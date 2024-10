Avaya s’engage à protéger les droits humains, y compris les droits des femmes et des groupes minoritaires. Nous maintenons et améliorons continuellement nos programmes et nos politiques afin d’identifier les risques et de prévenir le recours au travail des enfants et au travail forcé, à l’esclavage moderne et au trafic d’êtres humains dans nos activités commerciales et notre chaîne d’approvisionnement.