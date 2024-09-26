提供更流畅的移动式互动教学体验
教育工作者进行通信沟通体现在扩大知识的覆盖面，促进课堂内外的协作上面。通过利用基于云计算、移动互联和流媒体视频协作来实现数字化转型，让教育工作者可以随时随地进行教学。
利用一个现代化的学习体验平台来转变学习方式
通过一个数字化的学习体验平台来进行管理，让学生无论身处何地都能时刻保持联系和有条理。Avaya Cloud Office 将您的所有功能全部整合到一个应用程序中：内容存储，通信数据管理，并根据需要进行一个人或整个教室间的学习协作。
- 让每个人都拥有一个随时随地可以学习的应用程序。
- 一个可以轻松访问的浏览器界面，增加数字资产的同时，也开启了移动设备访问资源的权限，即便没有高性能或高容量数据存储的设备，也可以轻松访问。
提供强大和集成功能的学生联络中心支持
- 为教职工和学生提供难忘的完整体验，包括语音、电子邮件、聊天、消息和社交媒体，从而获得轻松的教职工/学生支持体验。
- 通过将任意渠道的内容与内置的预测性 AI 连接起来，以适应学生的个人需求，从而创造无忧体验。
提高安全性和响应能力
学生和工作人员的安全从未如此重要。教育机构在与紧急呼叫法保持同步方面面临着挑战。偏远山区的学生，分散的工作人员以及多个站点都增加了保证紧急呼叫合规性的复杂程度。
快速并持续向安保人员、学生和教职员工传播消息。
- 为警方派遣人员、急救人员和相关人员提供可以有效缓解任何紧急情况的工具。
- 在危险事件发生时，自动通过电子邮件、短信或语音发送提醒。
- 按照不同校区发送特定通知。
- 管理园区设施，如门锁、摄像系统、报警器、扩音器以及第一时间可以提供响应的呼叫接口。
- 呼吁制定快速响应机制的法律
完整学生体验：从招生到毕业
接触并招募新的申请人
- 利用 AI 技术来创造竞争优势，从而推动学生入学。
- 通过社交网络、消息传递和聊天的形式，主动与使用传统方式的申请人联系。
- 提供个性化的校园参观，将学生引导至他们感兴趣的特定资源和设施。
- 鼓励学生通过虚拟助手来询问有关大学的问题。
大力培养成功人才，按部就班的进行招生
- 指导学生完成注册流程，及时获取通知和截止日期指引。
- 在此过程中通过发短信、在线聊天和视频会议来提供个性化的支持性联系功能。
简化学生入校流程，营造温馨的欢迎氛围
- 增强自动化任务和流程，让学生轻松浏览学业和课程。紧密整合各种形式的数字化和面对面支持：学术、指导、咨询和经济援助。
- 无论在哪个学院，都可使用聊天机器人和自然语言来建立各种对话，答疑解惑。
帮助学生取得成功
- 自动分配个性化导师，释放顾问与学生一对一交流的时间。
- 使用包括视频、聊天、语音和协作工具的校园平台与学生进行联系。这可以在任何设备上完成，并集成到您的校园学习管理系统中。
行业领先的通信技术
Avaya Experience Platform
探索 Avaya Experience Platform
Avaya Experience Platform 可以轻松连接语音、视频、聊天、消息等内容，在每个接触点为用户提供轻松的体验。
Avaya Cloud Office
探索 Avaya Cloud Office
从教育工作者到管理员，您的整个团队都可以与 Avaya Cloud Office 保持连接。Avaya Cloud Office 是一款一体化应用程序，可以让所有用户随时随地使用任何设备了解情况。
资料库
视频
Avaya 助力密歇根州立大学持续创新
密歇根州立大学 (MSU) 依托与 Avaya 的长期合作关系，满足了其复杂的行业需求。从教育校园，到娱乐场所，再到医院和发电厂，与 Google 的集成以及多媒体联络中心能力，使得该机构能够自主地选择发展道路。
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Avaya Cloud Office 助力 Delgado 社区大学互联互通、做好充分准备
该一体化 UC 平台可以加强沟通、促进协作、巩固 Delgado 系列的紧密关联，确保教师生无论身在何处，彼此都能顺畅联系。
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