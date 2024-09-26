Avaya 数字银行解决方案
有助于实现您首要目标的技术和定制化服务
我们优先针对数字银行的客户体验、数据使用、信息安全、混合办公和云解决方案这五个战略重点问题进行了深入研究，并探索了提升用户体验和业务发展所需要的解决方案。
Avaya 解决方案
Avaya Experience Platform
整合全银行的 AI、分析和资源，创建连接每个渠道的每个接触点的客户和员工互动方案。
面向金融服务的 Avaya Experience Platform
管理者可以直观感受到员工是如何与客户互动的，而且能轻松地知道可以在哪里部署战略，以提升工作体验、提高效率和改善客户体验。
- 自动化和自助服务：主动通知、语音和可视自助服务、IVR、项目和呼出管理
- 语音和数字媒体：视频、语音、聊天、短信、消息、社交、共同浏览和自带媒体
- 人工智能和虚拟助理：情感分析、知识管理和虚拟同事
- 员工敬业度管理：呼叫和屏幕录制、质量管理、员工协作
- AI 增强的工作流编排：工作流设计和自动化
- AI 分析和洞察：桌面、言语和流程分析——加上 CRM 一体化和绩效管理
- 安全和生物识别：高度安全、私密、合规的语音和面部生物识别
- 高级路由：情境、洞察、属性以及将客户与最佳资源相匹配的 AI
- 无缝转接： 从自助服务到座席或会员顾问，包括完整的环境和客户及渠道的单一视图
打造混合型员工团队的五种方式
1. 打破决策障碍
银行十分依赖于快速、灵活的决策来应对动荡的市场环境。但过度依赖虚拟工作方式会降低决策速度，并磨灭客户和同事之间的自学能力和创造力。
管理者需要更轻松的信息共享和协作方式，实现更有意义的沟通，以便快速做出决策。使用 Avaya OneCloud，金融机构的员工可以摆脱会议困扰，在会前、会中和会后整个协作过程中推动业务进展。让您的团队可以将更多的开会时间用于解决实际问题。
2. 员工至上
员工回到办公环境时，获得认可感至关重要。可靠和积极的回报体验是增加员工信心和维持员工信任的关键。
要想让员工安全返回工作场所，需要提前做好三件事，即计划、人员配置和保护。大多数大型银行都制定了计划，并相信它们能够保护和帮助坐班的员工。但人员配置（即哪些员工返回现场以及何时返回）的确定更为复杂，需要综合考虑哪些方案符合规定、哪些方案可以提升运营效率，以及哪些方案更有利于员工健康。
新型冠状病毒肺炎（COVID-19）提醒我们，危机可能随时发生，而且几乎没有任何预兆。银行等企业将在家办公视为一种在受到其他重大干扰影响时迅速做出反应并维持工作效率的方式。
3. 确保虚拟协作安全合规
数据保护和降低网络安全风险为远程工作（尤其是银行业）带来了重大挑战。由于银行需要采取措施来保障信息流的安全可靠，因此金融服务行业受到严格监管。在远程工作中，需要保护的表层环境更大，因此银行需要全面查看和控制员工协作工具，以监控其使用情况，防止风险造成威胁。
同样，商业银行也会遇到远程操作的合规问题，因为它们需要防止非法信息共享。当交易者远程操作时，这种策略几乎无法实施，除非员工的家庭工作环境符合最低标准并启用场外监控。
监管机构、私营公司和行业机构承认，云不仅有出色的灵活度和速度，而且 为个人、私密甚至保密数据提供了安全可靠的环境。使用 Avaya OneCloud，您的客户可以安全地在线存储大量数据，这意味着您可以成为安全、合规、互联的生态系统伙伴，帮助他们在询问之前查阅任何需要的内容。
4. 培养一线员工快速解决问题的能力
外包呼叫中心因疫情关闭，导致大量待办事务搁置和客户投诉。同样，仅配备现场员工的离岸服务中心也受到了活动限制的严重影响。
总体而言，银行的大批员工成功转向远程工作，工作效率显著，持续为分行配备小型关键人员团队，保留了办公室的重要功能。其中的压力之一是银行需要服务和管理海量政府救济贷款申请，并为此召集了大量员工提供支持。这种方法可能暂时有效，但随着工作和家庭生活带来的持续压力，工作效率会有所下降。
疫情凸显了一线员工在数秒内解决问题的必要性。他们需要能够实现面对面互动的必备知识库。使用 Avaya OneCloud，您就可以获得一支精力充沛、随时准备满足独特需求并随需应变的员工队伍，以实时响应客户质询。
5. 复制、学习和扩展
得益于全面可视化和整合，银行业务管理者可以不断改进员工运营，以适应员工的工作方式。通过 AI，可以实现工作流程自动化，将流程集成到单一平台，使工作更加轻松。
未来，自动化可能会整合到企业中，完成重复的认知型任务，让员工能够关注有价值的任务，提升客户体验。对 AI 完成任务（AI 如何影响客户服务）的评估将越来越多。未来，银行将与多个服务提供商合作，分散风险，通过布置托管服务完成更多活动，并提升自动化和数字化水平。
新型冠状病毒肺炎（COVID-19）时期表明，银行可以采用不同的工作方式，同时保持工作效率，为客户提供最急需的服务体验。现在，他们需要专注于可持续的混合工作模式。这意味着要打破自己的传统。只要抓住这个巨大机遇，就必定会加快数字化进程、提高自动化水平，重塑员工团队。在员工的整个职业生涯中，都需要根据员工的工作方式设计工作。Avaya 正在推动数字通信领域的变革，打造完整的工具和技术生态，使员工在实时协同工作时达到最大的工作效率和舒适度。