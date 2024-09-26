数字时代的政府转型

已经开启
Woman working in a colorful office on her laptop

数字通信，实现灵活、可靠且安全的政府运营

通信方式在不断创新，而这些变化影响着政府机关与市民之间的互动方式。对于某些人来说，这种未来的发展趋势可能会令人感到恐惧。但是政府机关可以访问比以往更多的工具和资源，从而满足并超过市民以及为他们的美好生活而奋斗的公务员的需求。

Avaya 能够为您提供这些技术优势。我们的解决方案设计旨在帮助您的机构跟上移动、视频和社交媒体等新数字渠道的联网世界的发展需求。

加强机构网络安全

使用多层次的安全方法保护机构语音和数据基础设施

  • 通过入侵防御、防火墙和检测能力，保障通信安全
  • 简化并启用可信赖的网络，提供语音、视频、即时消息和协作

解决位置挑战

帮助精准定位需要帮助的市民的所在位置，并部署相关人员提供协助

  • 甚至可以定位手机呼叫人员的位置
  • 追踪救助者状态 
Government & Public Safety

打破通信孤岛，统一资源

跨渠道自由通信，更好地为社区提供服务

  • 让公民和团队之间可随时在任意设备上启用通信
  • 通过多渠道互动简化和协调响应
Man Using Mobile Phone While Sitting In Train

美国政府解决方案

联邦政府

最新通信技术与下一代网络

  • 逐步更新网络
  • 实现更简单、更灵活的客户服务
  • 利用成熟技术简化工作流程 

国防与军事

面向军事领域的现代化通信环境

  • 提供无缝通信
  • 扩展团队互动与协作
  • 确保安全安装

Avaya云安全

简单、安全、现代化的机构通信

  • 实施高性价比协作
  • 提升整体效率和协作
  • 设计符合美国联邦风险与授权管理计划（FedRAMP）规定

资料库

博客

试点成功：高效联络中心在优化机场运营中的关键作用

Avaya 的 AI 解决方案正在通过加快沟通速度和提高效率来改变机场联络中心。

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产品资料

新一代应急通信

在向数字通信转型的过程中，重点是改进您与公共安全和应急服务领域的来电者互动的方式。

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白皮书

智慧城市中的智能体验

利用数字技术创建智能连接：改善基础设施管理，并提供互动性更强的公共服务。

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