借助创新能力进行扩展，达到成果
您的本地 Avaya Aura 平台旗舰版可在整个业务中提供可靠、安全且可以扩展的统一通信和客户服务解决方案。现在，通过添加 Avaya 创新来增强您的员工和客户体验，从而扩展您的能力。所有这一切，都不会对日常运营造成影响。
升级以访问完整的 Avaya Aura 平台功能
通过云计算路径进行扩展
- 提供更强大的系统灵活性——例如，SIP 迁移可以让本地平台更加高效，并为您将来迁移到云做好准备。
- 添加与您本地解决方案相匹配的的云应用程序。
- 提高您对 HIPPA 和 PCI 等关键标准的合规性。
Avaya 集成和第三方的 API
为什么需要迁移到当前版本
- 轻松添加具有各种完善新用户及安全功能的 API。添加 REST API 以扩展连接服务并简化个性功能。
- 使用 Avaya API 交换轻松连接第三方云服务，如 Microsoft Teams、Salesforce 和 Service Now。
- 对于 Microsoft Teams 用户，添加 Avaya Calling（可在 Microsoft Teams 商店中获取）以整合您的 Avaya Aura 平台的联系信息以及单键拨号或直接路由功能。
- 通过您的 Avaya Aura 平台配置和管理所有用户。这包括推送通知和多台设备连接。
Avaya 混合云选项可以帮助您实现现代化
部署和扩展您业务所需的客户体验
Avaya Experience Platform
既可以保留您核心的本地 Avaya 联络中心服务，包括技术、工作流程、呼叫流程、错综复杂的应用程序、座席和座席主管知识管理——又能充分利用云进行创新。添加 Avaya Experience Platform 功能，客户能够以他们希望的方式建立连接，并为员工提供满足客户需求所需的一切工具。
继续使用您当前的解决方案——只不过是转到云
Avaya Aura Private Cloud
使用 Avaya 企业云，将您的 Avaya Aura 平台迁移至 Microsoft Azure 上的安全实例。您可以继续正常使用您熟悉的解决方案，只是现在转到专属于您的安全、灵活的云上。根据需要扩展联络中心和统一通信，以扩展您的能力。
让 Avaya 管理您的通信
通过让 Avaya Managed Services 保持您的通信紧跟最新趋势和平稳运行，使您的团队可以留出时间以专注于您业务的下一步发展。
- 与专属联系人联系以获得支持。
- 通过主动预防问题、快速解决和持续优化来降低业务中断风险。
- 减少 IT 工作负载并加速部署。