Avaya geht über isolierte CX-Produkte hinaus und bietet ein integriertes Ecosystem, das über 100 Technologien von Avaya und Drittanbietern vereint. So entsteht eine flexible Plug-and-Play-CX-Struktur – statt unzusammenhängender Einzel-Tools.

Sie entscheiden selbst, welche Innovationen Sie nach und nach und entsprechend Ihren Prioritäten in Ihre aktuellen Systeme integrieren möchten. Dieser Ansatz verbessert CX, EX und Geschäftswachstum in einer unterbrechungsfreien, individuellen Methode auf Ihrer Roadmap.