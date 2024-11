Terminos de Uso

IMPORTANTE-LEER CUIDADOSAMENTE:

Los TERMINOS Y CONDICIONES DE USO (“TYC”) son un acuerdo legal entre usted (individuo o persona jurídica) (“Usted” o “Ustedes”) y Avaya World Services Inc. ("Avaya"). Su acceso y el uso del sitio web de Avaya (”Sitio web”) se encuentran sujetos y regidos mediante estos TYC. Asegúrese de leer cuidadosamente y comprender todos los derechos y restricciones detalladas en estos TYC. Para su información, Usted podrá imprimir los TYC utilizando la opción “Imprimir” en Su navegador. Al acceder al sitio web usted acuerda y acepta los TYC. Avaya se reserva el derecho a actualizar los TYC sin notificación alguna. Usted podrá ver la versión aplicable actual de los TYC haciendo clic en el vínculo “Términos y Condiciones de Uso” al pie de cada página del sitio web.

SIN PERJUICIO DE NADA DE LO EXPUESTO EN ESTE DOCUMENTO, ALGUNOS SITIOS WEB DE AVAYA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITÁNDOSE A LOS SITIOS PROTEGIDOS CON CONTRASEÑAS CONTENDRÁN TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO ADICIONALES O DIFERENTES QUE REGIRÁN CONJUNTAMENTE CON LAS CONTENIDAS EN ESTE DOCUMENTO.

1. Acceso.

Avaya tiene el derecho, pero no la obligación de cancelar o suspender Su acceso al sitio web, sin notificación, debido a alguna conducta que Avaya, de acuerdo a su propio criterio, considere una violación a la ley aplicable o perjudicial para los intereses de otro usuario, proveedor, proveedor de servicio o para Avaya. Avaya no declara que la información en el sitio web sea apropiada o se encuentre disponible para usarse en todo el mundo. Se encuentra prohibido ingresar al sitio web desde territorios donde la legislación establece que el contenido o uso de dicho sitio es ilegal. Usted elige utilizar el sitio web por cuenta propia, y es Su responsabilidad asegurar que Usted se ajusta a todas las leyes locales aplicables.

2. Derecho de autor.

Avaya, sus proveedores o el creador original del material posee todos los derechos sobre este sitio web y todos los derechos de propiedad intelectual con relación al sitio web. En la medida que Avaya tenga el derecho a hacerlo sin compensar a terceras partes y excepto por el material específicamente establecido según otros términos y condiciones, Avaya Le permite copiar materiales del sitio web, únicamente, para Su uso no comercial, soportando los productos de Avaya. Usted acuerda que todas las copias del material retendrán todos los derechos de autor y otras notificaciones de propiedad contenidas en el documento original. Usted no podrá, sin permiso de Avaya, “copiar en espejo” cualquier material contenido en el sitio web o en cualquier otro servidor. Excepto como se especificó anteriormente, nada que contenga el presente documento podrá ser tomado como concesión implícita, impedimento, o cualquier otra licencia o derecho bajo ninguna marca comercial, patente, derecho de autor, derecho de trabajo confidencial, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de Avaya o tercera parte.

3. Marcas Comerciales.

Avaya y el logo de Avaya son marcas comerciales o marcas de servicio, registradas o no, de Avaya. Nada que aparezca en el sitio web se podrá interpretar como concedido a Usted, directa o indirectamente, el uso de una marca comercial, o marcas de servicio reproducidas en el sitio web, si pertenecen a Avaya o a un proveedor, sin el permiso por escrito de Avaya. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

4. Información Enviada a Avaya.

4.1 Avaya no desea que Usted envíe y Usted no deberá enviar ninguna información confidencial o de propiedad exclusiva a Avaya a través del sitio web (incluyendo envíos mediante correo, mensaje de chat, llenando una solicitud de servicio o cualquier otro método de envió). Cualquier envío que Usted le haga a Avaya, incluyendo, en otros aspectos preguntas, comentarios, sugerencias o similares, será considerado como no confidencial y se convertirá en propiedad de Avaya en la medida que las leyes aplicables lo permitan. Además, al realizar un envío, Usted está de acuerdo que toda la información debe ser considerada como no confidencial y sin propiedad y Usted le concede a Avaya una licencia irrevocable, sin restricciones, para grabar, usar, reproducir, mostrar, realizar, modificar, transmitir y distribuir dicha información. Avaya podrá utilizar libremente cualquier idea, concepto,” know-how” o técnicas contenidas en dicha información para cualquier propósito, incluyendo, entre aspectos, como desarrollar, fabricar y hacer marketing de los productos al incorporar dicha información.

4.2 la información proporcionada por usted en el sitio web, incluyendo comunicaciones escritas y orales o cualquier otro medio electrónico, pueden ser grabadas por motivos de calidad, diagnostico o capacitación. Al enviar información usando el sitio web, usted da consentimiento a tal grabación y uso según se describe en la sección 4.1, mencionada anteriormente.

4.3 Cualquier información proporcionada por usted será tratada como se establece en la sección 12 ubicada en la parte inferior.

5. Vínculos.

LOS VÍNCULOS EN ESTE SITIO WEB LE PERMITIRÁN ABANDONAR EL SITIO DE AVAYA. LOS SITIOS VINCULADOS NO ESTÁN BAJO EL CONTROL DE AVAYA Y AVAYA NO ES RESPONSABLE DEL CONTENIDO DE NINGUNO DE LOS SITIOS VINCULADOS, NI DE NINGÚN VÍNCULO QUE CONTENGA DICHO SITIO VINCULADO, NI DE NINGÚN CAMBIO O ACTUALIZACIONES DE DICHOS SITIOS. AVAYA NO ES RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN POR LA WEB O DE POR CUALQUIER OTRA FORMA DE TRANSMISIÓN RECIBIDA DESDE CUALQUIER SITIO VINCULADO. AVAYA LE PROPORCIONA ESTOS VÍNCULOS A USTED ÚNICAMENTE COMO UNA CONVENIENCIA Y LA INCLUSIÓN DE CUALQUIER VÍNCULO NO IMPLICA EL AUSPICIO O LA APROBACIÓN POR PARTE DE AVAYA.

6. Disponibilidad de Producto.

La disponibilidad de los productos detallados en el sitio web y las descripciones de los productos, podrán variar de un país a otro. Usted deberá consultar a la sucursal correspondiente de Avaya o al distribuidor autorizado para constatar la disponibilidad del producto específico en Su área.

7. Exportación de Información.

Las leyes de Controles de Exportación de los Estados Unidos prohíbe la exportación de cierta información técnica y software a determinados territorios. Ningún contenido del sitio web podrá ser descargado ni exportado en violación de la legislación de los Estados Unidos o cualquier otra legislación local desde donde Usted este accediendo al sitio web. Usted acepta cumplir con toda la legislación y regulaciones de los Estados Unidos, países extranjera, normas Federales, Estatales y locales aplicables al uso del sitio web.

8. Limitación de la Responsabilidad.

AVAYA, SUS COMPAÑÍAS, DIRECTORES, EMPLEADOS, REPRESENTANTES O AGENCIAS RELACIONADAS, NO PODRÁN, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, CONSIDERARSE RESPONSABLES POR CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, PUNITIVO, EJEMPLAR, INCIDENTAL O CONSECUENTE QUE SURJAN DEL USO DE (O LA INCAPACIDAD DE USAR) EL SITIO WEB O CUALQUIER MATERIAL DE DICHO SITIO. ESTO INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN O DATOS, AUN CUANDO AVAYA FUE ALERTADA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. SI TODO O PARTE DE ESTA RESPONSABILIDAD SE ENCUENTRA SIN EFECTO POR ALGUNA RAZÓN, ENTONCES LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA AGREGADA, SEGÚN TALES CIRCUNSTANCIAS DE RESPONSABILIDAD, QUE HUBIERAN PODERSE LIMITADO, NO EXCEDERÁN LOS CIEN DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD 100).

9. Cesión.

Usted no podrá ceder ni transferir los TYC sin el previo consentimiento por escrito de Avaya. Avaya podrá ceder los TYC a cualquier sucursal o terceros, ya sea en parte o en su totalidad.

10. Disputas.

10.1 Cualquier controversia o demanda que surja de o se encuentre relacionada con los TYC, su cumplimiento o interpretación se resolverá únicamente de acuerdo con los términos establecidos en el Articulo 10. LAS PARTES RENUNCIAN INCONDICIONALMENTE A SUS RESPECTIVOS DERECHOS A UN JUICIO POR JURADO PARA CUALQUIER RECLAMO O CAUSA DE ACCIÓN, CON BASE EN O QUE SURJA, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, CON ESTE ACUERDO Y/O EL USO DEL SITIO WEB.

10.2 Cualquier reclamo, disputa o controversia (colectivamente una “Disputa”), que surja o esté relacionada con los TYC, incluyendo pero no limitado a la formación, interpretación, incumplimiento o terminación del mismo, o cualquier problema con respecto a Quejas que sea sometido a arbitraje en lo sucesivo de lo contenido en este documento y que no se pueda solucionar mediante una negociación de buena fe entre las partes, durante un periodo de tiempo razonable, será determinado por un procedimiento de arbitraje definitivo y obligatorio, el cual tendrá lugar en la ciudad de Nueva York, Nueva York. Tales procedimientos serán llevado a cabo en inglés y administrados por JAMS de acuerdo con las todas la normas de arbitraje y procedimientos que estén vigentes en el momento por JAMS. En caso de que una de las partes este ubicada fuera de los Estados Unidos, de acuerdo a las reglas de arbitraje internacional de JAMS vigentes en el momento, deberá presentarse ante un panel con un árbitro escogido de acuerdo con tales normas. El árbitro no otorgara daños punitivos o ejemplares y no tendrá la autoridad para limitar, expandir o modificar de alguna manera los TYC. El fallo del árbitro puede ser presentado en cualquier corte que tenga jurisdicción sobre las partes o cualquiera de sus activos. Cada una de las partes dividirá equitativamente los costos del arbitraje, pero cada parte se hará responsable de los costos por concepto de abogado y otros costos asociados con el arbitramiento. Las partes aceptan que la provisión del arbitraje puede ser impuesta por requerimiento u otra orden equitativa y no se requerirá fianza o garantía de ninguna clase con respecto a cualquier clase de requerimiento u orden. Adicional y sin prejuicio de lo anterior, Avaya tendrá el derecho de tomar cualquier medida legal necesaria, incluyendo el solicitar desacato por mandato judicial de una corte con la jurisdicción competente, a fin de proteger la propiedad intelectual de Avaya y su información confidencial o propiedad exclusiva (incluido pero no limitado a secretos corporativos).

10.3 Según este articulo 10, las Acciones o Disputas entre las parte con respecto a los TYC se deben entablar dentro de los dos años posteriores a la causa de la acción surja.

10.4 ley aplicable. Los TYC están regidos por las leyes de Nueva York, excluyendo los principios de elección de derechos y la convención internacional de las Naciones Unidas sobre contratos para la venta de bienes. Si se determina que alguna provisión de TYC es inejecutable o invalida, el TYC no se considerará, no aplicable o inválido en su totalidad, y la provisión será cambiada e interpretada para que se cumplan mejor los objetivos de provisión original dentro de los límites aplicables de la ley. El fracaso para sostener algún derecho dentro de TYC, incluyendo pero no limitado al derecho para terminar en el caso de incumplimiento o fallo, no será considerado como una renuncia del derecho para hacer cumplir todas y cada una las provisiones del TYC de acuerdo con los términos.

11. Acceso a Áreas Seguras/Protegidas con Contraseñas.

El acceso y el uso de áreas protegidas por contraseñas y/o seguras del sitio web se restringen únicamente a los usuarios autorizados. Las personas sin autorización que intenten ingresar a dichas áreas del sitio web podrán ser procesadas.

12. Confidencialidad de Datos

12.1 Usted y Avaya acuerdan que deben cumplir con todos los respectos de todas las leyes y regulaciones de confidencialidad de información aplicables (o cualquier legislación o regulación que enmiende o reemplace la misma) (junto con las “Leyes de Confidencialidad de Datos”).

12.2 Con respecto a los presentes TYC, Usted: (i) no hará ni permitirá que se haga mediante un acto u omisión que pudiese poner en riesgo ni contravenir las obligaciones de Avaya según las Leyes de Confidencialidad de Datos; y (ii) celebrará acuerdos como Avaya razonablemente pudiera solicitar en relación con la migración transfronteriza de información personal.

12.3 Usted indemnizará y liberará a Avaya de toda responsabilidad por cualquier responsabilidad, perdida, daño, costos (incluyendo los legales) y gastos que Avaya, o cualquier sucursal de Avaya en los que pudiera incurrir o sufrir ya sea de manera directa o indirecta (incluyendo, entre otros, cualquier pérdida económica u otras perdidas de ganancias, comerciales o beneficios) como resultado de cualquier incumplimiento del articulo 12.2

12.4 CUANDO USTED LE ENTREGUE INFORMACIÓN PERSONAL A AVAYA EN EL SITIO WEB O AL REGISTRARSE EN EL SITIO WEB, AVAYA PODRÁ TRANSFERIR Y/O RETENER LA INFORMACIÓN PERSONAL QUE USTED SUMINISTRÓ A UN PAÍS FUERA DEL CUAL USTED SE ENCUENTRA O DESDE DONDE DICHA INFORMACIÓN PERSONAL FUE RECOLECTADA, LA CUAL NO TENDRÁ LAS MISMAS O EQUIVALENTES PROTECCIONES DE PRIVACIDAD. POR LO TANTO, SI USTED NO APRUEBA DICHA TRANSFERENCIA Y/O RETENCIÓN, NO ENVÍE INFORMACIÓN PERSONAL A AVAYA.

12.5 AL ACEPTAR LOS PRESENTES TYC, USTED ACUERDA QUE AVAYA PODRÁ COMPARTIR SU INFORMACIÓN PERSONAL Y CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN (CON LA EXCEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SU CUENTA, TARJETA DE CRÉDITO Y INFORMACIÓN DE PEDIDO) CON TERCERAS PARTES EN CASO QUE AVAYA CONSIDERE QUE PODRÍAN SERVIR PARA SUS INTERESES COMERCIALES. SI USTED NO APRUEBA QUE AVAYA COMPARTA SU INFORMACIÓN PERSONAL Y CUALQUIER OTRA DE ESTE MODO, NO ENVÍE INFORMACIÓN PERSONAL U OTRA INFORMACIÓN A AVAYA.

12.6 Por favor haga clic en el vínculo de “Política de Privacidad” al pie de cada página del sitio web para informes con respecto a la recopilación y uso de Su información personal.

13. Herramientas.

Las herramientas de soporte de Avaya, incluyendo pero no limitadas a SLA MON, SAL, ADS, SIG y OIS (colectivamente, las “herramientas”), están disponibles con base en una licencia revocable de Avaya para clientes que adquieren ciertas ofertas de soporte de Avaya.

Notificamos que las herramientas pueden incluir capacidades de diagnóstico que permiten a Avaya, partners autorizados de Avaya y administradores autorizados de cliente el capturar paquetes, correr diagnósticos, capturar pulsaciones e información de las terminales incluyendo listas de contacto y control remoto y monitoreo de los dispositivos de usuarios finales. Usted es responsable por permitir estas capacidades de diagnóstico, por asegurar que Sus usuarios con consientes de las actividades o de las actividades potencial y por el cumplimiento de cualquier requerimiento legal con respecto al uso de las herramientas y capacidades de diagnóstico en su red de datos, incluyendo pero no limitado al cumplimiento con las leyes con respecto a notificaciones de captura de información personal, grabación e intercepción de llamadas.

14. Términos para Licencias de Software.

Cualquier software que Usted descargue desde el sitio web (incluyendo Herramientas) se rige por la licencia correspondiente de usuarios finales de Avaya tal como se ha publicado en http://support.avaya.com/LicenseInfo o un sitio sucesor diseñado por Avaya e incorporado aquí para referencia. A su discreción, Avaya puede publicar periódicamente una versión actualizada de las licencias finales de usuarios de Avaya aplicables, que en ese momento remplazarán automáticamente la versión previa de la licencia de usuarios finales de Avaya con respecto a las licencias concedidas desde la fecha de publicación.

15. Declaraciones hacia futuro.

Alguna de la información en este sitio web podrá contener medidas de previsión. Estas declaraciones son solamente predicciones en base a nuestras expectativas actuales sobre futuras situaciones. Dado que estas medidas de previsión incluyen riesgos e incertidumbre, existen factores que pueden causar los resultados reales, el nivel de actividad, el desarrollo o logros de Avaya para diferir materialmente de los resultados, niveles de actividad, desarrollo o logros expresados o implícitos mediante estas medidas de previsión. Con respecto a esto, Usted deberá considerar específicamente los numerosos riesgos detallados en nuestros registros SEC.

16. Exención de Responsabilidad.

16.1 AL MISMO TIEMPO QUE AVAYA INTENTA BRINDAR INFORMACIÓN EXACTA EN EL SITIO WEB, NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LA EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN. AVAYA PODRÁ, EN CUALQUIER MOMENTO, Y SIN NOTIFICACIÓN ALGUNA, CAMBIAR LA INFORMACIÓN DEL SITIO WEB O DE LOS PRODUCTOS MENCIONADOS. EL MATERIAL, INCLUYENDO EL SOFTWARE Y LAS HERRAMIENTAS DEL SITIO WEB Y EL MISMO SITIO WEB SE PROVEE “COMO ES” Y AVAYA NO BRINDA GARANTÍA DE NINGUNA CLASE, EXPRESA O IMPLÍCITA. AVAYA NO SE HARÁ RESPONSABLE DE NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN ESPECÍFICAMENTE O APTITUD POR UN PROPÓSITO EN PARTICULAR CON RESPECTO AL SITO WEB O A CUALQUIER CONTENIDO O MATERIAL DE DICHO SITIO.

16.2 AVAYA NO GARANTIZA QUE (i) EL SITIO WEB CUMPLIRA CON SUS REQUERIMIENTOS, (ii) EL ACCESO AL SITIO SE OFRECERÁ SIN INTERRUPCIONES, DEMORAS, SEGUROS O ERRORES, (iii) LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN DEL USO DEL SITIO WEB SERÁN ADECUADOS O CONFIABLES, Y (iv) SE CORREGIRÁN TODOS LOS ERRORES EN EL SOFTWARE.

16.3 CUALQUIER MATERIAL, HERRAMIENTA O SOFTWARE DESCARGADO O CUALQUIER OTRO OBTENIDO MEDIANTE EL USO DEL SITIO WEB SE REALIZA BAJO SU RESPONSABILIDAD Y RIESGO Y USTED SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO A SU SISTEMA DE COMPUTACIÓN O PÉRDIDA DE INFORMACIÓN QUE RESULTE DE LA DESCARGA DE DICHOS MATERIALES O SOFTWARE.

16.4 NINGÚN AVISO O INFORMACIÓN, YA SEA ORAL O ESCRITO, OBTENIDO DE AVAYA, MEDIANTE O DESDE EL SITIO WEB, CREARÁ ALGUNA GARANTÍA QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO EXPRESAMENTE EN LOS TYC.

17. Fusión.

Esto constituye todo el acuerdo entre las partes con respecto al sitio web y su uso, con la excepción de que los respectivos sitios web que contengan información adicional o diferentes términos de uso, los cuales sustituyen cualquier acuerdo, propuesta o entendimientos de comunicación entre las partes y, ya sean orales o escritos.