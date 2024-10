Alors que les entreprises investissent massivement dans leur stratégie d’expérience client, elles recherchent les meilleurs moyens de mettre à niveau et d’optimiser leur technologie afin de moderniser constamment leurs centres de contact. Dans ce rapport, Robin Gareiss – PDG et analyste principal de Metrigy – répond aux questions les plus fréquemment posées par les responsables des technologies de l’information (IT) et de l’expérience client (CX) sur la modernisation des centres de contact.

Saviez-vous que les centres de contact ont vu leur chiffre d’affaires augmenter de 54 % suite à l’intégration des solutions de communications unifiées et de centres de contact auprès du même fournisseur ? Téléchargez le rapport pour en savoir plus sur l’intégration des canaux de communication, l’ajout de l’IA et l’utilisation des statistiques pour maximiser les performances de votre centre de contact.