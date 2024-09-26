使用 Avaya 企业云，将您的 Avaya Aura 平台迁移至 Microsoft Azure 上的安全实例。您可以继续正常使用您熟悉的解决方案，只是现在转到专属于您的安全、灵活的云上。根据需要扩展联络中心和统一通信，以扩展您的能力。