学生和工作人员的安全从未如此重要。教育机构在与紧急呼叫法保持同步方面面临着挑战。偏远山区的学生，分散的工作人员以及多个站点都增加了保证紧急呼叫合规性的复杂程度。

快速并持续向安保人员、学生和教职员工传播消息。