Acceptation des conditions

En accédant à ce site, vous reconnaissez avoir pris connaissance de et accepté les conditions d'utilisation énoncées ci-dessous. Si vous n’acceptez pas ces conditions, vous devriez quitter ce site dès maintenant.



Copyright

L’ensemble du contenu du site est protégé par des droits d'auteur. Ces droits d’auteur sont la propriété d'Avaya LLC ou du créateur du document. Vous êtes cependant libre de lire, de copier, d'imprimer ou de distribuer le contenu Avaya présent sur le site, à condition que :

• ces documents soient utilisés dans un objectif d'information uniquement.

• ces documents soient utilisés dans un objectif non commercial uniquement.

• les documents copiés portent l’avis de copyright d’Avaya.

Marques déposées

Avaya et le logo d’Avaya sont des marques déposées ou des marques de service d'Avaya LLC. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser ces marques déposées ou toute autre marque d’Avaya sans permission expresse écrite d’Avaya LLC.



Limite de garantie

Avaya s’efforce de fournir des informations correctes sur ce site Web, mais ne garantit pas l'exactitude de son contenu. Avaya se réserve le droit de modifier le contenu du site, ainsi que les produits qui y sont mentionnés et ce, sans préavis.

Le contenu du site est fourni « tel quel » et est offert sans garantie, quelle qu'elle soit, expresse ou implicite. Avaya n’offre aucune garantie, expresse ou implicite. Ceci inclut de façon non limitative, les garanties implicites de qualité marchande, de conformité à une utilisation particulière et d'absence de contrefaçon. Ceci s'applique également à toute garantie expresse ou implicite résultant d’une négociation, une utilisation ou une pratique commerciale.

Mises à jour

Les documents, y compris les communiqués de presse, présentés sur ce site peuvent être périmés. Avaya ne s'engage aucunement à effectuer la mise à jour du contenu de ce site.



Limites de responsabilité

Avaya ne pourra en aucun cas être tenue responsable des dommages directs, indirects, spéciaux ou accessoires pouvant survenir lors de l'utilisation - ou de l'incapacité d'utilisation - du contenu de ce site Ceci comprend, mais de façon non limitative, les pertes de données et les pertes de bénéfices, même si Avaya a été informée d’une telle possibilité.



Liens

Bien que ce site puisse contenir des liens vers des sites de tiers, Avaya n'assume aucune responsabilité quant au contenu de ces derniers. Avaya fournit ces liens à titre pratique et ne recommande ni n’avalise les sociétés ou le contenu présenté sur ces sites.



Disponibilité des produits

La disponibilité des produits décrits sur ce site, ainsi que leur description, peut varier d'un pays à l'autre. Consultez votre responsable de compte Avaya pour de plus amples informations sur un produit spécifique.



Messages publiés

Il est interdit d’envoyer ou de transmettre vers notre site des documents ou données illégales, diffamatoires, obscènes, choquante ou représentant une menace quelconque.



Vos messages

Le contenu, les informations ou les idées que vous transmettrez ou publierez sur ce site ne seront pas considérés confidentiels ni propriétaires. Avaya pourra partager et utiliser de quelque façon que ce soit le contenu que vous aurez soumis. Si les informations soumises sont des données personnelles, vous acceptez qu'Avaya puisse les transmettre dans un autre pays dans le cadre de ses activités. Les données personnelles seront traitées de la façon décrite dans notre Charte de confidentialité.



Exportation d’informations

La législation américaine sur le contrôle des exportations interdit l'exportation de certaines données techniques et logiciels vers certains pays. Aucun contenu de ce site ne peut être téléchargé ou exporté de quelque façon que ce soit en violation de la législation américaine.



Compétence juridictionnelle et droit applicable

Les présentes conditions d’utilisation et le règlement des plaintes ou des problèmes relatifs au site sont régis par les lois de l’Etat du Delaware. Toute action en justice relative aux Conditions d'utilisation ou au présent site doit être soulevée dans les douze (12) mois suivant la survenue du problème et ce dans l'État du Delaware.



An 2000

Ce site Web répond aux exigences du « Year 2000 Information and Readiness Disclosure Act » (loi américaine sur les informations et la déclaration de préparation à l'an 2000) et contient des « Year 2000 statements » (déclarations an 2000) et des « Year 2000 readiness disclosures » (déclarations de préparation à l'an 2000), telles que définies par cette loi. Le site Web contient également des « Year 2000 statements » (déclarations an 2000) et des « Year 2000 readiness disclosures » (déclarations de préparation à l'an 2000) de tiers relatives à leurs produits ou services respectifs. Avaya n'a pas vérifié le contenu de ces déclarations de tiers et vous invite à les contacter directement.