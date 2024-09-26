Avaya超越了孤立的客户体验产品，打造出一个汇聚100多种Avaya和第三方技术的一体化生态系统。由此建立了灵活的即插即用式的CX架构，而非一个杂乱无章的工具。

您可以根据自身的优先级，逐步决定对当前系统实施哪些创新。这种方法以一种非破坏性的、量身定制的方式，提升客户和员工体验，从而推动业务增长。