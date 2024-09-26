无中断创新
不受干扰地进行创新，打造具有前瞻性的客户和员工体验。Avaya在不改变客户和员工体验的情况下，优化现有工作方式、缩小差距、引领未来。
在不破坏现有业务的情况下提升业务。
随着客户的期望值不断提高，丰富的客户体验连接必不可少。这往往需要摒弃长久以来的系统，可能会带来企业无法承受的运营中断风险。
现在，您不需要再为迎头赶上其他企业而选择保守或放弃现有业务模式。Avaya为您大胆创新，根据您的要求，融合AI、旅程编排和员工互动等功能，让您保持领先优势。
奋勇向前，毫不退缩。
根据您的要求和时间安排进行创新。我们在您可靠的主干网上打造面向未来的功能，在不干扰业务运营的情况下，让您的客户和员工逐渐感受新一代的体验。
客户体验是当今商业的核心差异化因素。
领先企业深知个性化体验的关键作用，它可以无缝整合线上和线下接触点，推动增长和创新。组织优先考虑客户体验，可以建立弹性、提高客户满意度、吸引员工，并获得可观的回报。
敬请了解一家非营利医疗卫生组织如何无缝迁移到 Avaya Enterprise Cloud，确保在挽救生命时不间断地运营。他们借助私有云基础设施，让精益 IT 团队建立一个动态联络中心环境，在不中断业务运营的情况下，推动农电视筹款节目等重要活动，同时实施系统变更。
过渡到云的过程非常顺畅，我们一个晚上就完成了，第二天正常运营，丝毫没有任何中断，真的非常简单。
Jayne Hogle 统一通信部总监
借助Avaya三步走方法，不受干扰地进行创新。
借助Avaya三步走方法，您可以按照企业的节奏增强优势、满足人们不断提高的期望值、推动业务增长，进行不干扰运营的全面改造。AvayaExperience Platform无缝集成了新的客户体验创新成果，您可以灵活运用创新成果，同时保持现有系统的稳定性。
保留现有功能
在不破坏现有可靠系统的情况下，保持完善的客户体验，员工体验和业务增长能力，确保系统的稳定性和连续性。
按照自身节奏进行创新
我们拥有独特的架构，您可以循序渐进地运用创新成果，降低风险，与您的时间安排和内部优先事项保持一致。
加速实现业务成果
推动收入、满意度、留任率和运营效率这些关键指标的增长，无需在后台修改复杂的工作流程或模型。
运用创新解决方案，缩短参与度差距。
Avaya Experience Platform可以在每个接触点为客户和员工轻松提供个性化的体验。在同一个平台汇聚各种团队、多种资源和不同见解，以优化整个企业体验。
提升客户忠诚度和品牌号召力
利用Avaya AI驱动的自助服务、现场实时的互动引导和无缝地数字访问方式。同时，通过平衡自主性和关注度，加强提高员工留存率、收入和品牌号召力，以提升客户体验。
提高团队工作效率和满意度
Avaya为企业团队提供卓越的互动形式，注重员工和客户体验。我们利用AI、自动化作业和动态指导，保持高绩效，提高满意度。
最大限度的创收和提升客户体验之旅
Avaya通过预测式AI预判客户需求、降低企业成本、培养客户和员工忠诚度，以加快业务增长。员工获得收入的增长、体验得到提升、产品成功销售，获得新的忠实客户。企业的客户体验同样得到提升，购买更多产品，客户群体不断壮大。
通过无缝部署，实现全球覆盖
与我们的专业团队合作，在确保运营连续性的同时，对基于云的客户体验进行细致的分析、设计和实施。
AXP 混合云解决方案
Avaya Experience Platform 提供强大的混合云解决方案，可以统一座席体验，在所有渠道中应用领先的人工智能功能，创造非凡的个性化客户体验，让您在竞争中脱颖而出。
不受干扰地进行创新的真实成功案例。
了解全球知名公司如何在不中断现有运营的情况下无缝实现业务转型。发掘Avaya解决方案在优化运营和增强客户体验的强大功能。