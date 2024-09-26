通过我们的员工认识 Avaya
了解 Avaya，我们在这里鼓励每个人“保持独特，做自己”。了解我们的个人想法和行动如何保持一致，不仅支持我们的公司，也支持我们共同生活的更广大的社会。
企业价值观是塑造工作模式的源动力
企业价值观涵盖了一整套核心信仰或理想，旨在彰显员工和公司的工作和经营理念。在我们做出选择时起着至关重要的决定作用。企业价值观是内部规范，旨在界定我们体验和解读世界的方式，从而定义客户服务模式。
创新
我们不断寻求新的方法来迎接机遇，挑战现状，创造价值。
简单
我们目标明确，而且有能力专心开展相应的优先工作。我们持续努力消除不必要的复杂问题，创建用户友好型解决方案及更卓越的体验。
信任
我们开放透明，注重诚信协作，既需要保障业务成果，又要充分考虑他人的利益和感受。
责任感
我们有能力对自身的行为、决策和表现负责。我们将做出周密的决策，以适当的理由做出恰当的改变。
尊重
始终礼貌友善对待员工，保持公平公正。不懈努力营造多元化氛围，让每位员工和每个部门都能感受到包容、尊重和支持，重视参与和领导的价值。
员工健康和安全保障
我们一直高度重视员工的健康和安全，并通过一系列项目和实践活动，致力维护良好公司文化，鼓励员工和承包商在工作中安全交流。在最佳实践指导下，Avaya坚持落实先进的环境、健康和安全管理体系，处理日常经营活动相关的风险。除了身体健康安全外，我们也同样注重保护员工的心理健康和福祉，这些举措的重要性在过去的一年里已经彰显无遗。
投资于员工学习，助力其成长和发展
“在 Avaya，我们以员工为先。我们拥有共同的思维模式，意欲创造一种环境，让员工感觉受到重视、工作富有成效，并有机会学习和成长。作为一个团队，我们专注于茁壮成长和发展，不论是在工作中还是在业余时间。”
—Kamilah Thomas，首席人力资源官
2023 年 OnCon 偶像奖获奖者
高级营销总监 John Colvin 荣获 2023 年 OnCon 偶像奖 50 名杰出营销员大奖。获奖者由同行投票选出，大家一致认定推选出的领导者在当前组织和/或过往组织中有效履行职责并产生积极影响，发挥思想领袖作用，做出重大贡献，始终推动创新，表现出卓越的领导力。