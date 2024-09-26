AVAYA EXPERIENCE PLATFORM – 面向未来的客户体验创新
将 AI 驱动的创新应用于客户和员工体验的转型。Avaya Experience Platform 无缝连接每个接触点，实现个性化、一致的互动，优化工作流程和运营稳定性，从而推动业务增长。
Avaya 在不中断您业务的情况下，助力客户体验创新。
- 提升客户体验
- 提高员工的参与度
- 推动业务增长
探索顶级供应商如何在 2023 年 Aragon 关于智能联络中心 AI 的报告中重新定义客户互动。了解对话式 AI 为什么在超越当今互动标准方面起到至关重要的作用。
快速推动创新，同时尽可能地减少对运营的干扰
与 Avaya 一起，您可以完全掌控自己的客户体验转型之旅。我们的解决方案让您能够选择创新的方式和时机，在达成可衡量的业务成果的同时，积极与客户和员工互动。
Avaya 为全球领先企业提供创新动力
DIRECTV 借助 Avaya 提升了 1,500 多万客户的体验
DIRECTV 拥有 10,000 多名员工，利用 Avaya Experience Platform 提升服务效率，扩展运营规模，实现了 99.95% 的正常运行时间，同时支持 2,500 个远程座席。
Goodwill Michiana 通过 Avaya 减少了 25% 的通信支出
Goodwill Michiana 为超过 17,000 名用户提供服务，需要一个可扩展、灵活的解决方案，以便与现有的系统无干扰地进行集成。在 Avaya 的支持下，他们成功迁移到一个基于云的集中式平台，通过个性化的支持服务，为社区赋能。
Cardiff Schools 借助 Avaya 增强了 2,500 名用户的敏捷性
Cardiff Council 与 Avaya 合作，利用一个精简地基于云的平台替换了他们之前那个过时的碎片化的系统。这次转型大幅降低了运营成本，简化了管理，增强了员工的敏捷性，实现了所有校区之间的沟通和业务连续性。
Avaya 在不中断其运营的情况下，推动 Konecta 实现了 20 亿美元的增长
通过自动化关键客户体验流程、减少平台停机时间，以及满足监管要求和安全限制，Konecta 实现了高效扩张 — 无需进行中断性的全面改革，收入就从 3 亿美元增长到 20 亿美元。
Leon County利用 Avaya 通讯提升了居民的参与度
佛罗里达州 Leon County 加强了 27.5 万居民的通信服务，并改善了应急响应时间。通过利用 Avaya 基于云的解决方案，该县提高了生产力、降低了成本并增强了 800 名雇员的能力。
Edenor 通过 Avaya 增强了 3100 万次客户互动
阿根廷领先的电力分销商 Edenor 借助 Avaya Experience Platform 增强了 3,120 万次客户互动，将自助服务量提高了 19%，并增强了对布宜诺斯艾利斯各地客户的全渠道支持。
一个以体验和创新为核心的客户体验平台
体验
Avaya 在全球范围内备受信赖，凭借广泛的合作伙伴关系和专业知识，在客户体验解决方案方面处于领先地位。
创新
Avaya 的顶尖技术可以帮助企业用有效和创新的方式与客户互动。
选择
享受灵活性，按照您的需求进行创新，选择最佳路径来加速增长和实现业务成果。
我们实际上是把整个本地环境（145 个不同地点的 14,000 个直拨号码）全部迁移到了云端。最棒的是，员工第二天到办公室就可以直接开始工作。
Jayne Hogle 美国心脏协会统一通信总监
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全球十大食品和药品公司全部信赖 Avaya 的 CX（客户体验）解决方案
10/10
全球十大商业和储蓄银行全部信赖 Avaya 的联络中心解决方案
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全球十大制药公司全部信赖 Avaya