Avaya Cloud Office für Microsoft Teams
Unsere marktführende cloudbasierte Business-Telefonie ist die perfekte Ergänzung für Ihre Teams-App.
Eine einfache Integration, die Ihre Erfahrung beim Telefonieren verbessert.
Profitieren Sie von der hochgradig zuverlässigen Telefonie von Avaya, den erweiterten Funktionen für Anrufe und den marktführenden Analysefunktionen, die alle in Microsoft Teams verfügbar sind.
Zuverlässige Anrufe
Avaya Cloud Office verzeichnet weniger als sechs Minuten Ausfallzeit pro Jahr – und funktioniert auch, wenn Teams nicht verfügbar ist.
Erweiterte Funktionen
Holen Sie sich leistungsstarke Benutzer-Tools wie das Heads-up-Display, die Verwaltung von Anrufwarteschlangen sowie die Funktionen Flüstern, Überwachen und Hinzuschalten.
Eine Nummer für alles
Rufen Sie an, faxen Sie und senden Sie SMS – alles von einer Nummer aus, auf die Sie in Teams Zugriff haben.
Globale Reichweite
Vernetzen Sie globale Büros und dezentrale Teams mit einer Abdeckung von über 40 Ländern.
Sicherheit
Sicherheit und Compliance auf Unternehmensniveau sorgen für den Schutz Ihrer Daten.
Kristallklarer Klang
Hochwertige Telefonie für eine bessere Benutzererfahrung.
Fortschrittliche Analysen
Zuverlässige und gemeinsam nutzbare Analysen, kein PowerBI erforderlich, keine zusätzlichen Kosten.
Noch mehr Integrationen
Binden Sie Avaya Cloud Office in über 200 andere Anwendungen ein.
Integrieren Sie auf Ihre Art.
Embedded Dialer
Für Microsoft 365 E1 und E3
Hinzufügen von Avaya Cloud Office Telefonie-Funktionen – keine Telefon-Lizenz für Teams erforderlich.
Direct Routing
Für Microsoft 365 E5
Avaya Cloud Office arbeitet im Hintergrund, um Enterprise-Qualität für Anrufe in Teams bereitzustellen.