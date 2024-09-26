为企业创造无限可能。
Avaya Experience Platform Private Cloud (该产品前身为 Avaya Enterprise Cloud) 借助智能化联络中心功能，为企业带来愉快的体验、快速响应客户的需求、培养客户忠诚度，重塑客户体验。它在Microsoft Azure的专用实例上运行，企业可以按照自身的发展节奏进行创新，推动和加速实现积极的业务成果。
竭诚为您服务。
Avaya汇聚了出众的本地和云解决方案，在不干扰现有业务运营的情况下，为您提供无缝的联络中心体验。
- 功能强大的智能联络中心具备综合功能，其中就包括已获得Microsoft Teams认证的联络中心直接路由功能。
- 对业务范围广、员工分散、环境复杂，拥有专门的联络中心坐席的大型企业和政府部门而言，是他们的理想之选。
AXP Private Cloud的联络中心功能。
无缝打造您的智能联络中心。
- 专为大规模联络中心设计的功能
- 自动呼叫分配和语音呼叫报告
- 基于智能技术的路由和排队
- 坐席桌面客户端
- 集成式呼叫录音，满足合规性
- 性能跟踪、交互式培训、排班工具
- 满足合规性的呼叫和屏幕录制功能，分析洞察功能
- 已获得Microsoft Teams认证的联络中心直接路由功能
打造全面无缝的联络中心体验。
专有云联络中心将客户至上作为企业的核心，将提供商用的运营级别、基于云的各项功能，帮助企业降低操作的复杂性，通过集中式的架构，简化云计算的旅程，并提供强大的个性化选项，还支持按座席数量付费的订阅模式，以节省企业成本。
改变您的通信方式
一体化的功能，强大的服务包以及无缝的集成方案一始终为您的创新提供不间断的支持。
保持安全性和兼容性
凭借端到端的安全性和内置的恢复措施，始终保持良好的兼容性及保护，这些措施专为扩展功能而设计。
找到适合您的方案
通过预定义的架构或定制化的集成方案，在专用云实例中随时随地使用非同凡响的系统进行工作。
AXP Private Cloud助力大型企业进行创新
数字化转型势在必行，各个公司不断寻找保持竞争力的途径。云技术凭借其扩展性、灵活性和成本节约，彻底改变了业务运营。
让我们的客户体验服务(ACES)专家来帮助您。
Avaya客户体验服务(ACES)团队使用了一套细致入微的分析、设计和部署流程，以打造与您的业务需求完美契合的客户体验，其中也包含了人工智能解决方案。
改造您的联络中心以满足当今需求
提升客户体验和忠诚度，规避不必要的商业风险。借助 Avaya 和 Frost & Sullivan 可视化白皮书中的洞察，打造完全个性化的体验，为联络中心注入更多智能化。
资料库
博客
根据企业自身需求过渡到云。
为了打造适合您的业务所需的云，Avaya另辟蹊径地选择了一个投资回报率高，采用前沿创新技术，并尽量避免干扰现有运营的解决方案。它结合了本地和云解决方案，为企业带来一系列理想的联络中心功能。