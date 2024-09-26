改变您的企业客户体验

借助 Avaya 创新的 AI 驱动平台，提供卓越的客户交互，在不中断您现有系统的情况下实现无缝的自动化集成和旅程编排。提高客户满意度和忠诚度，同时让客户一如既往地对业务保持信心。

开始
Cheerful woman having a phone call while working on a laptop.

为客户提供高级的自助服务

提供直观的 AI 支持的自助服务选项，加快解决问题，减少呼叫量，降低运营成本。

利用 AI 支持的辅助服务加强实时交互

使座席能够进行实时指导和情绪分析，在实时交互过程中提供更快速、更为个性化的服务。

创建无缝的全渠道旅程

连接数字和物理的每个接触点，确保客户旅程的连贯，并整合客户历史记录，获得更强的首次接触解决方案。

解锁卓越运营：Avaya Experience Platform 如何改变联络中心工作效率

通过利用其先进的特性和功能，联络中心可以简化操作，提高座席生产力，提供卓越的客户体验。 

阅读博客
Contact center agent in a wheelchair taking a call

高级自助服务：增强客户的独立性

让客户控制他们与 AI 驱动的自助服务选项的交互，降低成本，使座席能够处理更复杂的查询。

利用人工智能和自动化来提高效率
Smiling woman in front of laptop

AI 自助服务

实现 AI 自助服务，可以处理基础性查询，减少了呼叫量、等待时间和运营成本，同时提高客户满意度。

品牌语音定制

自定义文本到语音转换功能，支持与您的品牌标识保持一致，提高客户参与度和满意度。

感同身受的虚拟座席

部署富有同理心的虚拟座席，以满足客户情感需求，增强客户体验和忠诚度。

智能实时转接

实现智能实时转接，以便在移交过程中保留上下文，提高效率和客户满意度。

客户生物特征身份验证

利用 AI 生物识别身份验证增强安全性并减少欺诈，提供无缝、安全的身份验证。

DIRECTV office

DIRECTV 正在通过 Avaya 改变客户体验

通过数字化转型和客户服务团队的流程调整，DIRECTV 每月可管理 600 万个电话，1,300 个自助服务渠道和 2,500 个远程工作的座席。 

阅读故事
显示更多 返回

辅助服务：提升座席绩效

为座席配备 AI 驱动的工具，增强个性化并提供更快速、更高效的服务，从而增强实时互动。

Avaya Experience Platform

座席响应指导

为座席提供 AI 支持的实时指导，实现一致、准确的信息传递并改善客户体验。

个性化建议

使用 AI 提供个性化的客户服务，提高转化率和客户终生价值。

多语言助理

实现多语言 AI 助理，通过实时翻译，扩展市场覆盖范围、降低成本并提高客户满意度。

合规助理

部署 AI 驱动的合规助理，确保遵守法规，降低风险和运营成本。

交互后续处理自动化

自动处理交互后的摘要，减少后续呼叫工作，缩短平均处理时间并提高生产率。

实时辅导

使用 AI 驱动的工具进行实时辅导，以提高座席绩效和客户问题解决率。

CRM 集成

将 Salesforce、ServiceNow 和 Microsoft Dynamics CRM 系统与座席桌面集成，避免各个应用程序之间的切换，提高生产率并简化工作流程。

Give Kids The World: 打造神奇的体验之旅

了解这个非营利组织是如何与 Avaya 合作，建立联盟。探索他们如何提升客人在访问佛罗里达州中部度假村时的客户体验。聆听 Avaya ACES 团队是如何提供服务，为患病儿童及其家人打造一次难忘的神奇之旅，共同创造美好的回忆。

Give Kids the World organization speaker Ian Cole

无缝数字访问：提供顺畅无阻的旅程

为客户提供跨所有渠道（网络、移动设备、电话和面对面）的统一通信体验，确保提供一个一致性、个性化的互动，提高参与度和满意度。

Asian woman with hijab on smiling and looking at her phone

数字渠道扩展

集成多个数字渠道，以简化通信、提高效率并整合客户历史记录，从而提高首次联系解决成功率。

利用视频提高客户体验

使用视频上报以缩短处理时间，提高问题解决率，并提高座席工作效率，同时减轻工作压力。

数字支付解决方案

提供安全、个性化的数字支付解决方案，以提高交易完成率和客户信任度。

使用 Avaya 解决方案，不断地推动创新

Asian contact center worker working from home

探索员工体验解决方案

通过 AI 驱动的工作量预测和统一的工作流程，简化任务，提高工作满意度，提升员工满足感和生产效率。Avaya 的员工体验解决方案可帮助您留住顶尖人才，提供卓越的客户服务。

探索员工体验能力
African American man and white woman looking at an iPad

加速业务增长的解决方案

利用 Avaya 业务增长的解决方案，借助旅程编排、AI 驱动的洞察和主动关怀，提高客户终生价值并优化运营绩效，从而推动收入增长。

探索助您业务增长的能力
显示更多 返回

开启您的客户体验转型

联系我们