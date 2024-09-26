Avaya 服务
Avaya 专家团队时刻待命
Avaya致力满足您的任何需求
今天的企业都在朝向数字通信大步迈进，有些甚至已经成功实现数字化转型。这意味着企业需要妥善驾驭云、人工智能、移动办公、客户体验等带来的巨大改变。不管您的目标是什么，我们的专家团队都能凭借卓越技术经验，满足您的服务需要，让您的既有投资发挥巨大的商业价值。我们始终致力于保障您通信的强大性能和可用性。无论是当前项目还是未来计划，无论是设计、部署还是日常支持和管理，Avaya智能体验服务都将360度全面覆盖您的业务需求，成为您企业发展的得力支撑。
服务
专业服务
我们帮助您定义理想的通信解决方案，管理并应对意外事件。您可精确地选择为您的业务量身定制的服务。
混合云服务
依赖基于云的新软件和新产品的专业部署和集成。
人工智能虚拟座席
通过添加虚拟座席来帮助处理日常和常见需求，从而提升客户的自助服务体验。
托管服务
如果您需要专家，我们会帮助您在 Avaya 管理和自我管理的状态之间实现理想的平衡。我们的服务不仅包括版本管理，还可提供完整的托管服务，或者按照您的要求进行自定义。
支持服务
选择适合您的企业的支持等级。所有选项均提供持续、全面、性价比高的支持服务，有助于确保实现最好的系统性能，提高通信的可靠性和实用性。
学习服务
通过定制的深入培训，您可充分了解 Avaya 解决方案。通过在线或现场培训，在您的专业领域获得认证。