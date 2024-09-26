通信方式在不断创新，而这些变化影响着政府机关与市民之间的互动方式。对于某些人来说，这种未来的发展趋势可能会令人感到恐惧。但是政府机关可以访问比以往更多的工具和资源，从而满足并超过市民以及为他们的美好生活而奋斗的公务员的需求。

Avaya 能够为您提供这些技术优势。我们的解决方案设计旨在帮助您的机构跟上移动、视频和社交媒体等新数字渠道的联网世界的发展需求。