我们一直高度重视员工的健康和安全，并通过一系列项目和实践活动，致力维护良好公司文化，鼓励员工和承包商在工作中安全交流。在最佳实践指导下，Avaya坚持落实先进的环境、健康和安全管理体系，处理日常经营活动相关的风险。除了身体健康安全外，我们也同样注重保护员工的心理健康和福祉，这些举措的重要性在过去的一年里已经彰显无遗。