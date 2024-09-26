体验至上，缔造传奇
充分利用您的通信方式——无论是通过本地还是通过云端。您的企业需要无缝衔接的连接体验，您的员工协作也将由此变得更轻松、更高效，您的客户满意度也会更高。Avaya 解决方案，助您梦想成真。
若要成为行业领袖，您需要与 Avaya 携手同行
600
Avaya 为 600 万个联络中心座席提供支持
8,000
Avaya 团队在全球拥有超过 8,000 个渠道合作伙伴和代理商
4,000
Avaya 在全球共拥有 4,000 多项专利和应用
8,000
全球共有 8,000 家医疗保健机构使用 Avaya
10/10
全球排名前 10 的航空公司都依赖于 Avaya 的产品和服务
10/10
全球十大汽车公司全部信赖 Avaya
让我们认识一下 Avaya 的首席执行官 Patrick Dennis
Avaya 首席执行官 Patrick Dennis 在企业软件、SaaS、网络安全和通信领域拥有超过 30 年的丰富经验，展现出卓越的变革领导力。凭借 Avaya 在企业客户体验（CX）领域的稳固领导地位，Patrick 致力于推动公司的未来发展战略，专注于创新、实现长期增长，并满足客户不断变化的需求。
最近，Patrick 作为 Venafi 的首席执行官，聚焦创新与增长，引领该公司进行了战略性变革，成功将公司以 15 亿美元的价格出售给 CyberArk。在加入 Venafi 之前，Patrick 曾担任 ExtraHop 的首席执行官，在此期间公司业务规模几乎翻了一倍，且因其在人工智能领域的创新获得了广泛认可。他还曾担任 Aspect Communications（现称为 Alvaria）和 Guidance Software 的首席执行官。此外，Patrick 在 EMC 和甲骨文公司（Oracle Corporation）担任过多个高级领导职务，为公司战略和卓越运营做出了重要贡献。
Patrick 毕业于罗切斯特理工学院，拥有信息技术学士学位，是《福布斯》技术委员会的活跃成员。他也曾担任 Avaya 董事会主席，为公司提供了战略指导。目前，他还是 Ripcord 的主席，继续在科技行业中发挥影响力，推动公司取得成功。
Avaya业务合作
Avaya致力维护多样化的供应商群体，以达成我们的根本目标，也即：帮助我们的全球客户为自身顾客和员工打造智慧通信体验，赢得业务成功。
Avaya灰色市场（Gray Market）政策
Avaya不支持通过灰色市场购买的产品。想了解如何识别灰色市场产品吗？想了解如何辨识已知的灰色市场设备销售商吗？想了解购买灰色市场设备会给您的业务带来哪些影响吗？
培育卓越的职业操守
在Avaya，高标准的诚信和专业精神全面融入并影响着我们同员工、客户与合作伙伴间的关系。我们建立了一套由行为准则支持的道德行为、信任和开放的公司文化，以此为源，我们的员工每天都在为公司、为客户做出正确决定。
全球领先的技术
荣获2022年度CIO 最信赖品牌，Avaya与企业共同探索数字化转型新场景
本次大会聚焦“数字化转型新场景”，就企业在数字化转型过程中面临的冲击和良机展开交流，并围绕数字经济发展过程中的新技术、新场景、领导力、创新力展开积极探讨。
不破不立，面对困局企业当勇于破局
自4月至今，上海经历了疫情、复工、局部又偶有反复的态势，在负重前行这两个多月的时间里，很多企业都受到了不同程度的影响。
后疫情时代，Avaya如何充分激发医疗行业新潜力？
一场突如其来的疫情考验，让传统的医疗行业也面临着严峻的挑战，线下面诊的风险，医疗资源的不足，医患关系的紧张和就医流程的繁琐，严重影响到了医疗行业的健康发展，当数字化转型成为一场必修课，现代医疗的建设，又该以怎样的方式推进？Avaya作为通信领域的专家或许能给出一些建议。