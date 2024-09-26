Avaya Experience Platform一 创新之路，任您选择
Avaya Experience Platform是全球领先的CX解决方案，深得全球企业信赖。它可以让企业根据自身的发展需求，在同一个平台上权衡客户体验、员工体验和业务增长计划。
在不干扰现有运营的情况下，进行创新。
Avaya Experience Platform另辟蹊径地解决了当今企业客户体验(CX)和员工体验(EX)的双重挑战，填补了功能性差距，在不受中断的情况下进行创新，提升现有的优势，缔造未来。
- 通过渐进式的前沿创新成果，从员工赋能到支持人工智能自动化和编排，避免中断复杂的工作流程。
- 结合第三方技术，打造一体化生态系统，建立灵活的客户体验基础设施，融合不同的业务运营方式。
- 加速实现重要指标：收入、客户价值、员工忠诚度、满意度和成本效率。
提升客户体验
直面客户期望值不断上涨的挑战，提供实时、个性化的交互。
改变员工体验
在当今充满活力的工作环境中，为员工配备先进的工具，提高工作效率、留住顶尖人才。
推动业务增长，而不是发展成为成本中心
通过运营的弹性推动业务发展，并在关键市场中打造独特的定位。
挪威邮轮公司：6周内成功部署全球地理冗余基础设施。
Avaya在6周内迅速为挪威邮轮公司实施了地理冗余基础设施，无缝迁移了1,300位坐席。自动化的流量的重新路由确保了无间断服务，而集中化的更改配置节省了所有站点的IT时间。
无论什么时候，当客户来电时，我们的目标都是为客户提供更好的服务。迁移到 Avaya和第一次交接都非常顺利，一夜之间就完成了，我们的服务没有任何中断。
总监 挪威邮轮公司网络、电信和企业支持部门
Avaya Experience Platform—客户和员工体验满足企业业务增长所需。
将客户体验、员工体验和业务增长整合到一个动态的生态系统中，随着您的企业一同成长。Avaya Experience Platform为企业逐步接纳人工智能的先进创新成果提供强大功能支持。它可以给相关员工赋能、支持人工智能自动化和编排，并在不干扰现有业务运营的情况下降低业务风险。
保留现有功能
Avaya Experience Platform 可以解决当今企业面临CX挑战——填补功能性的差距，不受干扰地进行创新，依托现有优势，缔造未来。
该方法别出心裁地让企业得以保留多年来不断完善地现有CX/EX功能。无需拆除或更换他们值得信赖的系统。
按照自身发展节奏进行创新
Avaya超越了孤立的客户体验产品，打造出一个汇聚100多种Avaya和第三方技术的一体化生态系统。由此建立了灵活的即插即用式的CX架构，而非一个杂乱无章的工具。
您可以根据自身的优先级，逐步决定对当前系统实施哪些创新。这种方法以一种非破坏性的、量身定制的方式，提升客户和员工体验，从而推动业务增长。
加速实现新的业务成果
Avaya Experience Platform 可以助您加速实现关键性指标，无需在后台修改复杂的工作流程或模型。
- 收入、客户终身价值和竞争差异化
- 忠诚度、满意度、留住人才和成本优化
客户体验，至关重要。Avaya Experience Platform可以在提升和优化客户体验的同时在确保运营的连续性，解锁客户体验的更多可能性。
运用创新解决方案，缩短参与度差距。
Avaya Experience Platform可以在每个接触点为客户和员工轻松提供个性化的体验。在同一个平台汇聚各种团队、多种资源和不同见解，以优化整个企业体验。
提升客户忠诚度和品牌号召力
利用Avaya AI驱动的自助服务、现场实时的互动引导和无缝地数字访问方式。同时，通过平衡自主性和关注度，加强提高员工留存率、收入和品牌号召力，以提升客户体验。
提高团队工作效率和满意度
Avaya为企业团队提供卓越的互动形式，注重员工和客户体验。我们利用AI、自动化作业和动态指导，保持高绩效，提高满意度。
最大限度的创收和提升客户体验之旅
Avaya通过预测式AI预判客户需求、降低企业成本、培养客户和员工忠诚度，以加快业务增长。员工获得收入的增长、体验得到提升、产品成功销售，获得新的忠实客户。企业的客户体验同样得到提升，购买更多产品，客户群体不断壮大。
通过无缝部署，实现全球覆盖
与我们的专业团队合作，在确保运营连续性的同时，对基于云的客户体验进行细致的分析、设计和实施。
根据企业自身需求无缝提升客户和员工体验，以推动业务增长。
我们拥有灵活的部署选择，无论是本地部署、私有云、共有云还是混合部署，在您需要时都可以随时为您增添功能。
AXP On-Prem
在不干扰当前业务运营的情况下，为客户扩展通信选项、整合数字信道。
AXP Private Cloud
混合部署解决方案具有无与伦比的灵活性和安全性，专为您的企业量身打造。
AXP Public Cloud
支持各项功能，包括帮助客户以他们希望的方式建立连接，并为员工提供工具来满足客户需求。