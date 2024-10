L’association d’Avaya Experience Platform et de Microsoft Azure offre davantage d’options pour accroître la productivité des équipes et l’engagement des clients, ainsi que renforcer le contrôle des données et de la confidentialité. Notre alliance comprend l’IA du Contact Center et de la Sécurité de Nuance, qui permet d’adapter les interactions avec les clients, d’améliorer la productivité des agents et de lutter contre les activités frauduleuses. L’intégration de Microsoft Teams à Avaya Experience Platform permet aux agents du centre de contact de collaborer avec n’importe un autre collaborateur en utilisant Teams, de résoudre rapidement les problèmes des clients et de fournir un service de qualité supérieure.