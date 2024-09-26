多元化、平等、包容和归属感

我们的员工是我们每一次成功背后的动力，我们为他们的成长、发展和胜利铺平了道路。我们继续发展和拥护种族、观点、经历和技能的多样性，正是这些创造了我们全球化的 Avaya 社区。

了解 Avaya United
Avaya employees at pride event

我们的优势来自我们的差异

通过众多举措，Avaya 营造出了一个包容性的工作场所，重视思想、种族、民族和文化方面的差异。我们努力地不断学习和成长，确保机会平等，并为所有人创造强烈的归属感。

Avaya DEIB 的倡议 多元化和包容性政策
Our strengths come from our differences.

致力于招聘中的多元化

合格候选人

从多样化的人才库中，我们寻找合格的理想职位候选人。

文化多元

我们评估每位候选人是否熟悉、认可并奉行我们的文化原则

自动化

我们利用技术来自动减少流程中的偏见。

培训

为了尽量减少无意识偏见，我们通过工具和广泛的培训为招聘团队提供支持。

员工资源组

我们与我们的员工资源组 (ERG) 合作，以挖掘和吸引多元化人才。

多元且包容，让您与众不同、做自己

加入、回馈、不断成长。我们的员工活动和计划可帮助您在 Avaya 公司内部和外部全面发展。

人才交换计划

人才交换计划

通过在另一个国家/地区工作几个月，沉浸于不同的文化中。分享知识，学习新的技能和观点，并帮助我们构建一个多元化的全球社区和工作场所。

一位员工的故事
指导计划

指导计划

Avaya 的人才团队处于职业发展的不同阶段。这个志愿计划满足了他们在各自发展阶段的需求，以及希望通过指导关系创造个性化学习体验的需求。

我们的学习项目
Month of Giving 回馈月

Month of Giving 回馈月

每年 10 月，Avaya 员工、客户、供应商和合作伙伴共同为我们心中神圣的事业贡献时间、金钱和精力。

我们的慈善活动
员工持续学习

员工持续学习

Avaya 通过内部与外部供应商召开的各种网络和现场互动会议，对员工进行培训。2021 年，员工在学习体验平台 LinkedIn Learning 上的学习时长共计 21,667 小时。

我们的学习项目
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Avaya 全球员工资源组

ABLE ERG Logo

ABLE – Avaya 黑人员工培养和赋能

 

ABLE  的宗旨是，在工作中发现黑人专业人员的潜力，增进其交流，发展其能力，认可其成绩。

AERG ERG Logo

AERG – 残障员工资源组

AERG 主要帮助提升人们的残障人士关爱意识，并为 Avaya残障员工提供施展才能的空间和发表观点的渠道。

ALMA ERG Logo

Asociación Latinos Mundiales Avaya

我们充满激情的拉丁裔员工，携手其他对活力四射拉丁文化满怀兴趣的人士，创造了一个空间，供人们接触感受全球拉丁美洲社区，并表达其喜爱和敬意。

API@A ERG Logo

Avaya 亚裔/太平洋岛民

 

凭借其共同的文化背景和见解，该小组帮助 Avaya 促进亚洲员工的包容性、公平性、职业发展、招聘和留任。

PRIDE ERG Logo

Pride Network (LGBTQIA+)

我们期待并拥抱多元化和包容性所带来的力量。我们对 LGBTQIA+ 员工和伙伴们敞开怀抱，营造一个所有人都能追随真实自我去劳动和生活的工作场所。

VETA ERG Logo

在 Avaya 的退伍军人

我们有引以为豪的退伍军人社群，其成员包括退伍军人员工、活跃员工和退伍军人家庭等，大家通过分享经验、介绍机会、交流职业和个人发展等方式保持密切的关系，相互鼓励相互支撑。

WIN@A ERG Logo

WIN@A – Avaya 女性沟通互助小组

 

WIN@A 帮助 Avaya 女性通过论坛和有意义的对话进行沟通建立联系。该小组提供沟通、成长和学习机会。

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行业嘉奖

2024 Brandon Hall Group HCM Excellence Awards - Gold logo
2024 Brandon Hall Group HCM Excellence Awards - Silver logo
2024 TrustRadius Tech Cares Award logo
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