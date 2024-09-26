Avaya Experience Platform Private Cloud (该产品前身为 Avaya Enterprise Cloud) 借助智能化联络中心功能，为企业带来愉快的体验、快速响应客户的需求、培养客户忠诚度，重塑客户体验。它在Microsoft Azure的专用实例上运行，企业可以按照自身的发展节奏进行创新，推动和加速实现积极的业务成果。