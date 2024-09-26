欢迎加入Avaya
在 Avaya，我们的使命是帮助企业（包括我们自己）创造无与伦比的体验。我们努力确保团队的每一位成员都能在一个支持性的环境中茁壮发展和成长。一个重视个性、培养潜力并认可贡献的环境。
Avaya 体验
Avaya 倡导开放、公平和支持性的环境，我们的员工可以在其中实现职业和个人发展。我们努力工作、积极回馈、关爱客户，并促进高水平的员工敬业度和福祉。 无论你刚开始你的职业生涯还是准备大胆地采取下一步行动，Avaya 都是你的完美选择。
实现工作与生活的平衡
健康
在许多国家，我们为员工及其家人提供全面的健康保险计划，包括医疗、牙齿和视力。我们还提供健康和员工援助计划。
充电与加油
我们的工作环境充满活力，我们认识到员工需要休息和充电，我们鼓励员工定期使用我们慷慨的休假政策。
继续学习
通过访问请求式平台发展技能，参加为员工在另一个国家的文化沉浸式活动提供资金的计划来增强员工的多元化视角。
成长与发展
闭环反馈在员工的角色和职业生涯成长过程中非常重要。我们定期安排员工与管理者进行沟通，以帮助员工明确成功之路。
回馈社会
我们认可 Avaya 人在社区内为影响各个事业所花费的时间和精力。我们每年举办一次全公司范围内的捐赠月。