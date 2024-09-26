将现代协作融入您的业务
我们屡获殊荣的 Avaya IP Office 可在全球范围内使用，并在您的办公场所进行部署和管理的全功能统一通信平台。为了不断改善您的客户和员工交互及体验，欢迎探索所有 IP Office 已就绪的功能。
倾听客户的声音并采取行动
通过设置呼叫录音、跟踪和报告来研究您的客户呼叫。此 Avaya 呼叫报告功能可通过 IP Office 实现，以录制和记录拨入呼叫。您还可以添加实时呼叫中心座席席位和仪表板，以实现更有效的呼叫管理。
引入强大的视频协作以及更多功能
将 Avaya IP Office 与 Avaya Spaces 的订阅相结合，您将获得一个集语音、视频、消息、会议和日历功能于一身的单一应用程序——所有这些功能均可在任何地点的任何设备上使用。
实现随时随地办公协作
为远程和移动员工配备办公室员工使用的相同 Avaya IP Office 解决方案，使其能够实现随时随地办公，以此吸引和留住有才能的员工。此功能包含在您的 IP Office 解决方案中。
Avaya 让您的通信始终拥有最佳性能
Avaya 支持服务已被证实可以有效防止宕机。如果突然遇到该情况（这种情况发生的概率极低）， 在 90% 的情况下，我们的应急团队都可以在两小时内为您恢复服务。
- 您可以信赖我们对于任何问题或业务中断的快速解决能力
- 使用您选择的信道，随时与您的 Avaya 支持团队进行联系
- Avaya 保护系统可以在问题扩大之前将其解决，让您高枕无忧