添加能够提高忠诚度的卓越服务
借助Avaya Experience Platform On-Prem(原Avaya Call Center Elite),您可以运行一个功能齐全的呼叫中心，处理呼入和呼出业务，所有这些都可以通过实时和历史报告进行分析和管理。现在，您可以通过将Avaya的创新添加到您的联络中心以提升员工和客户体验，进而提高客户满意度和忠诚度。所有这一切，都不会干扰到您当前的业务运营。
与您开展业务，从此变得如此轻松
将语音信道路由到云座席
将语音呼叫路由到云座席，他们所具备的上下文情境功能和丰富的信息交互能力将带来巨大的优势。从小规模开始——可以是一个新产品、新项目或地区的呼叫，并根据企业的需要进行扩展。任何时候都可以快速轻松地加入更多云座席。
探索定价：
我们灵活的混合选项通过全面的人工智能、语音和数字功能提升您现有 Avaya 解决方案的功能。从 Essentials 或 Advanced 软件包中选择或创建属于您自己的解决方案。
让员工更轻松地完成他们的工作
开启随时随地工作的联络中心
紧跟时代潮流，运行一个完全远程或者是将办公室和居家办公模式相结合的联络中心。云座席和团队可以在任何地点开展工作，并拥有一致的功能。
随时联系您的知识型员工
借助语音/视频应用程序，将座席和联络中心以外的专家建立联系，他们可以根据需要直接与客户会面。此协作解决方案适用于任何地点的任何设备，包括呼叫、联系人、日志、即时通信和日历集成。
为您的整个联络中心团队提供支持
- 使用企业呼叫记录、标记和存档以提高合规性和责任保护。
- 从成千上万的非结构化呼叫录音中发现可操作的信息。
- 通过自动化质量管理为员工提供指导。
- 简化招聘、预测和日程安排。
- 在优化人员配置的同时最大限度地减少加班。
为您的联络中心开发业务集成流程
- 从云到云或从本地到云的业务集成和通信应用程序。
- 借助Web服务界面、SDK和应用编程接口有效地开发和整合针对业务解决方案的应用程序。
- 通过增强的语音通信API、协议、Web服务和应用编程接口访问呼叫处理、媒体和管理功能。
部署、管理、扩展——选择权完全在您手中
马上升级
确保软件是最新版本，实现软件性能的最优化。
- 与您的Avaya客户经理讨论您业务发展的最佳路径。
- 了解迁移到当前版本的优势
您的上云之路
实现现代化的客户体验：
- 利用 AXP Private Cloud 将您的本地部署转换为在Microsoft Azure上的专用安全实例。
- 添加基于云的 AXP Public Cloud 功能，使客户能够以他们希望的方式建立连接，并为员工提供满足客户需求所需的一切工具。
随时随地为您效劳
使用 Avaya Managed Services 紧跟最新趋势并实现平稳运行：
- 与专属联系人联系以获得支持。
- 通过主动预防问题、快速解决和持续优化问题来降低业务中断的风险。
- 减少IT工作负担并加速部署。
AXP 混合云解决方案
Avaya Experience Platform 提供强大的混合云解决方案，可以统一座席体验，在所有渠道中应用领先的人工智能功能，创造非凡的个性化客户体验，让您在竞争中脱颖而出。