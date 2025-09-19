25 años de exhibir para educar

Ubicado a la orilla del mar de esta ciudad, el Acuario de Veracruz abrió sus puertas al turismo nacional e internacional el 13 de noviembre de 1992. A punto de cumplir 25 años, ha experimentado enormes cambios que lo han llevado a ser considerado del acuario más grande e importante de Latinoamérica. Hoy se ha convertido en uno de las referencias del Puerto y uno de los símbolos más notables para los visitantes. Como suele decirse, quien ha ido a Veracruz y no ha visitado su acuario, no conoce Veracruz.

Conformado por una asociación civil sin fines de lucro, el Acuario de Veracruz es obra arquitectónica del ingeniero Hiroshi Kamio. Inició con tres áreas de exhibición: Galería de Agua Dulce, Pecera Oceánica y Galería de Agua Salada, así como el Vestíbulo, el Museo Interactivo y un área de Proyección de Videos Informativos, en un espacio de 3500 metros cuadrados.

“En la actualidad, el recinto no sólo cumple la función de entretener a los visitantes mostrando las distintas especies acuáticas y subacuáticas, sino representa una importante fuente de educación ambiental, de conocimiento y protección de la vida submarina, así como de investigación científica y conservación animal. De aquí nuestro lema Exhibimos para educar... investigamos para conservar”, destaca Ricardo Aguilar Durán, Gerente Técnico del Acuario de Veracruz.

Ocho mil metros de vida animal

El especialista explica que el Acuario desarrolla programas de rescate animal, rehabilitación de especies y fauna en condición vulnerable. “Albergamos más de 3 mil 500 ejemplares, cerca de 250 especies diferentes (que no tan sólo son peces, sino aves, reptiles, mamíferos marinos), en algunos casos endémicas y otras de diferentes regiones del mundo, como Indo-Pacífico, Mar Rojo, Amazonas; Perú y Cuba. Son cerca de 8 mil metros cuadrados de exhibición, que comprende un kilómetro de recorrido. Desde luego, los principales atractivos son los delfines, los pingüinos y los tiburones.

La institución ha alcanzado los más codiciados reconocimientos a escala global: “Recibimos la acreditación y la certificación de la Association of Zoos & Aquariums, AZA, una organización que exige cumplir los más altos estándares a nivel internacional para mantener especies en zoológicos y acuarios”.

A lo largo de los años, el Acuario no ha dejado de crecer, gracias a los millones de personas que lo han visitado. En 2000 inició la primera fase de ampliación, que incluyó la construcción de un estanque para tiburones y otro para manatíes. En 2009 se inauguró el Delfinario donde se puede apreciar a estos ejemplares al aire libre, y se realiza investigación. Finalmente en 2014 se construyó el Pingüinario.