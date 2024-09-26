我们的隐私承诺
在 Avaya，安全和隐私至关重要。
Avaya 致力于通过加强隐私性的领先尖端技术解决方案以及旨在提供安全性和隐私性的云解决方案来积累相关经验。我们在保护个人数据以及帮助客户履行其在隐私和安全方面的法律义务上拥有着丰富的经验，而我们的这些客户必须遵循最高的安全标准（例如，政府、其他公共机构和组织，如金融机构）。
Avaya 的目标是，在我们自身利益与客户的个人权利之间达成平衡，防止滥用其个人数据。在本网站上，您将找到有关 Avaya 保护您的隐私的有用信息，例如我们遵循的隐私惯例、我们如何帮助客户遵守隐私法、我们的解决方案中以及我们网站上的隐私条款。
您的信息对于 Avaya 来说非常重要。我们还在不断地寻求各种各样的方法来完善我们在设计和提供产品与服务方面，以及在内部运营方面的隐私惯例和保护措施。如果您对 Avaya 的隐私惯例有任何问题或疑虑，请随时通过 dataprivacy@avaya.com 与 Avaya 全球隐私办公室联系。
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