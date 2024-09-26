银行十分依赖于快速、灵活的决策来应对动荡的市场环境。但过度依赖虚拟工作方式会降低决策速度，并磨灭客户和同事之间的自学能力和创造力。

管理者需要更轻松的信息共享和协作方式，实现更有意义的沟通，以便快速做出决策。使用 Avaya OneCloud，金融机构的员工可以摆脱会议困扰，在会前、会中和会后整个协作过程中推动业务进展。让您的团队可以将更多的开会时间用于解决实际问题。