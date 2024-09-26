改变您的企业客户体验
借助 Avaya 创新的 AI 驱动平台，提供卓越的客户交互，在不中断您现有系统的情况下实现无缝的自动化集成和旅程编排。提高客户满意度和忠诚度，同时让客户一如既往地对业务保持信心。
为客户提供高级的自助服务
提供直观的 AI 支持的自助服务选项，加快解决问题，减少呼叫量，降低运营成本。
利用 AI 支持的辅助服务加强实时交互
使座席能够进行实时指导和情绪分析，在实时交互过程中提供更快速、更为个性化的服务。
创建无缝的全渠道旅程
连接数字和物理的每个接触点，确保客户旅程的连贯，并整合客户历史记录，获得更强的首次接触解决方案。
AI 自助服务
实现 AI 自助服务，可以处理基础性查询，减少了呼叫量、等待时间和运营成本，同时提高客户满意度。
品牌语音定制
自定义文本到语音转换功能，支持与您的品牌标识保持一致，提高客户参与度和满意度。
感同身受的虚拟座席
部署富有同理心的虚拟座席，以满足客户情感需求，增强客户体验和忠诚度。
智能实时转接
实现智能实时转接，以便在移交过程中保留上下文，提高效率和客户满意度。
客户生物特征身份验证
利用 AI 生物识别身份验证增强安全性并减少欺诈，提供无缝、安全的身份验证。
座席响应指导
为座席提供 AI 支持的实时指导，实现一致、准确的信息传递并改善客户体验。
个性化建议
使用 AI 提供个性化的客户服务，提高转化率和客户终生价值。
多语言助理
实现多语言 AI 助理，通过实时翻译，扩展市场覆盖范围、降低成本并提高客户满意度。
合规助理
部署 AI 驱动的合规助理，确保遵守法规，降低风险和运营成本。
交互后续处理自动化
自动处理交互后的摘要，减少后续呼叫工作，缩短平均处理时间并提高生产率。
实时辅导
使用 AI 驱动的工具进行实时辅导，以提高座席绩效和客户问题解决率。
CRM 集成
将 Salesforce、ServiceNow 和 Microsoft Dynamics CRM 系统与座席桌面集成，避免各个应用程序之间的切换，提高生产率并简化工作流程。
无缝数字访问：提供顺畅无阻的旅程
为客户提供跨所有渠道（网络、移动设备、电话和面对面）的统一通信体验，确保提供一个一致性、个性化的互动，提高参与度和满意度。
数字渠道扩展
集成多个数字渠道，以简化通信、提高效率并整合客户历史记录，从而提高首次联系解决成功率。
利用视频提高客户体验
使用视频上报以缩短处理时间，提高问题解决率，并提高座席工作效率，同时减轻工作压力。
数字支付解决方案
提供安全、个性化的数字支付解决方案，以提高交易完成率和客户信任度。
使用 Avaya 解决方案，不断地推动创新
探索员工体验解决方案
通过 AI 驱动的工作量预测和统一的工作流程，简化任务，提高工作满意度，提升员工满足感和生产效率。Avaya 的员工体验解决方案可帮助您留住顶尖人才，提供卓越的客户服务。
加速业务增长的解决方案
利用 Avaya 业务增长的解决方案，借助旅程编排、AI 驱动的洞察和主动关怀，提高客户终生价值并优化运营绩效，从而推动收入增长。