AVAYA EXPERIENCE PLATFORM – 面向未来的客户体验创新

将 AI 驱动的创新应用于客户和员工体验的转型。Avaya Experience Platform 无缝连接每个接触点，实现个性化、一致的互动，优化工作流程和运营稳定性，从而推动业务增长。

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我们能做什么

Avaya 在不中断您业务的情况下，助力客户体验创新。

通过由 AI 驱动的解决方案，增强每一次互动，推动您的企业向前发展。无论是改善客户体验、提高座席工作效率，还是加速业务增长，Avaya 都能助您实现创新，提供可衡量的结果，并具备灵活的扩展能力。

编排变革性的客户旅程

使用 Avaya 的客户体验解决方案实现卓越的互动。借助 AI、自助服务和全渠道集成的能力，建立长久的忠诚度。

探索客户体验解决方案
Confident African American businessman using smart phone in urban setting

通过 AI 增强工作流程，提升员工体验

通过 AI 驱动的工作量预测和简化的工作流程，提高员工的满意度和工作效率，从而提升效率、尽可能地减少工作中的摩擦，增强团队的凝聚力。

探索员工体验解决方案
Smiling blond female customer service representative wearing headset using computer at desk in call center

通过 AI 驱动的创新推动业务增长

借助 AI 驱动的洞察和旅程编排，尽可能地提高客户终生价值和运营效率，从而将您的业务转型成增长引擎。

加速增长
Two happy female friends with laptop and credit card in a cafe
Contact center agent in a wheelchair taking a call
在联络中心释放 AI 潜力

探索顶级供应商如何在 2023 年 Aragon 关于智能联络中心 AI 的报告中重新定义客户互动。了解对话式 AI 为什么在超越当今互动标准方面起到至关重要的作用。

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我们如何实现

快速推动创新，同时尽可能地减少对运营的干扰

与 Avaya 一起，您可以完全掌控自己的客户体验转型之旅。我们的解决方案让您能够选择创新的方式和时机，在达成可衡量的业务成果的同时，积极与客户和员工互动。

Avaya Experience Platform

将 AI 驱动的创新应用于客户和员工体验的转型。Avaya Experience Platform 将每个通信渠道（语音、视频、消息）集成到一个统一的客户体验中，实现大规模的个性化、高效交互。

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通讯与协作套件

使用集成的工具连接您的团队，这些工具支持跨多个渠道的无缝通信，增强协作，并通过不会干扰现有运营的可扩展解决方案，提高业务的敏捷性。

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Avaya 为全球领先企业提供创新动力

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DIRECTV Logo

DIRECTV 借助 Avaya 提升了 1,500 多万客户的体验

DIRECTV 拥有 10,000 多名员工，利用 Avaya Experience Platform 提升服务效率，扩展运营规模，实现了 99.95% 的正常运行时间，同时支持 2,500 个远程座席。

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Goodwill logo

Goodwill Michiana 通过 Avaya 减少了 25% 的通信支出

Goodwill Michiana 为超过 17,000 名用户提供服务，需要一个可扩展、灵活的解决方案，以便与现有的系统无干扰地进行集成。在 Avaya 的支持下，他们成功迁移到一个基于云的集中式平台，通过个性化的支持服务，为社区赋能。

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Cardiff Schools 借助 Avaya 增强了 2,500 名用户的敏捷性

Cardiff Council 与 Avaya 合作，利用一个精简地基于云的平台替换了他们之前那个过时的碎片化的系统。这次转型大幅降低了运营成本，简化了管理，增强了员工的敏捷性，实现了所有校区之间的沟通和业务连续性。

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Avaya 在不中断其运营的情况下，推动 Konecta 实现了 20 亿美元的增长

通过自动化关键客户体验流程、减少平台停机时间，以及满足监管要求和安全限制，Konecta 实现了高效扩张 — 无需进行中断性的全面改革，收入就从 3 亿美元增长到 20 亿美元。

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Leon County利用 Avaya 通讯提升了居民的参与度

佛罗里达州 Leon County 加强了 27.5 万居民的通信服务，并改善了应急响应时间。通过利用 Avaya 基于云的解决方案，该县提高了生产力、降低了成本并增强了 800 名雇员的能力。

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Edenor 通过 Avaya 增强了 3100 万次客户互动

阿根廷领先的电力分销商 Edenor 借助 Avaya Experience Platform 增强了 3,120 万次客户互动，将自助服务量提高了 19%，并增强了对布宜诺斯艾利斯各地客户的全渠道支持。

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为什么选择 Avaya

一个以体验和创新为核心的客户体验平台

体验

Avaya 在全球范围内备受信赖，凭借广泛的合作伙伴关系和专业知识，在客户体验解决方案方面处于领先地位。

创新

Avaya 的顶尖技术可以帮助企业用有效和创新的方式与客户互动。

选择

享受灵活性，按照您的需求进行创新，选择最佳路径来加速增长和实现业务成果。

我们实际上是把整个本地环境（145 个不同地点的 14,000 个直拨号码）全部迁移到了云端。最棒的是，员工第二天到办公室就可以直接开始工作。

Jayne Hogle 美国心脏协会统一通信总监

Avaya 为全球值得信赖的品牌提供客户体验支持

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10/10

全球十大食品和药品公司全部信赖 Avaya 的 CX（客户体验）解决方案

10/10

全球十大商业和储蓄银行全部信赖 Avaya 的联络中心解决方案

10/10

全球十大制药公司全部信赖 Avaya

资源

视频

客户体验 + 员工体验，推动 Access Bank 的业务增长

Access Bank 借助 AXP 轻松实现扩展，同时可管理 1,300 万笔日常交易。

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通过 Avaya Experience Platform 无中断地进行创新

简化业务流程，优化整个企业的价值。选择您的定制化解决方案。

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博客

AI 驱动的“意图”：创新的人性化元素

以客户为中心的企业必须在联络中心优先考虑 AI 的主要原因。

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与 Avaya 携手，共同完成客户体验的转型之旅。

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