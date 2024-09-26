环境可持续发展
Avaya 始终致力于环境可持续发展，竭尽所能应对气候变化，参与或寻找新机会以减少活动、解决方案和服务对环境的影响，促进电和电子设备、电池和包装相关的退货和报废管理。
投资于员工学习，助力其成长和发展
“在 Avaya，我们以员工为先。我们拥有共同的思维模式，意欲创造一种环境，让员工感觉受到重视、工作富有成效，并有机会学习和成长。作为一个团队，我们专注于茁壮成长和发展，不论是在工作中还是在业余时间。”
—Kamilah Thomas，首席人力资源官
建立并维护一个负责任的供应链
供应链期望
Avaya 致力于遵守商业联盟行为责任准则，该准则建立了相关标准，以确保全球供应链中的工作条件是安全的、员工是受到尊重和被有尊严的对待，业务运营对环境是负责的和符合道德标准的。
供应商多元化项目
Avaya 的供应商多元化项目旨在实现我们增加多元化战略供应商联盟的目标，也反映出我们员工和客户的多元化。
采购符合道德标准的材料
我们致力于维护和尊重所有人的人权，包括那些在我们的供应链中从事初级工作的人。我们的目标是与供应商开展合作，采购符合我们的人权、商业道德、劳工标准、健康和安全以及对环境无害的源材料。
人权
Avaya 承诺保护人权，包括妇女与少数群体的权利。我们保持并不断加强我们的项目和政策，以识别风险，防止在我们的业务运营和供应链中出现使用童工和强迫劳动、奴役和人口贩卖的违法行为。
社会回馈
无论是本地社群还是全球社会，都同我们的核心利益息息相关。为此我们同心协力，扎根本地，致力回馈我们所在的社区，积极参与各种志愿服务、社区项目和慈善捐赠活动。我们深知，这是我们作为本地社区的一个活跃成员的重要使命。
获得一致、可衡量的质量标准
在 Avaya，我们坚持遵循 ISO 9001 认证的质量管理体系，为我们的客户和合作伙伴制定、开发和交付一流的解决方案。我们专注于创新和卓越，打造市场领先的产品、咨询和支持服务。
报告中心
我们每年都会发布报告来披露我们对于环境、社会和治理的成果、社区参与的项目、对于冲突矿产的尽职调查以及我们对 CDP（碳披露项目）的回应。按年份查看我们的报告。
2021
政策与立场声明
Avaya 的政策反映了对于原则和/或指导行动的具体陈述，这些陈述表达了我们对某个问题的明确承诺。政策包括以响应法律或监管指南；解决冲突或问题；保障合法利益；和/或准备、通知及指导内部和外部利益相关者。我们的立场声明阐明了我们对特定问题的立场，并有可能酌情成为政策。