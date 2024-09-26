Avaya Experience Platform一 创新之路，任您选择

Avaya Experience Platform是全球领先的CX解决方案，深得全球企业信赖。它可以让企业根据自身的发展需求，在同一个平台上权衡客户体验、员工体验和业务增长计划。

与专家交谈
Woman with laptop working in home office on a video call

在不干扰现有运营的情况下，进行创新。

Avaya Experience Platform另辟蹊径地解决了当今企业客户体验(CX)和员工体验(EX)的双重挑战，填补了功能性差距，在不受中断的情况下进行创新，提升现有的优势，缔造未来。

  • 通过渐进式的前沿创新成果，从员工赋能到支持人工智能自动化和编排，避免中断复杂的工作流程。
  • 结合第三方技术，打造一体化生态系统，建立灵活的客户体验基础设施，融合不同的业务运营方式。
  • 加速实现重要指标：收入、客户价值、员工忠诚度、满意度和成本效率。
不受干扰地进行创新
Businesswoman looking at a revenue chart

提升客户体验

直面客户期望值不断上涨的挑战，提供实时、个性化的交互。

改变员工体验

在当今充满活力的工作环境中，为员工配备先进的工具，提高工作效率、留住顶尖人才。

推动业务增长，而不是发展成为成本中心

通过运营的弹性推动业务发展，并在关键市场中打造独特的定位。

挪威邮轮公司：6周内成功部署全球地理冗余基础设施。

Avaya在6周内迅速为挪威邮轮公司实施了地理冗余基础设施，无缝迁移了1,300位坐席。自动化的流量的重新路由确保了无间断服务，而集中化的更改配置节省了所有站点的IT时间。

阅读故事

无论什么时候，当客户来电时，我们的目标都是为客户提供更好的服务。迁移到 Avaya和第一次交接都非常顺利，一夜之间就完成了，我们的服务没有任何中断。

总监 挪威邮轮公司网络、电信和企业支持部门

Avaya Experience Platform—客户和员工体验满足企业业务增长所需。

将客户体验、员工体验和业务增长整合到一个动态的生态系统中，随着您的企业一同成长。Avaya Experience Platform为企业逐步接纳人工智能的先进创新成果提供强大功能支持。它可以给相关员工赋能、支持人工智能自动化和编排，并在不干扰现有业务运营的情况下降低业务风险。

Avaya Experience Platform—客户和员工体验满足企业业务增长所需。

保留现有功能

Avaya Experience Platform 可以解决当今企业面临CX挑战——填补功能性的差距，不受干扰地进行创新，依托现有优势，缔造未来。

该方法别出心裁地让企业得以保留多年来不断完善地现有CX/EX功能。无需拆除或更换他们值得信赖的系统。

按照自身发展节奏进行创新

Avaya超越了孤立的客户体验产品，打造出一个汇聚100多种Avaya和第三方技术的一体化生态系统。由此建立了灵活的即插即用式的CX架构，而非一个杂乱无章的工具。

您可以根据自身的优先级，逐步决定对当前系统实施哪些创新。这种方法以一种非破坏性的、量身定制的方式，提升客户和员工体验，从而推动业务增长。

加速实现新的业务成果

Avaya Experience Platform 可以助您加速实现关键性指标，无需在后台修改复杂的工作流程或模型。

  • 收入、客户终身价值和竞争差异化
  • 忠诚度、满意度、留住人才和成本优化

客户体验，至关重要。Avaya Experience Platform可以在提升和优化客户体验的同时在确保运营的连续性，解锁客户体验的更多可能性。

洞悉AI给客户体验带来的影响。

了解客户对AI的认知以及对当前和未来业务计划的影响。点击下载我们的最新研究成果，获取宝贵见解，了解AI在塑造未来客户体验中的预期作用。

点击阅读

运用创新解决方案，缩短参与度差距。

Avaya Experience Platform可以在每个接触点为客户和员工轻松提供个性化的体验。在同一个平台汇聚各种团队、多种资源和不同见解，以优化整个企业体验。

Woman with headphones on sitting at her computer desk looking at a laptop

提升客户忠诚度和品牌号召力

利用Avaya AI驱动的自助服务、现场实时的互动引导和无缝地数字访问方式。同时，通过平衡自主性和关注度，加强提高员工留存率、收入和品牌号召力，以提升客户体验。

A man and a woman talking in an office

提高团队工作效率和满意度

Avaya为企业团队提供卓越的互动形式，注重员工和客户体验。我们利用AI、自动化作业和动态指导，保持高绩效，提高满意度。

Two men discussing something in front of a laptop

最大限度的创收和提升客户体验之旅

Avaya通过预测式AI预判客户需求、降低企业成本、培养客户和员工忠诚度，以加快业务增长。员工获得收入的增长、体验得到提升、产品成功销售，获得新的忠实客户。企业的客户体验同样得到提升，购买更多产品，客户群体不断壮大。

African American woman working on her laptop

通过无缝部署，实现全球覆盖

与我们的专业团队合作，在确保运营连续性的同时，对基于云的客户体验进行细致的分析、设计和实施。

探索更多服务
显示更多 返回

根据企业自身需求无缝提升客户和员工体验，以推动业务增长。

我们拥有灵活的部署选择，无论是本地部署、私有云、共有云还是混合部署，在您需要时都可以随时为您增添功能。

AXP On-Prem

在不干扰当前业务运营的情况下，为客户扩展通信选项、整合数字信道。

了解AXP On-Prem

AXP Private Cloud

混合部署解决方案具有无与伦比的灵活性和安全性，专为您的企业量身打造。

了解AXP Private Cloud

AXP Public Cloud

支持各项功能，包括帮助客户以他们希望的方式建立连接，并为员工提供工具来满足客户需求。

了解AXP Public Cloud
显示更多 返回

与全球合作伙伴携手探索无限可能。

Avaya合作伙伴生态系统为成功的业务解决方案提供了全面、创新和无缝的支持。

了解合作伙伴
Microsoft, Google and Zoom logos

Avaya与您一起重新思考什么是企业客户体验。

博客

了解联络中心即服务一CCaaS

Avaya可以为您的客户带来绝佳体验，同时您可以在需要时任意选择所需的技术。

阅读博客

报告

将员工和客户的体验联系起来

Constellation Research聚焦于联络中心发展成为战略性商业资产的五大趋势。

阅读报告

白皮书

利用生成式人工智能改善客户体验。

生成式人工智能技术的一大优势在于它能够处理大量内容和信息。

阅读白皮书
与专家交谈

在Avaya帮助之下不受干扰地进行创新

与专家交谈