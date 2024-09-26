通过创新，可互操作的解决方案来提升工作效率

Avaya DevConnect 技术合作伙伴为您提供广泛的选择，以推动您的业务向前发展，并为您的客户提供价值。

一位正在盯着自己电脑屏幕在设计工作室工作着的女士

更多选择，更多机会

无论您是需要已经过互操作性验证的现成解决方案，还是需要量身定制的独特方案，我们的技术合作伙伴都可随时助您一臂之力。

为什么考虑 DevConnect 解决方案

值得信赖的伙伴关系可带来
更大的商业价值

除了开发 Avaya API 和开放式接口之外，该计划还为您带来了很多优势。这是一种持续的关系。通过专业支持、合规性测试以及体验最新 Avaya 产品的机会，DevConnect 技术合作伙伴以全新方式提升我们的能力，为我们的业务带来价值。

使用 Avaya 兼容应用实现
更顺畅的部署

解决方案部署可能非常复杂，但这正是我们的 DevConnect 技术合作伙伴需要经历严格的合规性测试的原因。我们在交付之前会确保最大程度优化我们的解决方案，从而让您获得市场竞争优势。

借助 DevConnect 精选产品实现
更轻松购买

使用 DevConnect 精选产品计划（Select Product Program）简化端到端解决方案的购买。通过策划 DevConnect 技术合作伙伴提供的精选产品，Avaya 可以让客户更轻松地订购联合解决方案，从而更快地获得商业价值。

深入了解 Avaya DevConnect Marketplace

无论您是对某个 Avaya 平台感兴趣、或需要行业解决方案，还是希望扩展您的联络中心或统一通信功能，DevConnect 都可以帮到您。

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