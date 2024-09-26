借助Avaya Experience Platform On-Prem(原Avaya Call Center Elite),您可以运行一个功能齐全的呼叫中心，处理呼入和呼出业务，所有这些都可以通过实时和历史报告进行分析和管理。现在，您可以通过将Avaya的创新添加到您的联络中心以提升员工和客户体验，进而提高客户满意度和忠诚度。所有这一切，都不会干扰到您当前的业务运营。