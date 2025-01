Was ist Avaya Cloud Office?

Eine Cloud-Kommunikationslösung, die so funktioniert, wie und wo Sie es für Ihre Arbeit benötigen ist nicht länger eine Zukunftsvision - sie ist bereits da. Avaya Cloud Office® by Ring Central ist mehr als nur ein Telefonsystem; es ist eine vielseitige, einheitliche Kommunikationslösung, die die Leistungsfähigkeit der Cloud nutzt.

Was Sie über Cloud-Kommunikationsplattformen wissen sollten

Die Unternehmen von heute entwickeln ihre Prozesse weiter, angefangen bei der Frage, wie sie neue Talente sowohl im Büro als auch remote einstellen und einbinden können, bis hin zur Suche nach den effektivsten Wegen, um sich mit einer Vielzahl von Abteilungen, Mitarbeitern und sogar Kunden einfach auszutauschen. Eine Cloud-Kommunikationsplattform bietet alles, was Mitarbeiter brauchen, um effektiv zu kommunizieren, und zwar auf einem einzigen Gerät und von jedem beliebigen Standort aus. Diese Vereinfachung der Kommunikation sorgt nicht nur für reibungslosere Abläufe im gesamten Unternehmen, sondern auch für größere Kosteneinsparungen.

Funktionalität für Unternehmen jeder Größe

Wenn Sie mit führenden Unternehmen sprechen, die bereits über kohärente und sehr effiziente Prozesse verfügen, nutzen sie alle eine Form der Cloud-Kommunikation. Anrufe, Chats und Besprechungen sind einfacher, wenn Sie die verschiedenen Kommunikationsarten in einem einzigen, benutzerfreundlichen Tool kombinieren, das sowohl Mitarbeitern vor Ort als auch Remote-Mitarbeitern eine einheitliche Funktionalität bietet. Unternehmen stellen fest, dass sie ihr Kommunikationssystem durch die Einrichtung einer ganzheitlichen Plattform leicht revolutionieren können.

Außerdem ist die neue Art des Arbeitens in aller Munde, ganz gleich, ob es sich dabei um eine vollständige Remote- oder eine hybride Arbeitsform handelt. Und das Leben war in mancher Hinsicht noch nie so einfach. Der Wegfall des Pendelns zum und vom Büro hat es den Arbeitnehmern ermöglicht, nicht nur zusätzliche Zeit zurückzugewinnen, sondern auch während ihrer Arbeitszeit produktiver zu sein. Zufriedenere Menschen bedeuten engagiertere Mitarbeiter - und das ist gut fürs Geschäft.

Ein typisches Beispiel

Letztes Jahr ging die Nicholls State University in Louisiana zum ersten Mal in ihrer Geschichte "off-campus" und blieb über die Cloud verbunden. Vor der Einführung von Avaya Cloud Office verfügte die Universität nicht über die Möglichkeit, remote zu arbeiten, und benötigte nun eine größere Flexibilität, um sich an die Bedürfnisse ihrer Studenten und Mitarbeiter anzupassen. Die Umstellung auf eine Cloud-Kommunikationsplattform bot ihnen eine Lösung, mit der sie von überall aus arbeiten konnten. Sie ermöglichte Anrufe, Messaging, Besprechungen und eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Lehrkräften und Mitarbeitern der Universität sowie die Aufrechterhaltung der professionellen Kommunikation mit den Studenten.

"Wir sind auf das Avaya Cloud Office-Produkt umgestiegen, was ein riesiges, sehr umfangreiches Upgrade war, das eine sehr vielseitige Lösung für unsere Universität bietet."

Slade Besson, Direktor für Telekommunikation und Netzwerke, Nicholls State University

Telefonieren mit Sprache und Video

Erinnern Sie sich an den Witz mit dem Telefon, das alles kann, außer zu telefonieren? Nicht so mit Avaya Cloud Office. Mitarbeiter können sicher sein, dass eine Cloud-Kommunikationsplattform funktioniert, wenn sie im Büro, unterwegs oder zu Hause sind. Anrufe werden jetzt in HD-Qualität getätigt, so dass in Zeiten, in denen es einfacher ist, zum Telefon zu greifen, alle Gesprächsteilnehmer ein klares Signal erhalten, um Stottern, Abbrüche oder unterbrochene Gespräche zu vermeiden.

Nachrichtenübermittlung

Messaging ist eine Schlüsselkomponente der heutigen Technologie, die es den Mitarbeitern ermöglicht, von jedem Ort der Welt aus zu arbeiten – auch während eines "Arbeitsurlaubs". Manchmal genügt ein Tapetenwechsel, um sich inspirieren zu lassen, ein Gleichgewicht zu finden und mehr zu erreichen. Mit Messaging können sich ganze Teams über den Globus hinweg verbinden, interne 1:1-Nachrichten versenden oder an Gruppenchats teilnehmen. Und in den USA und Kanada nutzen Unternehmen SMS für die sofortige Kundenansprache. Eine Plattform wie Avaya Cloud Office ermöglicht es, diese Messaging-Funktionen in einer All-in-one - App auf nahezu jedem Gerät eines Mitarbeiters zu nutzen.

Besprechung

Mit Videokonferenzen sind Besprechungen für jeden und überall ein Kinderspiel. Und anders als wenn man in einen Konferenzraum geht und versucht, alle Geräte zum Laufen zu bringen, kann die gemeinsame Nutzung von Präsentationen, Dokumenten und anderen Inhalten einfach vom Laptop eines Mitarbeiters aus erfolgen. Virtuelle Besprechungsräume ermöglichen es Ihnen, nahtlos zusammenzuarbeiten, egal ob Sie sich im Büro oder im Home Office befinden. Und die Teilnehmer können jederzeit problemlos an einer Besprechung teilnehmen - egal, ob sie im Voraus geplant ist oder spontan stattfindet.

Analytik

Es ist an der Zeit zu verstehen und zu verbessern, was in Ihrem Unternehmen vor sich geht, und dazu gehören die Daten rund um Ihre Bürokommunikation. Zum Beispiel: Wie lange dauert es, bis Kundenanrufe beantwortet werden? Wie lange sind Ihre Kunden in der Warteschleife? Wie viele abgebrochene Anrufe haben Sie pro Tag? Wir alle wissen inzwischen, dass das Verständnis von Business-Analysen - auch wenn die Berichterstattung nicht unbedingt in Ihren Zuständigkeitsbereich fällt - unabdingbar ist, um zu verstehen, was Sie tun müssen, um jeden Kanal, jeden Prozess und jeden Schritt zu optimieren. Es ist wichtig, Maßnahmen für das Wachstum zu ergreifen; die Formulierung eines Plans auf der Grundlage von Fakten ist der beste Weg zum Erfolg.

App-Integration

Viele Unternehmen nutzen bereits eine Vielzahl von Technologien, von Videokonferenzen über interne Chats und Aufgabenverwaltung bis hin zu Kommunikationssystemen, und setzen manchmal mehrere Optionen für jede dieser Optionen ein. Diese verschiedenen Lösungen können aufgrund interner Regeln und Vorschriften erforderlich sein, oder manchmal erfordern Kundengespräche einfach eine bestimmte Anwendung. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, diesem technischen Wildwuchs Einhalt zu gebieten, indem Sie alle Ihre Tools in einer zentralen Lösung zusammenfassen. Hier kommt der "vereinheitlichende" Teil von Unified Communications ins Spiel.

Avaya Cloud Office lässt sich mit Avaya Experience Platform als eine einzige Lösung integrieren, die einen Mehrwert in Form einer Total Experience bietet, unabhängig davon, wie Sie Kundeninteraktionen abwickeln. Dies ist eine Komplettlösung, von der sowohl Kunden als auch Mitarbeiter profitieren.

Darüber hinaus lässt sich unsere Unified Communications-Lösung in mehr als 200 Business-Applikationen führender Anbieter von Softwareentwicklungen integrieren. Die Chancen stehen gut, dass wir viele der Applikationen unterstützen, die Ihr Unternehmen tagtäglich nutzt.

Wie Avaya helfen kann

Die Zusammenarbeit mit Ihrem Remote- oder Hybrid-Team kann eine Herausforderung sein - eine integrierte Kommunikationsplattform macht es einfacher. Das ist der Mehrwert, den Sie mit der Anwendung von Avaya Cloud Office erhalten. Damit können Sie anrufen, Besprechungen abhalten, Nachrichten versenden und vieles mehr.