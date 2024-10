Avaya propose une solution Zoom Workplace intégrée et offre une expérience de collaboration améliorée. Zoom Workplace est la plateforme de collaboration alimentée par l’IA de Zoom, qui comprendra des réunions, un chat d’équipe, un ordonnanceur, un tableau blanc, des espaces et plus encore. Elle s’intègre désormais à la suite de Communication & Collaboration d’Avaya et offre aux clients une nouvelle façon rationalisée de gérer leurs environnements de communication et leurs flux de travail.