如果您的企业依赖联络中心，您可能会远程运营 — Nemertes 表示，91% 的联络中心现在支持家庭办公模式。因此，您需要谨慎地远程观察员工绩效和客户满意。但是，远程班长座席和一般座席如果具备所需的能力，您就可以轻松地持续提供和改善员工和客户体验。此外，您的远程员工可能会改善他们的工作/生活平衡，您的企业可以获得更高的员工敬业度，最终您甚至可以降低基础设施成本。