Avaya IP Office

Étudiez les appels client en configurant l’enregistrement, le suivi et la génération de rapports historiques de leurs appels. La fonctionnalité de Call Reporting d’Avaya peut être disponible via IP Office pour enregistrer et documenter les appels entrants. Vous pouvez également ajouter des postes d’agent de centre de contact et des tableaux de bord en temps réel pour un traitement des appels plus efficace.