsprechen.

Eine Rechnung, eine Währung

Traditionell bedeutet die globale Präsenz, mehrere Serviceanbieter zu haben und hohe Komplexität bei der Zusammenfassung der Telefoniekosten. Global Office vereinfacht die Abrechnung für multinationale Unternehmen.