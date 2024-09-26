Avaya Aura 平台

全面的员工和客户体验解决方案 

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Colleagues working together around a desk.

借助创新能力进行扩展，达到成果

您的本地 Avaya Aura 平台旗舰版可在整个业务中提供可靠、安全且可以扩展的统一通信和客户服务解决方案。现在，通过添加 Avaya 创新来增强您的员工和客户体验，从而扩展您的能力。所有这一切，都不会对日常运营造成影响。

升级以访问完整的 Avaya Aura 平台功能

Woman pointing at computer screen while working

通过云计算路径进行扩展

  • 提供更强大的系统灵活性——例如，SIP 迁移可以让本地平台更加高效，并为您将来迁移到云做好准备。
  • 添加与您本地解决方案相匹配的的云应用程序。
  • 提高您对 HIPPA 和 PCI 等关键标准的合规性。
Male executives discussing over computer at desk

Avaya 集成和第三方的 API

  • 轻松添加具有各种完善新用户及安全功能的 API。添加 REST API 以扩展连接服务并简化个性功能。
  • 使用 Avaya API 交换轻松连接第三方云服务，如 Microsoft Teams、Salesforce 和 Service Now。
  • 对于 Microsoft Teams 用户，添加 Avaya Calling（可在 Microsoft Teams 商店中获取）以整合您的 Avaya Aura 平台的联系信息以及单键拨号或直接路由功能。
  • 通过您的 Avaya Aura 平台配置和管理所有用户。这包括推送通知和多台设备连接。
为什么需要迁移到当前版本
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Avaya 混合云选项可以帮助您实现现代化

Professionals having a discussion around desk

部署和扩展您业务所需的客户体验

既可以保留您核心的本地 Avaya 联络中心服务，包括技术、工作流程、呼叫流程、错综复杂的应用程序、座席和座席主管知识管理——又能充分利用云进行创新。添加 Avaya Experience Platform 功能，客户能够以他们希望的方式建立连接，并为员工提供满足客户需求所需的一切工具。

Avaya Experience Platform
Group of employees working on computers

继续使用您当前的解决方案——只不过是转到云

使用 Avaya 企业云，将您的 Avaya Aura 平台迁移至 Microsoft Azure 上的安全实例。您可以继续正常使用您熟悉的解决方案，只是现在转到专属于您的安全、灵活的云上。根据需要扩展联络中心和统一通信，以扩展您的能力。

Avaya Aura Private Cloud
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让 Avaya 管理您的通信

通过让 Avaya Managed Services 保持您的通信紧跟最新趋势和平稳运行，使您的团队可以留出时间以专注于您业务的下一步发展。

  • 与专属联系人联系以获得支持。
  • 通过主动预防问题、快速解决和持续优化来降低业务中断风险。
  • 减少 IT 工作负载并加速部署。
Avaya 管理服务
Man with headphones on scrolling though his phone

不受干扰地进行创新

实现现代化的客户体验。借助Avaya，您可以在保持现有的呼叫中心功能的情况下，同时引入新的云能力。

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Two businesswomen chatting at a desk

资料库

白皮书

为何基于本地的通信系统尤为重要

Commfusion 探讨了 Avaya 的客户如何在本地部署、云端部署或混合部署的解决方案之间做出选择。

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产品资料

为什么需要迁移到当前版本

最新版本的 Avaya Aura 平台，支持您通过公有云、私有云或混合云进行通信。

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Avaya Aura® 平台

我们的旗舰解决方案为您的企业提供全面统一的通信和客户体验解决方案。

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让我们来谈谈您下一步的 Avaya Aura 解决方案

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