数字通信，实现灵活、可靠且安全的政府运营
通信方式在不断创新，而这些变化影响着政府机关与市民之间的互动方式。对于某些人来说，这种未来的发展趋势可能会令人感到恐惧。但是政府机关可以访问比以往更多的工具和资源，从而满足并超过市民以及为他们的美好生活而奋斗的公务员的需求。
Avaya 能够为您提供这些技术优势。我们的解决方案设计旨在帮助您的机构跟上移动、视频和社交媒体等新数字渠道的联网世界的发展需求。
加强机构网络安全
使用多层次的安全方法保护机构语音和数据基础设施
- 通过入侵防御、防火墙和检测能力，保障通信安全
- 简化并启用可信赖的网络，提供语音、视频、即时消息和协作
解决位置挑战
帮助精准定位需要帮助的市民的所在位置，并部署相关人员提供协助
- 甚至可以定位手机呼叫人员的位置
- 追踪救助者状态
打破通信孤岛，统一资源
跨渠道自由通信，更好地为社区提供服务
- 让公民和团队之间可随时在任意设备上启用通信
- 通过多渠道互动简化和协调响应
美国政府解决方案
联邦政府
最新通信技术与下一代网络
- 逐步更新网络
- 实现更简单、更灵活的客户服务
- 利用成熟技术简化工作流程
国防与军事
面向军事领域的现代化通信环境
- 提供无缝通信
- 扩展团队互动与协作
- 确保安全安装
Avaya云安全
简单、安全、现代化的机构通信
- 实施高性价比协作
- 提升整体效率和协作
- 设计符合美国联邦风险与授权管理计划（FedRAMP）规定