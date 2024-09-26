Avaya 客户体验服务 – ACES
为您的客户之旅提供专家级服务。
彻底变革您的客户和员工体验。
出色体验带来卓越的业务成果。然而，打造出最佳体验需要一支熟练的团队和大量步骤：构思、分析、规划、设计、交付。如果您缺少时间或缺乏专业知识，特别是在人工智能、云和数字方面，我们顶级的客户体验服务（ACES）团队具备专业的知识，可为您定制理想的解决方案。
全球可用性
您的业务可能遍及全球，而我们独特的人才专家库也是如此。我们可在您需要的任何地方开展工作。
丰富的选择
拥有 300 多种打包服务和100% 可定制的合作方案，您将找到适合您需求的最佳解决方案，包括云转型、安全、部署、迁移等内容。
兼容的生态系统
让我们将 Avaya 和第三方解决方案集成到单一项目中，以便您可以淘汰微管理，并快速实现出色的业务成果。
经过验证的成功
我们的专业洞察、分析、规划、设计和专家交付可加速实现成果，确保您的方案得到采用，并提高客户满意度。
选择您所需的服务和支持。
人工智能自动化
Avaya 人工智能虚拟坐席
人工智能可以增强自助客户服务水平，提升坐席体验，并在业务的各个环节提高工作效率。人工智能虚拟坐席可以帮助企业降低用工成本，提升坐席人员的工作效率。而我们的自动化流程则可以帮助降低员工流失率。
向云端演进
Avaya 混合云服务
我们会向您提供最适合您的服务，同时优先考虑提升您的客户和员工满意度，以推动业务取得成功。我们的工作流程迁移服务会为您提供一条轻松无缝，向云端演进的解决方案。而混合云服务则可以让您通过订阅的方式，以您需要的解决方案来集成新的技术。
数字化和全渠道
Avaya Experience Platform
客户旅程编排是一个无缝的体验，它打通了客户在多个触点上的路径。通过数字渠道进行呼入和呼出，用客户所选的方式与之进行沟通。Avaya Experience Platform 能够帮您实现这一切。