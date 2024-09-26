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借助 Avaya Experience Platform 提供卓越的体验

了解 Avaya Experience Platform 是如何轻松连接语音、视频、聊天、消息等所有内容，在每个接触点为客户和员工提供轻松的体验。它将团队成员、资源以及分析和见解集成在一起，以最大限度地提高联络中心的绩效和体验。

借助 Avaya Experience Platform 提供卓越的体验

想象通过消息传递完整的客户旅程

消息传递改变了我们的沟通方式。让我们看看关于 Chris 的故事，他是如何使用强大的消息传递功能从冒险运动装备商那里为儿子购买皮划艇。

想象通过消息传递完整的客户旅程

体验无缝数字化之旅

客户都希望获得无缝的体验，无论他们是用何种方式联系您的企业。有时他们会打电话，有时他们会发一封邮件。看看坐席 Annie 是如何轻松处理这两个问题，包括解决一位客户 Chris 提出的保修问题和另一位客户 Paul 提出的话费问题。

体验无缝数字化之旅

探索出色的分析和管理功能

每个企业都需要拥有能够快速响应市场和自身业务不断变化的能力。分析需要有见地，管理需要更直观。看看企业如何同时做到这两点。

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