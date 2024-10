Intégrer un agent virtuel Avaya dans votre activité pour concevoir et doper des applications libre-service, en offrant un service à la fois plus convivial et plus efficace à vos clients et utilisateurs. Nos agents virtuels disposent d’outils de language naturel et peuvent échanger avec les appelants à l’instar d’agents réels en matière de discussion, d’écoute et de compréhension, et ce en proposant des solutions d’auto-assistance pour résoudre des problèmes courants et au besoin, ils transmettront tout appel à des agents en live compétents.