通过创新，可互操作的解决方案来提升工作效率
Avaya DevConnect 技术合作伙伴为您提供广泛的选择，以推动您的业务向前发展，并为您的客户提供价值。
更多选择，更多机会
无论您是需要已经过互操作性验证的现成解决方案，还是需要量身定制的独特方案，我们的技术合作伙伴都可随时助您一臂之力。
为什么考虑 DevConnect 解决方案
值得信赖的伙伴关系可带来
更大的商业价值
除了开发 Avaya API 和开放式接口之外，该计划还为您带来了很多优势。这是一种持续的关系。通过专业支持、合规性测试以及体验最新 Avaya 产品的机会，DevConnect 技术合作伙伴以全新方式提升我们的能力，为我们的业务带来价值。
使用 Avaya 兼容应用实现
更顺畅的部署
解决方案部署可能非常复杂，但这正是我们的 DevConnect 技术合作伙伴需要经历严格的合规性测试的原因。我们在交付之前会确保最大程度优化我们的解决方案，从而让您获得市场竞争优势。
借助 DevConnect 精选产品实现
更轻松购买
使用 DevConnect 精选产品计划（Select Product Program）简化端到端解决方案的购买。通过策划 DevConnect 技术合作伙伴提供的精选产品，Avaya 可以让客户更轻松地订购联合解决方案，从而更快地获得商业价值。
深入了解 Avaya DevConnect Marketplace
无论您是对某个 Avaya 平台感兴趣、或需要行业解决方案，还是希望扩展您的联络中心或统一通信功能，DevConnect 都可以帮到您。